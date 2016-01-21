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MediaTek, yoğun rekabetle karşı karşıya

Asya pazarının en büyük tasarımcılarından MediaTek, bu yıl yoğun bir rekabetle karşı karşıya. Bir yanda uzak duran Batılı devler, bir yanda büyüyen Çinli tasarımcılar, firmaya soğuk terler döktürüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek, yoğun rekabetle karşı karşıya


Orta ve giriş seviyesinde yaklaşık yüzde 50 civarında bir pay elde ederek, Qualcomm'un en büyük rakibi haline gelen Tayvanlı tasarımcı MediaTek, bu yıl yoğun bir rekabetle karşı karşıya. Analizler, bu nedenle firmanın büyümesinin yavaşlamaya başlayacağını tahmin ediyor. 

MediaTek uzun süredir Asya pazarında en büyük oyunculardan birisi olma özelliğini koruyor. Firma geçen yıl performans odaklı Helio X10 ve enerji verimliliği odaklı Helio P10 yonga setleri ile yeni bir imaj çalışmasına başlamıştı. Bununla birlikte Güney Kore ve Batılı devlerin ilgisini çekemeyince, büyümesi de sınırlı kaldı. 

MediaTek'in yerinde sayması, diğer Çinli tasarımcıların giderek büyüyen varlıkları karşısında dezavantaj oluşturmaya başladı. Spreadtrum, Leadcore gibi yükseliş gösteren Çinli tasarımcılar, farklı mobil cihazlarda boy gösteriyor ve artan bir ilgi mevcut. MediaTek'in en önemli silahı düşük maliyet, rakip firmaların da kullandığı bir avantaj haline geldi. Ayrıca müşteriler, halen performansına güvenemediği için, orta üst seviyedeki yonga setlerini daha çok orta alt ve giriş seviyesi akıllı telefonlarda tercih ediyor. 


Ayrıca tablet pazarında da, MediaTek çözümleri yeterli rekabetçiliği gösteremiyor. Bunun yanında; set üstü televizyon kutuları, akıllı görüntüleme sistemleri, kişisel navigasyon cihazları gibi tedarik yaptığı alanlarda da, firma iyi bir performans sergileyemiyor. 

Bu yıl firma, Cortex-A72 çekirdeklerine yer verdiği 10 çekirdekli Helio X20 ve DDR4 desteği ile daha yüksek performans değerlerine ulaşacak olan Helio X30 yonga setlerini üst seviye segmente sunmaya hazırlanıyor. Samsung Exynos 8890 ve Snapdragon 820 yonga setleri hali hazırda resmi lansmanı gerçekleştirdi. Artık sıra kazanılacak tasarımlara geldi. MediaTek'in bu noktada yeni yonga setlerini daha iyi pazarlaması gerekecek. 

http://www.digitimes.com/news/a20160114PD201.html Yorum Yaz
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mu5tafa 3 yıl en beğenilen
Mtk ya sırf çin pazarı bile yeter. Qualcomm bu kadar pahalı işlemci satarken hele çinli üreticiler mecbur mtk ya. Ki sony gibi büyük markalar da yavaş yavaş kullanmaya başladı mtk yı. Mtk yı sadece samsung zor duruma sokar. 14 nmli Exynos işlemcileri ucuza satarsa Samsung o zaman mtk için zor günler başlar.
Mtk ya sırf çin pazarı bile yeter. Qualcomm bu kadar pahalı işlemci satarken hele çinli üreticiler mecbur mtk ya. Ki sony gibi büyük markalar da yavaş yavaş ...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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wickersan 3 yıl
mtk candır , gidin imei değişmeyen işlemcilere ütülmeye devam edin.
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canguler917 3 yıl
mtk dan kalite bekleyen kim?fiyat/performans orani beklenir mtk dan vede hala bu konuda en iyisiler.mt6752 li telefon kullaniyorum,daha islemcinin,gpu nun tikandigini gormedim
mtk dan kalite bekleyen kim?fiyat/performans orani beklenir mtk dan vede hala bu konuda en iyisiler.mt6752 li telefon kullaniyorum,daha islemcinin,gpu nun tikan...
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leventdln 3 yıl
Yüzde 50 ne demek ya yavaşlar tabi
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eozenir 3 yıl
mt6753 çekirdek var bende telefonda.iyi amabide şu pilden az yese iyi olacak 8 çekirdekmi nedir anlamadım.3g yi açınca çok tüketiyor
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UML 3 yıl
Tabletimde MTK8382 var, gayet sorunsuz, stabil çalışıyor 1 yıla yakındır.

Snapdragon 600 işlemcili telefonum ve MTK işlemcili tabletimde aynı oyunu oynuyorum, telefonum yarım saate kalmadan cayır cayır yanarken tablet hiç istifini bozmuyo, 2 saatte anca aynı ısıya gelir, abartmıyorum.

Ayrıca yurtdışından alıp İMEİ değiştirmek biyana, olur da bigün biri İMEİ'mi kopyalarsa derdi yok. Tamam gerekli evrakları e-mail ile atınca İMEİ telefon numarasıyla eşleşiyo ama kardeşim ben telefonumda çakalın biri yüzünden tek numara kullanmaya niye mahkum oluyorum? Mediatek işlemcili olsa sıkıntı yok, kullanmadığım telefonun İMEİ'sini kopyalanan cihaza çakar geçerim mis gibi.
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kadirirdem 3 yıl
ben şahsen mtk yı seviyorum helio x10 olsun mtk 6753 olsun çogu işlemcisi f/p oranında krallar ayrıca imei gerçeği de var....
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Patren 3 yıl
mediatek bir an önce çekirdekleri azatmalı böyle giderse rekabet edemez
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Fenomenon 3 yıl
Vay be adamlar rekabeti oluşturan firma olarak ortaya çıktı şimdi yoğun rekabetle karşı karşıya haberi yapılıyor.
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netfaruk 3 yıl
MTK iyidir iyi, yurtdışından alırsın mtklı telefonu imei değiştirip kullanırsın. Mtklı telefonlar herzaman daha uygun fiyata satılır. Bende ilk defa kullanmadan önce önyargılıydım ama kullanınca haksızlık ettiğimi anladım.
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Guest-5B59C177F 3 yıl
Sony Xperia M5 bu mediatek yüzünden rezil hale geldi. şu m5 olayı yüzünden asla bir daha mediatek almam.

bi arada mediatek işlemcili telefonlara = yollayınca telefon kendini resetliyodu gerçekten çok kaliteli bi işlemci (!)

ayrıca pil konusundada rezalet
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acmtncy 3 yıl
MTK kullanan telefonların kapanma gibi stabilite sorunları olduğunu söylüyor millet. Zaten kağıt üstünde geçtikleri qcomm işlemcilere günlük kullanımda yeniliyorlar. Ama rekabet iyidir tabi.
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canguler917 3 yıl
mtk dan kalite bekleyen kim?fiyat/performans orani beklenir mtk dan vede hala bu konuda en iyisiler.mt6752 li telefon kullaniyorum,daha islemcinin,gpu nun tikandigini gormedim
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hdtv 3 yıl
MTK lı telefonların GPS performansı evvelden rezil idi şimdi nasıl acaba ?
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wickersan 3 yıl
mtk candır , gidin imei değişmeyen işlemcilere ütülmeye devam edin.
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