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MediaTek, LTE destekli 3 yeni yonga seti duyurdu

Orta ve giriş seviyesinde yaklaşık yüzde 50 civarında bir pay elde ederek, Qualcomm'un en büyük rakibi haline gelen Tayvanlı tasarımcı MediaTek, LTE destekli 3 yeni yonga seti daha duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek, LTE destekli 3 yeni yonga seti duyurdu


Alt seviye pazarda etkili olmasına karşın, üst seviye pazarda bir türlü aradığını bulamayan MediaTek, artık en iyi olduğu alanda gücünü artırmaya karar vermiş görünüyor. Firma, LTE modem ile desteklediği 3 yeni maliyet odaklı 64-bitlik yonga seti daha hazırladı. 

MT6738 yonga seti 4 çekirdekli, MT6750 ve 6750T ise 8 çekirdekli olarak ölçeklendirilmiş. Seride 28nm üretim geometrisi kullanılırken, 4GB'a kadar 666MHz LPDDR3 belleklere destek sunuluyor. Ayrıca LTE Cat. 6 modem ile 300Mbps indirme, 50Mbps yükleme hızlarına erişilebiliyor. 

MT6738 serinin en düşük üyesi konumunda. 4 adet 1.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A53 çekirdeğine sahip yonga setinde, 700MHz hızında çalışan tek çekirdekli Mali-T860 yeni nesil grafik birimi yer alıyor. Yonga seti; 13MP çözünürlüğüne kadar kamera, Full HD video kaydı, 720p çözünürlüklere kadar ekran desteği sunuyor. 


MT6750 yonga seti ise 4+4 formatında Cortex-A53 çekirdeklerine sahip. 4 adet çekirdek 1.5GHz saat hızında, enerji tasarrufu odaklı diğer 4 çekirdek ise 1GHz saat hızında iş yüküne göre sırasıyla devreye giriyor. Grafik tarafında çift çekirdekli ve 350MHz saat hızında çalışan Mali-T860 grafik birimini görüyoruz. Yonga setinde; 16MP çözünürlükte kamera ve 720p ekranlara destek ile Full HD video kaydı imkanı mevcut. MT6750T yonga setinde ise farklı olarak grafik birimi biraz daha hızlı ve Full HD ekranlara destek var. Yeni yonga setleri ile 50$-60$ civarında LTE destekli akıllı telefonlar bulabilmek mümkün olacak.

http://www.androidheadlines.com/2016/01/mediatek-bringing-three-new-inexpensive-socs-lte-market.html Yorum Yaz
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Greylights 3 yıl
canguler917
ortalıkta hala mt6752 ye rakip olabilecek orta seviye yongaseti yok

Helio X10
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Patren 3 yıl
mediatek çekirdekleri azatması lazım
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Rezn0v.dll 3 yıl
Özür dilerim ama çöp olmuş bu chipsetler. 666mhz ram saat hızı nedir dalga geçmişler resmen. Pentium 4 varken kullandığımız teknolojiyi adamlar 2016da sunuyor şaka olmalı.. Giriş seviyelerinin bi prestiji olmalı
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DreamofMirrorss 3 yıl Rezn0v.dll
Rezn0v.dll
Özür dilerim ama çöp olmuş bu chipsetler. 666mhz ram saat hızı nedir dalga geçmişler resmen. Pentium 4 varken kullandığımız teknolojiyi adamlar 2016da sunuyor şaka olmalı.. Giriş seviyelerinin bi prestiji olmalı

Tamam da mobil zaten 10 sene önceki PC teknolojilerini kullanıyor 80 GB harddisk vardı o dönemde misal aaa olur mu ya 64 GB hafıza yapılmaz 500 yapalım.
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DreamofMirrorss 3 yıl Rezn0v.dll
Rezn0v.dll
Özür dilerim ama çöp olmuş bu chipsetler. 666mhz ram saat hızı nedir dalga geçmişler resmen. Pentium 4 varken kullandığımız teknolojiyi adamlar 2016da sunuyor şaka olmalı.. Giriş seviyelerinin bi prestiji olmalı

Tamam da mobil zaten 10 sene önceki PC teknolojilerini kullanıyor 80 GB harddisk vardı o dönemde misal aaa olur mu ya 64 GB hafıza yapılmaz 500 yapalım.
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kadirirdem 3 yıl
cat6 olması iyiymiş artık 4 ler kalmasın
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canguler917 3 yıl
ortalıkta hala mt6752 ye rakip olabilecek orta seviye yongaseti yok
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