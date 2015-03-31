MediaTek Helio yongaseti ailesi yaz aylarında piyasada

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MediaTek'in giderek karmaşıklaşan yongaseti isimlendirmesine bir çözüm bulmak ve üst seviyeye hitap eden yongasetlerini ayrı bir çatı altında toplamak için duyurduğu Helio ailesi kısa süre içerisinde piyasada olacak.
Helio ailesi Helio X ve Helio P olarak iki seriye ayrılıyor. Helio X serisi performans odaklı, Helio P serisi ise enerji tasarrufu odaklı olacak. Firma Helio ailesi ile Samsung ve Qualcomm'un karşısına çıkmayı amaçlıyor.
Ailenin ilk üyesi olarak öne çıkan Helio X10 yongaseti 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındırıyor ve 2.2GHz saat hızında çalışıyor. Muhtemelen MT6752 yongasetinin hız aşırtılmış versiyonu olan Helio X10, 120Hz ekran yenileme oranı ve 480 kare/saniye'ye kadar yavaş çekim video kaydı desteği sunuyor.
Bu üye dışında ailede hangi yongasetleri olacak belli değil. Firmanın 64-bitlik MT67xx serisindeki yongasetlerini çeşitli optimizasyonlarla Helio ismi altında toplayacağı tahmin ediliyor. İlerleyen dönemde Helio X serisi altında 8 çekirdekli olanları, Helio P serisi altında da 4 çekirdekli olanları görebiliriz. Firma Helio X serisini yaz aylarında piyasaya sürecek. Helio P serisinin ise sonbaharda piyasada olması bekleniyor.
http://www.digitimes.com/news/a20150329PD201.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zira A57 performanslı ama çok fazla güç çekiyor. Saat hızını arttırsan, daha da fazla güç çekecek.
Ama A53 az güç harcıyor. Saat hızını arttırınca da yine A57 den az güç harcıyor.
Hatta bir yerde bahsi geçmişti. 4 tane A53, 4 A57 den %250 civarlarında falan daha az güç harcıyormuş.
Hem de saat hızı arttırılmış 8 tane A53, normal 4 tane A53 + 4 tane A57 çekirdeği olan işlemciden hız olarak çok yavaş olmuyor. Arada az fark oluyor.
Sadece iyi bir GPU ile desteklenirse, mesela 8 core Mali T-760 olursa o zaman süper olur. Bir de 16 nm FinFet ile üretilirse, gerçekten de çok fazla güç tüketmeyen , performanslı bir işlemci çıkar ortaya...
X10 da bildiğimiz MT6795.
ya da özelleştirilmiş tasarım yapmaya zorluyacak.