MediaTek MT8135 : big.LITTLE tasarımı ve PowerVR 6 serisi grafik birimi





8 gerçek çekirdekli MT6592 yongada sisteminin ardından Tayvanlı MediaTek, big.LITTLE tasarımında hazırladığı yeni MT8135 yongasetini lanse ederek, mobil işlemci konusunda deyim yerindeyse bombayı patlattı.





Samsung'un Exynos 5 Octa yongasetinin aksine MT8135 4 çekirdekli olarak geliyor. İki Cortex-A7 çekirdeği ve iki Cortex-A15 çekirdeği iş yüküne göre devreye giriyor ve böylece hem performans hem de enerji verimliliği artıyor.





MT8135 yongasetini öne çıkaran ise işlemci yanında yer verdiği Imagination Technologies tasarımı Power VR 6 serisi grafik birimi. IT firması ilk kez bir mobil yongasetinden PowerVR 6 serisi grafik birimine yer verildiğini belirtiyor.





Power VR 6 serisi grafik birimleri Power VR Rogue mimarisini temel alıyor ve şartlara göre hali hazırdaki grafik birimlerinden 20 kata kadar daha fazla performans sunuyor. Ayrıca 5 kat daha fazla enerji verimliliğine sahip. Seri 100GFLOPS performansını da aşarak TFLOPS sınırına dayanıyor.





MT8135 yongasetinde kullanılan PowerVR G6200 iki çekirdeğe sahip ve serinin giriş seviyesi denebilir. Seride 6230, 6400, 6430 şeklinde devam eden üyeler mevcut.





PowerVR G6200 ayrıca OpenGL ES 1.1, 2.0 ve 3.0, OpenGL 3.x, 4.x ve DirectX 10_1, OpenCL 1.x grafik programlama arayüzlerine de destek sunuyor. Ayrıca kablosuz görüntü aktarım standardı Miracast da destekleniyor. MT8135 yongasetinde LPDDR3 RAM desteği de bulunuyor.





Yongasetinin diğer bir özelliği ise Bluetooth 4.0, WiFi, FM Radyo ve GPS yongalarını da bünyesinde barındırıyor olması. Bu yongalarda da MediaTek imzası bulunuyor.





MediaTek yeni çözümüyle orta ve üst seviye mobil cihaz pazarını hedefliyor. Ancak fiyat ve hacimli üretim konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Tahminler yıl sonuna doğru başlayacağı yönünde.





Mobil işlemci pazarında lider Qualcomm'un en büyük rakibi olarak görülen MediaTek, MT6592 ve MT8135 yongasetleriyle pek çok büyük üreticinin dikkatini çekmiş durumda. Hem üst seviye hem de orta seviye mobil cihazlara hitap eden yeni çözümler ile MediaTek'in kapsama alanını artıracağından şüphe yok.

http://www.imgtec.com/powervr/sgx_series6.asp