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MediaTek açıkladı: Yapay zekada çığır açacak Helio P90 yonga seti geliyor

MediaTek çok yakında, yapay zeka performansı ile çığır açacak yeni bir yonga seti duyuracağını açıkladı. Helio P90, şirketin bugüne kadar tasarladığı en güçlü yonga seti olacak.
5 ay
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6
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Tayvanlı teknoloji devi MediaTek, geçtiğimiz ay Helio P70 yonga setini piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi ise Helio P90 adında bir başka üst sınıf yonga seti çıkaracağını duyurdu. Yeni işlemci MediaTek'in bugüne kadar tasarladığı en güçlü yonga seti olacak.
Ayrıca Bkz. "Bazı OnePlus 6T'lerin ekranında garip bir sorun ortaya çıktı"
Şirket yaklaşan yeni üst sınıf yonga seti için resmi Twitter hesabında bir teaser paylaştı. Yayınlanan görüntü yonga setinin daha güçlü, verimli ve çığır açan yapay zeka performansına sahip olacağını iddia ediyor.

7 nm FinFET süreci ile üretilecek

Bununla birlikte Helio P90'ın Apple A12X, Huawei Kirin 980 ve önümüzdeki hafta resmiyet kazanacak Snapdragon 8150 gibi 7 nm FinFET üretim sürecine sahip olacağı belirtildi.
MediaTek yeni amiral gemisi yonga setinin lansman tarihini resmi olarak açıklamadı ancak atılan tweet bu tarihin çok da uzak olmadığını gösteriyor. 91Mobiles adlı internet sitesinin haberine göre Helio P90, 13 Aralık tarihinde Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek bir etkinlikte duyurulacak.

https://twitter.com/MediaTek/status/1068205763687010304 Yorum Yaz
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Escapetolife 5 ay en beğenilen
Herhalde bir 5 seneye kadar "yapay zeka işlemcili seccade" bile çıkar.
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OverClocK1ng 5 ay
Yavaş yavaş açsın...
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Fashionality 5 ay
marketteki bir cok uygulamada donanim anlamindaki uyumsuzluktan dolayi hatalar, takilmalar ve yavas calisma gibi sorunlari vardi... 8 cekirdekli, 10 cekirdekli, su kadar isle yapiyor, bu kadan nanometre falan kagit ustunde ove ove bitiremiyorlar fakat orta seviye Snapdragon islemcinin performansini vermiyordu en son...
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Escapetolife 5 ay en beğenilen
Herhalde bir 5 seneye kadar "yapay zeka işlemcili seccade" bile çıkar.
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Conqueror26 5 ay
Neyse ki 7 nanometreye geçmişler. Başarılı olabilir.
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interwap 5 ay
Bazen Mediatek çok güzel heyecan yaratıyor. Tamda bu zaman hayal kırıklığına dönüşüyor. Örneğin 3 cluster. Çok geç piyasaya girdi. Vaad edileni sunamadı. Yaygınlaşamadı.
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Bloodin 5 ay interwap
Mediatek Helio X25'li Xiaomi Redmi Pro kullanıcısıyım, bu haberlere tokum, ağzım yandı bi kere, MIUI 10 akıcı olmasa hemen değişicem telefonu ama MIUI 10'un mükemmelliği beni tutuyor, bundan sonra tek tercihim Snapdragon işlemcili MIUI kullanan Xiaomi telefonlar olur.
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