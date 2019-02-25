MediaTek, çok modlu Helio M70 5G modemini duyurdu

MediaTek, Barcelona'da devam eden Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında sektörün en hızlı alt-6 Ghz modemi olduğunu iddia ettiği çok modlu 5G modemini tanıttı. Helio M70 olarak adlandırılan 5G modemin bu yılın sonlarında cihazlardaki yerini alması bekleniyor.

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Helio M70 5G modem, dinamik güç paylaşım özelliğine sahip LTE ve 5G çift bağlantı (EN-DC) ve aynı zamanda 2G ila 5G arasındaki her hücresel bağlantı nesli için çoklu mod desteği ile birlikte geliyor. Helio M70, alt-6 Ghz frekans bandı bağımsız olmayan (NSA) ve bağımsız (SA) 5G ağ mimarilerini destekliyor.

Her koşulda en iyi bağlantı hızını sunacak

https://www.prnewswire.com/news-releases/mediatek-accelerates-rollout-of-5g-with-comprehensive-5g-solutions-for-sub-6ghz-300800975.html

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Şirket modemleindirme (download) hızına veyükleme (upload) hızına erişilebileceğini belirtti. Helio M70, aynı zamandabağlantısını ve 4G ve 5G'de dinamik güç paylaşımını da destekliyor. Böylece kullanıcılar nereye giderlerse gitsinlererişebilmelerini sağlayacak.