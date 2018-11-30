Bazı OnePlus 6T'lerin ekranında garip bir sorun ortaya çıktı

Akıllı telefonlardaki en önemli bileşenlerin başında şüphesiz ki kullanıcı deneyiminde büyük rol oynayan ekran geliyor. Dolayısı ile satın aldığımız cihazlardaki ekran panelinin hatasız olması önemli. Ne yazık ki bazı OnePlus 6T kullanıcıları akıllı telefonlarının ekranı ile ilgili bazı sorunlar yaşamaya başladı.

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Haberimizde yer alan videoyu izlerseniz sonlara doğru OnePlus 6T'nin ekranında yukarıdan aşağıya doğru inen yeşil/kırmızı renkte (bazı kullanıcılarda mor/pembe) garip bir statik piksel dalgası meydana geldiğini fark edeceksiniz. Rasgele ortaya çıktığı için de neyin tetiklediği bilinmiyor.

OnePlus henüz yorum yapmadı

Ancak sorun yaşayan kullanıcıların ortak özelliği yüz tanıma sistemi veya ekrana gömülü parmak izi sensörünü kullanmaları. Hatanın genellikle kilit ekranında (her zaman böyle olmasa da) ortaya çıktığı belirtiliyor.

Akıllı telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamak da çözüm değil. Bu yüzden yazılımdan ziyade donanımsal bir sorun söz konusu gibi görünüyor. OnePlus henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ancak muhtemelen şirketin bundan haberi var. Çinli teknoloji devinin sorunu ne şekilde çözmeyi planladığı ise henüz bilinmiyor.

https://www.androidpolice.com/2018/11/29/some-oneplus-6ts-have-an-issue-with-waves-of-static-on-the-display/