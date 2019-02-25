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Infinity-U ekranlı Samsung Galaxy A30 resmen duyuruldu

Samsung, Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni akıllı telefonlarını sahneye çıkarmaya devam ediyor. Güney Koreli şirket Infinity-U ekranlı Galaxy A30'a resmiyet kazandırdı.
2 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung bugün Galaxy A50 ile birlikte şirketin yeni A serisi akıllı telefonlarından biri olan Galaxy A30'u (SM-A305) da resmi olarak duyurdu. Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde duyurulan akıllı telefon 6.4 inç Full HD+ Infinity-U Super AMOLED ekrana sahip. Gücünü ise 14 nm Exynos 7904 işlemci ve 4 GB RAM'den alıyor.
Ayrıca Bkz. "Orta sınıfa ekrandan parmak izi okuma özelliği geldi: Karşınızda Samsung Galaxy A50"
Kutudan Android Pie işletim sistemi ile çıkan cihazın arka tarafında f/1.7 diyaframlı 16 megapiksel ana sensör ve 5 megapiksel ultra geniş açılı lens ile donatılmış çift arka kamera sistemi mevcut. Ön tarafında ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel sefie kamerası var.
Arka panele yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ile gelen akıllı telefon hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil taşıyor. Ayrıca Samsung Pay, Bixby Home ve Bixby Reminder gibi özellikler de sunuyor. Bununla birlikte depolama alanının micro SD kart desteği ile 512 GB'a kadar artırılabildiğini belirtelim. Siyah, Beyaz, Mavi renk seçenekleri olan Samsung Galaxy A30, Mart ayının ortalarında satışa sunulacak.

Samsung Galaxy A30 özellikleri:

  • 6.4 inç Full HD+ Infinity-U Super AMOLED ekran
  • Sekiz çekirdekli Exynos 7904 14 nm işlemci
  • 3 GB RAM, 32 GB depolama / 4 GB RAM, 64 GB depolama
  • Android 9.0 (Pie)
  • Çift SIM
  • 16 MP + 5 MP çift arka kamera
  • 16 MP ön kamera
  • Parmak izi sensörü
  • Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm
  • 3.5mm kulaklık girişi, FM Radyo
  • Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C
  • Hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil

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TearsForFears 2 ay en beğenilen
Samsungu anlamak zor bu telefonun m20-m30 dan farkı ne?
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etimonster 2 ay
Nokia gibi sayısı model çıkararak kendini tüketiyor Samsung
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Türbülans Havayolları A.Ş 2 ay
Cift sim ve hafiza kart destegi olsun ciktiginda alirim
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Lithaunans 2 ay
Kardeş yazımı niye sildiniz, bari bir teşekkür etseydiniz.
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scorpion20 2 ay Lithaunans
teşekkür, neye attik bilmiyom ama
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Cutrera 2 ay
plastiğe döndük yine hayırlısı olsun artık 10 sene daha metal kasa tel yapmaz samsung birde 6.4 ekran nasıl kulanılıcak bu teller tek elle aşırı büyük bence infinty ekranda 5.5-5.8 seçeneğide olmalı
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TearsForFears 2 ay en beğenilen
Samsungu anlamak zor bu telefonun m20-m30 dan farkı ne?
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