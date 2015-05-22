MediaTek Helio X20 ve Snapdragon 810 ısınma testinde

Qualcomm'un belki de en fazla tartışılan ve eleştirilen yongaseti haline gelen Snapdragon 810, aşırı ısınma problemlerinden kurtulmaya çalışıyor. Qualcomm'un güven verici açıklamaları sürse de Snapdragon 810 ısınma testlerinin referans modeli haline gelmeye başladı.





İnternete sızan bilgiler MediaTek'in yeni 10 çekirdekli Helio X20 yongasetini Snapdragon 810 ile ısınma testlerine soktuğunu gösteriyor. Ve diğer testlerde olduğu gibi Snapdragon 810 yine kaybedenler kulübüne ismini yazdırıyor.





Testlerde 10 dakikalık WiFi üzerinden internette gezinti, 10 dakikalık en yüksek grafiklerde Asphalt 8 oyunu ve 10 dakikalık Modern Combat 5 oyunu şeklinde 3 aşama hayata geçirilmiş.





İlk 10 dakikalık sürede her iki yongasetinin de 20-25 derece arasında testlere başladığı ve sonrasında 30 dereceyi gördüğü anlaşılıyor. Ancak bu noktada Snapdragon 810 bir miktar soğuk kalmayı başarıyor.





Ancak ikinci 10 dakikaya geçildiğinde Snapdragon 810 yongaseti 38 dereceye kadar çıkarken, Helio X20 yongaseti ise 33 derece seviyelerinde seyrediyor. Dananın kuyduğu ise üçüncü aşamada kopuyor.





Modern Combat 5 oyunu sırasında Snapdragon 810 yongaseti 45 dereceyi görürken, Helio X20 halen 33 derecede tutunmayı başarıyor. Yongasetleri bünyelerindeki çalışma sistemine göre çekirdekleri devreye sokarak yükselen ısıyı karşılamaya çalışıyor.





Snapdragon 810 yongasetinde iş yüküne göre önce 4 adet Cortex-A53 çekirdeği sonra da 4 adet Cortex-A57 çekirdeği devreye giriyor. Ancak Cortex-A57'nin güç tüketimi kendini fazlaca hissettiriyor.





Helio X20 yongasetinde ise 4+4 formatında Cortex-A53 çekirdekleri ile yükü kaldırmaya çalışıyor. Ancak ısı sınırı 38 dereceye yaklaştığı zaman 2 adet Cortex-A72 çekirdeği devreye girerek işyükünü üstleniyor ve ısıyı da 33 dereceye kadar düşürüyor.





Elbette testlerde ucu açık sorular da mevcut örneğin Helio X20 yongasetinde Cortex-A72 çekirdekleri ısıyı dengelemek için hızı düşürüyor mu bundan bahsedilmemiş. Zira 20nm fabrikasyon süreci ile geliştirilen yongasetinin bu ısıyı en yüksek hızda dengelemesi pek mümkün görünmüyor. Teste sokulan cihazlarda Android 4.4 işletim sistemi mevcut ve hücresel bağlantı mevcut değil.





Bununla birlikte Helio X20 yongasetinin amiral gemi seviyesinde ilerleyeceği pek düşünülmüyor. Daha çok orta üst veya üst seviye uygun fiyatlı cihazlarda bu yongaseti kendisine yer bulabilir.

http://www.phonearena.com/news/MediaTek-Helio-X20-vs-Snapdragon-810-leaked-heat-test-results-show-a-clear-winner_id69411