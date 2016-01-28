MediaTek, LTE destekli 3 yeni yonga seti duyurdu





Alt seviye pazarda etkili olmasına karşın, üst seviye pazarda bir türlü aradığını bulamayan MediaTek, artık en iyi olduğu alanda gücünü artırmaya karar vermiş görünüyor. Firma, LTE modem ile desteklediği 3 yeni maliyet odaklı 64-bitlik yonga seti daha hazırladı.





MT6738 yonga seti 4 çekirdekli, MT6750 ve 6750T ise 8 çekirdekli olarak ölçeklendirilmiş. Seride 28nm üretim geometrisi kullanılırken, 4GB'a kadar 666MHz LPDDR3 belleklere destek sunuluyor. Ayrıca LTE Cat. 6 modem ile 300Mbps indirme, 50Mbps yükleme hızlarına erişilebiliyor.





MT6738 serinin en düşük üyesi konumunda. 4 adet 1.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A53 çekirdeğine sahip yonga setinde, 700MHz hızında çalışan tek çekirdekli Mali-T860 yeni nesil grafik birimi yer alıyor. Yonga seti; 13MP çözünürlüğüne kadar kamera, Full HD video kaydı, 720p çözünürlüklere kadar ekran desteği sunuyor.









MT6750 yonga seti ise 4+4 formatında Cortex-A53 çekirdeklerine sahip. 4 adet çekirdek 1.5GHz saat hızında, enerji tasarrufu odaklı diğer 4 çekirdek ise 1GHz saat hızında iş yüküne göre sırasıyla devreye giriyor. Grafik tarafında çift çekirdekli ve 350MHz saat hızında çalışan Mali-T860 grafik birimini görüyoruz. Yonga setinde; 16MP çözünürlükte kamera ve 720p ekranlara destek ile Full HD video kaydı imkanı mevcut. MT6750T yonga setinde ise farklı olarak grafik birimi biraz daha hızlı ve Full HD ekranlara destek var. Yeni yonga setleri ile 50$-60$ civarında LTE destekli akıllı telefonlar bulabilmek mümkün olacak.

http://www.androidheadlines.com/2016/01/mediatek-bringing-three-new-inexpensive-socs-lte-market.html