MediaTek, yoğun rekabetle karşı karşıya

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Orta ve giriş seviyesinde yaklaşık yüzde 50 civarında bir pay elde ederek, Qualcomm'un en büyük rakibi haline gelen Tayvanlı tasarımcı MediaTek, bu yıl yoğun bir rekabetle karşı karşıya. Analizler, bu nedenle firmanın büyümesinin yavaşlamaya başlayacağını tahmin ediyor.
MediaTek uzun süredir Asya pazarında en büyük oyunculardan birisi olma özelliğini koruyor. Firma geçen yıl performans odaklı Helio X10 ve enerji verimliliği odaklı Helio P10 yonga setleri ile yeni bir imaj çalışmasına başlamıştı. Bununla birlikte Güney Kore ve Batılı devlerin ilgisini çekemeyince, büyümesi de sınırlı kaldı.
MediaTek'in yerinde sayması, diğer Çinli tasarımcıların giderek büyüyen varlıkları karşısında dezavantaj oluşturmaya başladı. Spreadtrum, Leadcore gibi yükseliş gösteren Çinli tasarımcılar, farklı mobil cihazlarda boy gösteriyor ve artan bir ilgi mevcut. MediaTek'in en önemli silahı düşük maliyet, rakip firmaların da kullandığı bir avantaj haline geldi. Ayrıca müşteriler, halen performansına güvenemediği için, orta üst seviyedeki yonga setlerini daha çok orta alt ve giriş seviyesi akıllı telefonlarda tercih ediyor.
Ayrıca tablet pazarında da, MediaTek çözümleri yeterli rekabetçiliği gösteremiyor. Bunun yanında; set üstü televizyon kutuları, akıllı görüntüleme sistemleri, kişisel navigasyon cihazları gibi tedarik yaptığı alanlarda da, firma iyi bir performans sergileyemiyor.
Bu yıl firma, Cortex-A72 çekirdeklerine yer verdiği 10 çekirdekli Helio X20 ve DDR4 desteği ile daha yüksek performans değerlerine ulaşacak olan Helio X30 yonga setlerini üst seviye segmente sunmaya hazırlanıyor. Samsung Exynos 8890 ve Snapdragon 820 yonga setleri hali hazırda resmi lansmanı gerçekleştirdi. Artık sıra kazanılacak tasarımlara geldi. MediaTek'in bu noktada yeni yonga setlerini daha iyi pazarlaması gerekecek.
http://www.digitimes.com/news/a20160114PD201.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Snapdragon 600 işlemcili telefonum ve MTK işlemcili tabletimde aynı oyunu oynuyorum, telefonum yarım saate kalmadan cayır cayır yanarken tablet hiç istifini bozmuyo, 2 saatte anca aynı ısıya gelir, abartmıyorum.
Ayrıca yurtdışından alıp İMEİ değiştirmek biyana, olur da bigün biri İMEİ'mi kopyalarsa derdi yok. Tamam gerekli evrakları e-mail ile atınca İMEİ telefon numarasıyla eşleşiyo ama kardeşim ben telefonumda çakalın biri yüzünden tek numara kullanmaya niye mahkum oluyorum? Mediatek işlemcili olsa sıkıntı yok, kullanmadığım telefonun İMEİ'sini kopyalanan cihaza çakar geçerim mis gibi.
bi arada mediatek işlemcili telefonlara = yollayınca telefon kendini resetliyodu gerçekten çok kaliteli bi işlemci (!)
ayrıca pil konusundada rezalet
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