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MediaTek MT8135 : big.LITTLE tasarımı ve PowerVR 6 serisi grafik birimi

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek MT8135 : big.LITTLE tasarımı ve PowerVR 6 serisi grafik birimi

8 gerçek çekirdekli MT6592 yongada sisteminin ardından Tayvanlı MediaTek, big.LITTLE tasarımında hazırladığı yeni MT8135 yongasetini lanse ederek, mobil işlemci konusunda deyim yerindeyse bombayı patlattı.

Samsung'un Exynos 5 Octa yongasetinin aksine MT8135 4 çekirdekli olarak geliyor. İki Cortex-A7 çekirdeği ve iki Cortex-A15 çekirdeği iş yüküne göre devreye giriyor ve böylece hem performans hem de enerji verimliliği artıyor.

MT8135 yongasetini öne çıkaran ise işlemci yanında yer verdiği Imagination Technologies tasarımı Power VR 6 serisi grafik birimi. IT firması ilk kez bir mobil yongasetinden PowerVR 6 serisi grafik birimine yer verildiğini belirtiyor. 

Power VR 6 serisi grafik birimleri Power VR Rogue mimarisini temel alıyor ve şartlara göre hali hazırdaki grafik birimlerinden 20 kata kadar daha fazla performans sunuyor. Ayrıca 5 kat daha fazla enerji verimliliğine sahip. Seri 100GFLOPS performansını da aşarak TFLOPS sınırına dayanıyor.

MT8135 yongasetinde kullanılan PowerVR G6200 iki çekirdeğe sahip ve serinin giriş seviyesi denebilir. Seride 6230, 6400, 6430 şeklinde devam eden üyeler mevcut.

PowerVR G6200 ayrıca OpenGL ES 1.1, 2.0 ve 3.0, OpenGL 3.x, 4.x ve DirectX 10_1, OpenCL 1.x grafik programlama arayüzlerine de destek sunuyor. Ayrıca kablosuz görüntü aktarım standardı Miracast da destekleniyor. MT8135 yongasetinde LPDDR3 RAM desteği de bulunuyor.

Yongasetinin diğer bir özelliği ise Bluetooth 4.0, WiFi, FM Radyo ve GPS yongalarını da bünyesinde barındırıyor olması. Bu yongalarda da MediaTek imzası bulunuyor.

MediaTek yeni çözümüyle orta ve üst seviye mobil cihaz pazarını hedefliyor. Ancak fiyat ve hacimli üretim konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Tahminler yıl sonuna doğru başlayacağı yönünde.

Mobil işlemci pazarında lider Qualcomm'un en büyük rakibi olarak görülen MediaTek, MT6592 ve MT8135 yongasetleriyle pek çok büyük üreticinin dikkatini çekmiş durumda. Hem üst seviye hem de orta seviye mobil cihazlara hitap eden yeni çözümler ile MediaTek'in kapsama alanını artıracağından şüphe yok.

http://www.imgtec.com/powervr/sgx_series6.asp Yorum Yaz
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V4LKyR 5 yıl en beğenilen
MediaTek'den müthiş hareketler.
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DH Misafiri 5 yıl
100GFLOPS üstü ha. Tamam beyler 2 sene sonra ps3 grafiği geliyor.
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yunusfurkanayse 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

100GFLOPS üstü ha. Tamam beyler 2 sene sonra ps3 grafiği geliyor.

2 sene beklemeye gerek yok halihazırda 150 gflops gpu lar var mali t658 ama kullanılmıyor hatta bu gpu nun 2 kat hizlisi mali t678 var muhtemelen 200-300gflops ayarinda . Ama bu teknolojer bekletiliyor birileri gelip de piyasada show yapmadikca sadece daha iyisiyle yetinmeye devam ederiz ama mediatek gibi firmalar böyle girişler yaparsa o zaman seneye bu saydıklarımı görebiliriz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
mediatekin giderek dahada büyümesi güzel haber, discovery gibi yeni f/p cihazları göreceğiz inş.
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itachi237 5 yıl
mediatechde tasarruflu islemcilerden kirdi parayi simdi ust duzeye iddali adimlarla geliyor.
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turbo-powwer 5 yıl
Ha şöyle yahu ne gerek var 8-10 verimsiz kullanılmayan çekirdeğe. Onun yerine performanslı 2 çekirdek harikalar yaratabilir. Düz mantıkla söylüyorum T9300 ün bile yapamayacağı iş yokken 4 çekirdek niye ! Onun yerine tek çekirdek performansı katlanıp verimlilik sağlamak en iyisi ki bunu da adamlar düşünmüş yapmış tebrik ediyorum.
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teddybear01 5 yıl
100GFLOPS performansını da aşarak TFLOPS sınırına dayanıyor. 1000GFLOPS 1TFLOPS etmiyor mu?
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casperfriendly 5 yıl
mediatek islemciler onumuzdeki sene LG htc Sony. Samsung gibi devler tarafindan kullanilabilir...
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wolferto 5 yıl
miracast smart tv lerde var çok süper, televizyon aldım şu miracast ne işe yarıcak diyip duruyordum tebrikler mediatek çok mutlum la asphalt 8 i full grafik oynatcak :)
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wolferto 5 yıl
biri sesimi duymuş:)2 kere reklamını yaptınız 2kerede link verdim en.wikipedia.org/...
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wolf silver 5 yıl
Sımdı gerisini samsung qualcom ve Nvıdıa düşünsün :-) :-)
şaka bır yana da bu power VR 6 grafik işlemcisi ıyiymis. Yıl sonu olursa O zamana kadar qualcom da bır hamle yapacaktır..
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yunusfurkanayse 5 yıl
Seneye harika olacak
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