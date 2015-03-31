MediaTek Helio yongaseti ailesi yaz aylarında piyasada

MediaTek'in giderek karmaşıklaşan yongaseti isimlendirmesine bir çözüm bulmak ve üst seviyeye hitap eden yongasetlerini ayrı bir çatı altında toplamak için duyurduğu Helio ailesi kısa süre içerisinde piyasada olacak.





Helio ailesi Helio X ve Helio P olarak iki seriye ayrılıyor. Helio X serisi performans odaklı, Helio P serisi ise enerji tasarrufu odaklı olacak. Firma Helio ailesi ile Samsung ve Qualcomm'un karşısına çıkmayı amaçlıyor.





Ailenin ilk üyesi olarak öne çıkan Helio X10 yongaseti 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındırıyor ve 2.2GHz saat hızında çalışıyor. Muhtemelen MT6752 yongasetinin hız aşırtılmış versiyonu olan Helio X10, 120Hz ekran yenileme oranı ve 480 kare/saniye'ye kadar yavaş çekim video kaydı desteği sunuyor.





Bu üye dışında ailede hangi yongasetleri olacak belli değil. Firmanın 64-bitlik MT67xx serisindeki yongasetlerini çeşitli optimizasyonlarla Helio ismi altında toplayacağı tahmin ediliyor. İlerleyen dönemde Helio X serisi altında 8 çekirdekli olanları, Helio P serisi altında da 4 çekirdekli olanları görebiliriz. Firma Helio X serisini yaz aylarında piyasaya sürecek. Helio P serisinin ise sonbaharda piyasada olması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20150329PD201.html