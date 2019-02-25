Infinity-U ekranlı Samsung Galaxy A30 resmen duyuruldu

Samsung bugün Galaxy A50 ile birlikte şirketin yeni A serisi akıllı telefonlarından biri olan Galaxy A30'u (SM-A305) da resmi olarak duyurdu. Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde duyurulan akıllı telefon 6.4 inç Full HD+ Infinity-U Super AMOLED ekrana sahip. Gücünü ise 14 nm Exynos 7904 işlemci ve 4 GB RAM'den alıyor.

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Kutudan Android Pie işletim sistemi ile çıkan cihazın arka tarafında f/1.7 diyaframlı 16 megapiksel ana sensör ve 5 megapiksel ultra geniş açılı lens ile donatılmış çift arka kamera sistemi mevcut. Ön tarafında ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel sefie kamerası var.

Arka panele yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ile gelen akıllı telefon hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil taşıyor. Ayrıca Samsung Pay, Bixby Home ve Bixby Reminder gibi özellikler de sunuyor. Bununla birlikte depolama alanının micro SD kart desteği ile 512 GB'a kadar artırılabildiğini belirtelim. Siyah, Beyaz, Mavi renk seçenekleri olan Samsung Galaxy A30, Mart ayının ortalarında satışa sunulacak.

Samsung Galaxy A30 özellikleri:

6.4 inç Full HD+ Infinity-U Super AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli Exynos 7904 14 nm işlemci

3 GB RAM, 32 GB depolama / 4 GB RAM, 64 GB depolama

Android 9.0 (Pie)

Çift SIM

16 MP + 5 MP çift arka kamera

16 MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm

3.5mm kulaklık girişi, FM Radyo

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C

Hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil