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MediaTek Helio yongaseti ailesi yaz aylarında piyasada

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek Helio yongaseti ailesi yaz aylarında piyasada

MediaTek'in giderek karmaşıklaşan yongaseti isimlendirmesine bir çözüm bulmak ve üst seviyeye hitap eden yongasetlerini ayrı bir çatı altında toplamak için duyurduğu Helio ailesi kısa süre içerisinde piyasada olacak. 

Helio ailesi Helio X ve Helio P olarak iki seriye ayrılıyor. Helio X serisi performans odaklı, Helio P serisi ise enerji tasarrufu odaklı olacak. Firma Helio ailesi ile Samsung ve Qualcomm'un karşısına çıkmayı amaçlıyor. 

Ailenin ilk üyesi olarak öne çıkan Helio X10 yongaseti 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındırıyor ve 2.2GHz saat hızında çalışıyor. Muhtemelen MT6752 yongasetinin hız aşırtılmış versiyonu olan Helio X10, 120Hz ekran yenileme oranı ve 480 kare/saniye'ye kadar yavaş çekim video kaydı desteği sunuyor. 

Bu üye dışında ailede hangi yongasetleri olacak belli değil. Firmanın 64-bitlik MT67xx serisindeki yongasetlerini çeşitli optimizasyonlarla Helio ismi altında toplayacağı tahmin ediliyor. İlerleyen dönemde Helio X serisi altında 8 çekirdekli olanları, Helio P serisi altında da 4 çekirdekli olanları görebiliriz. Firma Helio X serisini yaz aylarında piyasaya sürecek. Helio P serisinin ise sonbaharda piyasada olması bekleniyor.  

http://www.digitimes.com/news/a20150329PD201.html Yorum Yaz
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freudunpiposu 4 yıl
Kodekleri beğendim 480 fps müthiş olmuş onun dışında HTC, LG ve SONY'nin görmesi gereken bir firma artık MTK.
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OverClocK1ng 4 yıl
Bence saat hızı arttırılmış 8 adet Cortex A53 olması, 4 tane A53+ 4 tane yüksek performanslı A57 olmasından çok daha iyi.
Zira A57 performanslı ama çok fazla güç çekiyor. Saat hızını arttırsan, daha da fazla güç çekecek.
Ama A53 az güç harcıyor. Saat hızını arttırınca da yine A57 den az güç harcıyor.
Hatta bir yerde bahsi geçmişti. 4 tane A53, 4 A57 den %250 civarlarında falan daha az güç harcıyormuş.
Hem de saat hızı arttırılmış 8 tane A53, normal 4 tane A53 + 4 tane A57 çekirdeği olan işlemciden hız olarak çok yavaş olmuyor. Arada az fark oluyor.
Sadece iyi bir GPU ile desteklenirse, mesela 8 core Mali T-760 olursa o zaman süper olur. Bir de 16 nm FinFet ile üretilirse, gerçekten de çok fazla güç tüketmeyen , performanslı bir işlemci çıkar ortaya...
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keskin53 4 yıl
16 çekirdek isteruk
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Guaire 4 yıl
Helio diye yeni bir çip gelmiyor. Adamlar batı pazarları için isim değişikliği yaptı.

X10 da bildiğimiz MT6795.
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Uçan Gergedan 4 yıl
Artık Cortex -A72 ile performansı uç noktada olan arm mimarisi nanometre'ninde düşmesiyle üreticeri çekirdek savaşlarına götürecek,

ya da özelleştirilmiş tasarım yapmaya zorluyacak.
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