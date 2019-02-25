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MediaTek, çok modlu Helio M70 5G modemini duyurdu

MediaTek, Mobil Dünya Kongresi kapsamında çok modlu 5G modemi olan Helio M70'i lanse etti. Şirketin yeni modemi 4.7 Gbps indirme hızına ve 2.5 Gbps yükleme hızına erişilebiliyor.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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MediaTek, Barcelona'da devam eden Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında sektörün en hızlı alt-6 Ghz modemi olduğunu iddia ettiği çok modlu 5G modemini tanıttı. Helio M70 olarak adlandırılan 5G modemin bu yılın sonlarında cihazlardaki yerini alması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Infinity-U ekranlı Samsung Galaxy A30 resmen duyuruldu"
Helio M70 5G modem, dinamik güç paylaşım özelliğine sahip LTE ve 5G çift bağlantı (EN-DC) ve aynı zamanda 2G ila 5G arasındaki her hücresel bağlantı nesli için çoklu mod desteği ile birlikte geliyor. Helio M70, alt-6 Ghz frekans bandı bağımsız olmayan (NSA) ve bağımsız (SA) 5G ağ mimarilerini destekliyor.

Her koşulda en iyi bağlantı hızını sunacak 

Şirket modemle 4.7 Gbps indirme (download) hızına ve 2.5 Gbps yükleme (upload) hızına erişilebileceğini belirtti. Helio M70, aynı zamanda 2G, 3G, 4G ve 5G bağlantısını ve 4G ve 5G'de dinamik güç paylaşımını da destekliyor. Böylece kullanıcılar nereye giderlerse gitsinler en iyi bağlantı hızlarına erişebilmelerini sağlayacak.
https://www.prnewswire.com/news-releases/mediatek-accelerates-rollout-of-5g-with-comprehensive-5g-solutions-for-sub-6ghz-300800975.html Yorum Yaz
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veleciraptor 2 ay en beğenilen javaprof
İyi de zaten bu bir işlemci değil, bir modem. O yüzden özelliklerinde bu verilerden bahsetmesi son derece normal
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sreylare 2 ay
2 nesil geriden geliyor. Rakipler Huawei'nin Balong5000i 6.5Gbps'ye, Snapdragon'un x55 modemi ise 7Gbps'ye ulaşabilecek ürünlerini hazırlıyor.
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V4LKyR 2 ay
MediaTek iyidir, aslında kaynak kodu da paylaşıyorlar fakat bu çoğu zaman üretici nezdinde takılıyor. Diğer taraftan, Code Aurora Forum (CAF) denilen bir oluşum var ve bunlar qcom üzerinde çalışıyorlar, falan filan işte.
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Celonfix 2 ay
Kaynak kodu paylaşmadıktan sonra isterse 10G'li çip yapsın yine çöptür Mediatek.
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TITAN 2 ay
mediatek'ten uzak duracaksın, ağır çöp bir marka, güven vermiyor
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javaprof 2 ay
işlemcinin özelliklerine bak sanki işlemci değil ağ kartı.bir işlemciyle ilgili şunlardan hiç birini mderak etmem.
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veleciraptor 2 ay javaprof
İyi de zaten bu bir işlemci değil, bir modem. O yüzden özelliklerinde bu verilerden bahsetmesi son derece normal
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