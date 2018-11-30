MediaTek açıkladı: Yapay zekada çığır açacak Helio P90 yonga seti geliyor

Tayvanlı teknoloji devi MediaTek, geçtiğimiz ay Helio P70 yonga setini piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi ise Helio P90 adında bir başka üst sınıf yonga seti çıkaracağını duyurdu. Yeni işlemci MediaTek'in bugüne kadar tasarladığı en güçlü yonga seti olacak.

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Şirket yaklaşan yeni üst sınıf yonga seti için resmi Twitter hesabında bir teaser paylaştı. Yayınlanan görüntü yonga setinin daha güçlü, verimli ve çığır açan yapay zeka performansına sahip olacağını iddia ediyor.

7 nm FinFET süreci ile üretilecek

Bununla birlikte Helio P90'ın Apple A12X, Huawei Kirin 980 ve önümüzdeki hafta resmiyet kazanacak Snapdragon 8150 gibi 7 nm FinFET üretim sürecine sahip olacağı belirtildi.

MediaTek yeni amiral gemisi yonga setinin lansman tarihini resmi olarak açıklamadı ancak atılan tweet bu tarihin çok da uzak olmadığını gösteriyor. 91Mobiles adlı internet sitesinin haberine göre Helio P90, 13 Aralık tarihinde Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek bir etkinlikte duyurulacak.

https://twitter.com/MediaTek/status/1068205763687010304