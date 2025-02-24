Tam Boyutta Gör Apple, geçen hafta tanıttığı iPhone 16e'de kendi geliştirdiği ilk modemi C1'e yer verdi. Bu hamleyle Qualcomm'a olan bağımlılığından kurtulmaya çalışan Apple, gelecekte modemlerini işlemciye entegre etmeyi planlıyor.

En erken 2028'de gelmesi bekleniyor

Bloomberg'den analist Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple, modemi işlemci içine entegre ederek maliyet ve güç tüketimi konusunda avantajlar elde etmeyi hedefliyor. Ancak, bu planın hemen hayata geçmeyeceği belirtiliyor. Apple'ın şu anda test aşamasında olduğu C2 ve C3 modemleri, C1 gibi ayrı bir yonga olarak geliştiriliyor. Gurman, entegre modem tasarımının en erken 2028'de geleceğini söylüyor.

Apple’ın yeni C1 çipi gelecek iPhone’lar için çok önemli 4 gün önce eklendi

Apple, iPhone 16e modelinde duyurduğu C1 modemini, "şimdiye kadarki en verimli modemimiz" olarak lanse etmişti. Ancak bu modem henüz mmWave 5G desteğine sahip değil ve yalnızca 6 GHz altı 5G frekanslarını destekliyor. Dolayısıyla, performans bakımından Qualcomm'un modemlerinin gerisinde kalması bekleniyor.

Apple, 2019 yılında Intel'in modem birimini satın alarak modem geliştirme çalışmalarını hızlandırdı. 6 senenin ardından C1 modemiyle çalışmalarının meyvesini alan şirket, gelecekte daha yetenekli modemleriyle bütün iPhone modellerinde kendi yongalarına geçiş yapmayı planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple, kendi modemini işlemciye entegre etmeyi planlıyor