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MediaTek Helio X20 ve Snapdragon 810 ısınma testinde

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek Helio X20 ve Snapdragon 810 ısınma testinde

Qualcomm'un belki de en fazla tartışılan ve eleştirilen yongaseti haline gelen Snapdragon 810, aşırı ısınma problemlerinden kurtulmaya çalışıyor. Qualcomm'un güven verici açıklamaları sürse de Snapdragon 810 ısınma testlerinin referans modeli haline gelmeye başladı. 

İnternete sızan bilgiler MediaTek'in yeni 10 çekirdekli Helio X20 yongasetini Snapdragon 810 ile ısınma testlerine soktuğunu gösteriyor. Ve diğer testlerde olduğu gibi Snapdragon 810 yine kaybedenler kulübüne ismini yazdırıyor. 

Testlerde 10 dakikalık WiFi üzerinden internette gezinti, 10 dakikalık en yüksek grafiklerde Asphalt 8 oyunu ve 10 dakikalık Modern Combat 5 oyunu şeklinde 3 aşama hayata geçirilmiş. 

İlk 10 dakikalık sürede her iki yongasetinin de 20-25 derece arasında testlere başladığı ve sonrasında 30 dereceyi gördüğü anlaşılıyor. Ancak bu noktada Snapdragon 810 bir miktar soğuk kalmayı başarıyor. 

Ancak ikinci 10 dakikaya geçildiğinde Snapdragon 810 yongaseti 38 dereceye kadar çıkarken, Helio X20 yongaseti ise 33 derece seviyelerinde seyrediyor. Dananın kuyduğu ise üçüncü aşamada kopuyor. 

Modern Combat 5 oyunu sırasında Snapdragon 810 yongaseti 45 dereceyi görürken, Helio X20 halen 33 derecede tutunmayı başarıyor. Yongasetleri bünyelerindeki çalışma sistemine göre çekirdekleri devreye sokarak yükselen ısıyı karşılamaya çalışıyor. 

Snapdragon 810 yongasetinde iş yüküne göre önce 4 adet Cortex-A53 çekirdeği sonra da 4 adet Cortex-A57 çekirdeği devreye giriyor. Ancak Cortex-A57'nin güç tüketimi kendini fazlaca hissettiriyor. 

Helio X20 yongasetinde ise 4+4 formatında Cortex-A53 çekirdekleri ile yükü kaldırmaya çalışıyor. Ancak ısı sınırı 38 dereceye yaklaştığı zaman 2 adet Cortex-A72 çekirdeği devreye girerek işyükünü üstleniyor ve ısıyı da 33 dereceye kadar düşürüyor. 

Elbette testlerde ucu açık sorular da mevcut örneğin Helio X20 yongasetinde Cortex-A72 çekirdekleri ısıyı dengelemek için hızı düşürüyor mu bundan bahsedilmemiş. Zira 20nm fabrikasyon süreci ile geliştirilen yongasetinin bu ısıyı en yüksek hızda dengelemesi pek mümkün görünmüyor. Teste sokulan cihazlarda Android 4.4 işletim sistemi mevcut ve hücresel bağlantı mevcut değil. 

Bununla birlikte Helio X20 yongasetinin amiral gemi seviyesinde ilerleyeceği pek düşünülmüyor. Daha çok orta üst veya üst seviye uygun fiyatlı cihazlarda bu yongaseti kendisine yer bulabilir.  

http://www.phonearena.com/news/MediaTek-Helio-X20-vs-Snapdragon-810-leaked-heat-test-results-show-a-clear-winner_id69411 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sangreal_1905 4 yıl en beğenilen
Bu değerler arka kapağın işlemci yüzeyine gelen kısmı herhalde.Yoksa cpu nun bu değerlerde kalması imkansıza yakın benceki Avea İntouch 4 kullanıyorum Snapdragon 410 oyunlarda genelde 48-60 derece arası çalışyor ve 4 çekirdeğede %100 load verdiğimde 5 dk içersinde 75-80 leri görüyorki bunlar mantıken daha fazla ısınması gerekir.
Bu değerler arka kapağın işlemci yüzeyine gelen kısmı herhalde.Yoksa cpu nun bu değerlerde kalması imkansıza yakın benceki Avea İntouch 4 kullanıyorum Snapdrago...
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taner97 4 yıl
bir mobil işlemci nasıl 90 dereceyi görebilir ki masaüstü işlemcilerin bile tjunction değeri 80 civarında. büyük ihtimal sensorler düzgün calismiyordur
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DH Misafiri 4 yıl
75-80° olmuşken yumurta falan kizartsaydin.
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Phantom II 4 yıl
Isinmada s800'ün eline kimse su dökemez.Standart kullanimda 50 leri rahat goruyorsunuz.Tesekkurler s800.Kışın çok rahat ediyorum.
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freudunpiposu 4 yıl
Kötüyle karşılaştırmak herkesin işine gelir tabi.
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musa_unsal2005 4 yıl
Önemli olan dakika değil. 3. 10 dk da x20 nin sıcaklığı ne olursa olsun performans düşmüşse soğuk kalmasının bir anlamı yok. Test açıklayıcı ve tam net bilgiler vermiyor.
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Elsa 4 yıl
Iki islemcinin de TJ Max.'leri farkli cok sacma sapan bir test olmus.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
2 çekirdekten sonrasının gereksiz olduğu bir ortamda 4-8-10 çekirdeğin ne işi var.
Hangisi ısınırsa ısınsın önemli değil.
Fiyat konusu biraz performans belirliyor kriteri.
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Şeker Hapı 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS
2 çekirdekten sonrasının gereksiz olduğu bir ortamda 4-8-10 çekirdeğin ne işi var.
Hangisi ısınırsa ısınsın önemli değil.
Fiyat konusu biraz performans belirliyor kriteri.

Nasıl önemli değil ısındığı zaman undervolt yapıp frekans düşürüyor haliyle performans düşüyor ısı konusu işlemcilerde çok önemli özellikle de taşınabilir aygıtlar üzerinde
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zdniz 4 yıl
sangreal_1905
Bu değerler arka kapağın işlemci yüzeyine gelen kısmı herhalde.Yoksa cpu nun bu değerlerde kalması imkansıza yakın benceki Avea İntouch 4 kullanıyorum Snapdragon 410 oyunlarda genelde 48-60 derece arası çalışyor ve 4 çekirdeğede %100 load verdiğimde 5 dk içersinde 75-80 leri görüyorki bunlar mantıken daha fazla ısınması gerekir.

75-80 mi ne pc mi kullanıyosun o sıcaklıkda elinde tutmam bile zor su bile 100 derecede kaynıyor 50-60 desen tamam belki dogrudur derimde sallamıssın biraz
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sangreal_1905 4 yıl zdniz
zdniz

sangreal_1905

Bu değerler arka kapağın işlemci yüzeyine gelen kısmı herhalde.Yoksa cpu nun bu değerlerde kalması imkansıza yakın benceki Avea İntouch 4 kullanıyorum Snapdragon 410 oyunlarda genelde 48-60 derece arası çalışyor ve 4 çekirdeğede %100 load verdiğimde 5 dk içersinde 75-80 leri görüyorki bunlar mantıken daha fazla ısınması gerekir.


75-80 mi ne pc mi kullanıyosun o sıcaklıkda elinde tutmam bile zor su bile 100 derecede kaynıyor 50-60 desen tamam belki dogrudur derimde sallamıssın biraz

Cpunun sıcaklığı 75-80 dediğim şey.Direk elimiz cpu temas etmiyor herhalde.
.Kasa ile temas edilen noktalar genelde akıllı telefonlarda 35-45 derece arası oluyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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dtas34 4 yıl zdniz
zdniz
sangreal_1905
Bu değerler arka kapağın işlemci yüzeyine gelen kısmı herhalde.Yoksa cpu nun bu değerlerde kalması imkansıza yakın benceki Avea İntouch 4 kullanıyorum Snapdragon 410 oyunlarda genelde 48-60 derece arası çalışyor ve 4 çekirdeğede %100 load verdiğimde 5 dk içersinde 75-80 leri görüyorki bunlar mantıken daha fazla ısınması gerekir.

75-80 mi ne pc mi kullanıyosun o sıcaklıkda elinde tutmam bile zor su bile 100 derecede kaynıyor 50-60 desen tamam belki dogrudur derimde sallamıssın biraz

S3 le yazın oyun oynarken ve o.c. Varken 90 ları rahat görüyordum
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umut_baris 4 yıl zdniz
zdniz

sangreal_1905

Bu değerler arka kapağın işlemci yüzeyine gelen kısmı herhalde.Yoksa cpu nun bu değerlerde kalması imkansıza yakın benceki Avea İntouch 4 kullanıyorum Snapdragon 410 oyunlarda genelde 48-60 derece arası çalışyor ve 4 çekirdeğede %100 load verdiğimde 5 dk içersinde 75-80 leri görüyorki bunlar mantıken daha fazla ısınması gerekir.


75-80 mi ne pc mi kullanıyosun o sıcaklıkda elinde tutmam bile zor su bile 100 derecede kaynıyor 50-60 desen tamam belki dogrudur derimde sallamıssın biraz

Dizüstü bilgisayarların merkezi ve grafik işlem birimleri de aynı sıcaklıkları görüyor.

Mobil cihazların bazılarında heatsink bile var.
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Neyinkafasi 4 yıl
Qualcomm son 2 sene çoook geride kaldı.
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sangreal_1905 4 yıl en beğenilen
Bu değerler arka kapağın işlemci yüzeyine gelen kısmı herhalde.Yoksa cpu nun bu değerlerde kalması imkansıza yakın benceki Avea İntouch 4 kullanıyorum Snapdragon 410 oyunlarda genelde 48-60 derece arası çalışyor ve 4 çekirdeğede %100 load verdiğimde 5 dk içersinde 75-80 leri görüyorki bunlar mantıken daha fazla ısınması gerekir.
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