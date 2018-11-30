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Bazı OnePlus 6T'lerin ekranında garip bir sorun ortaya çıktı

Bazı OnePlus 6T kullanıcıları telefonlarının AMOLED ekranında rastgele görünen ve hızlı şekilde yok olan bir piksel dalgası görmeye başladılar. Ekran hatasının nedeni ise henüz bilinmiyor...
5 ay
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9
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Akıllı telefonlardaki en önemli bileşenlerin başında şüphesiz ki kullanıcı deneyiminde büyük rol oynayan ekran geliyor. Dolayısı ile satın aldığımız cihazlardaki ekran panelinin hatasız olması önemli. Ne yazık ki bazı OnePlus 6T kullanıcıları akıllı telefonlarının ekranı ile ilgili bazı sorunlar yaşamaya başladı.
Ayrıca Bkz. "OnePlus 6T McLaren Edition, 10 GB RAM ile gelebilir"
Haberimizde yer alan videoyu izlerseniz sonlara doğru OnePlus 6T'nin ekranında yukarıdan aşağıya doğru inen yeşil/kırmızı renkte (bazı kullanıcılarda mor/pembe) garip bir statik piksel dalgası meydana geldiğini fark edeceksiniz. Rasgele ortaya çıktığı için de neyin tetiklediği bilinmiyor.

OnePlus henüz yorum yapmadı

Ancak sorun yaşayan kullanıcıların ortak özelliği yüz tanıma sistemi veya ekrana gömülü parmak izi sensörünü kullanmaları. Hatanın genellikle kilit ekranında (her zaman böyle olmasa da) ortaya çıktığı belirtiliyor.
Akıllı telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamak da çözüm değil. Bu yüzden yazılımdan ziyade donanımsal bir sorun söz konusu gibi görünüyor. OnePlus henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ancak muhtemelen şirketin bundan haberi var. Çinli teknoloji devinin sorunu ne şekilde çözmeyi planladığı ise henüz bilinmiyor.

https://www.androidpolice.com/2018/11/29/some-oneplus-6ts-have-an-issue-with-waves-of-static-on-the-display/ Yorum Yaz
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BBHMMDH 5 ay en beğenilen
Bence sorun panelde değil görüntüyü işleyen birimde. Yani GPU da.
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OverClocK1ng 5 ay
Google'ın Pixel telefonu Pixel Pixel gelirse, bizimki de Dalga Dalga gelir diyorlar...
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Ray Kurzweil 5 ay
Artık Samsung'un AMOLED ve LG'nin O-LED panellerinden korkar olduk.
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alemburda34 5 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İlginç bir görüntü Türkiye'de garantisiz getirende çok o yüzden böyle sorunlarda telefon çıktıktan sonra biraz beklemek gerekiyor.
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Heimdall.. 5 ay
bence su an mate 20 pro nun ekran problemı olayının cok daha fazla haber değeri var o neden bu sekılde haber yapılmıyor hıc bır yerde enteresan

offical olarak Türkiye de satıldığı için olabilir mi acaba ?
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aLTaR_07 5 ay
Yoksa yine bir lg panel faciası mı?
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kraix 5 ay
belki o cihazda sorun vardır sadece belki en fazla 10 cihazda fabrikasyon hatası olabilir normaldir. Belki de yazılımsal.
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BBHMMDH 5 ay en beğenilen
Bence sorun panelde değil görüntüyü işleyen birimde. Yani GPU da.
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interwap 5 ay
Bazı donanımların frekans bakımından limitlerini zorluyor olabilirler. Frekansları düşürmeleri gerekebilir.
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teknokaptan 5 ay
Hallederler yazılım ile oneplus özellikleri ile kullanılması en keyifli cihaz bana göre
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