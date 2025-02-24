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    Apple, kendi modemini işlemciye entegre etmeyi planlıyor

    Geçen hafta tanıttığı iPhone 16e modelinde kendi geliştirdiği ilk modemi C1'e yer veren Apple, gelecekte modemlerini işlemci içerisine entegre etmeyi planlıyor. Peki bunun faydaları neler?
    Apple, kendi modemini işlemciye entegre etmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, geçen hafta tanıttığı iPhone 16e'de kendi geliştirdiği ilk modemi C1'e yer verdi. Bu hamleyle Qualcomm'a olan bağımlılığından kurtulmaya çalışan Apple, gelecekte modemlerini işlemciye entegre etmeyi planlıyor.

    En erken 2028'de gelmesi bekleniyor

    Bloomberg'den analist Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple, modemi işlemci içine entegre ederek maliyet ve güç tüketimi konusunda avantajlar elde etmeyi hedefliyor. Ancak, bu planın hemen hayata geçmeyeceği belirtiliyor. Apple'ın şu anda test aşamasında olduğu C2 ve C3 modemleri, C1 gibi ayrı bir yonga olarak geliştiriliyor. Gurman, entegre modem tasarımının en erken 2028'de geleceğini söylüyor.

    Apple, iPhone 16e modelinde duyurduğu C1 modemini, "şimdiye kadarki en verimli modemimiz" olarak lanse etmişti. Ancak bu modem henüz mmWave 5G desteğine sahip değil ve yalnızca 6 GHz altı 5G frekanslarını destekliyor. Dolayısıyla, performans bakımından Qualcomm'un modemlerinin gerisinde kalması bekleniyor.

    Apple, 2019 yılında Intel'in modem birimini satın alarak modem geliştirme çalışmalarını hızlandırdı. 6 senenin ardından C1 modemiyle çalışmalarının meyvesini alan şirket, gelecekte daha yetenekli modemleriyle bütün iPhone modellerinde kendi yongalarına geçiş yapmayı planlıyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/mobile/smartphones/apple-reportedly-plans-to-combine-its-modem-with-future-processors-as-a-single-package-225159519.html?src=rss https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-02-23/apple-abandons-budget-phones-inside-apple-s-modem-m4-macbook-air-launch-timing?sref=10lNAhZ9
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    X
    xsw 3 gün önce

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