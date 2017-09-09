Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MediaTek’den Helio P40 atağı

MedaTek’in enerji verimliliği odaklı yonga setlerini barındıran Helio P serisi yeni bir üyeye kavuşuyor. Helio P40 firmanın ilk 12nm sürecinde geliştirilen yonga seti olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,2b
1
4
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MediaTek’den Helio P40 atağı

Son dönemde beklediği çıkışları yakalayamayan ve mali tablolarında düşüş yaşayan MediaTek, farklı çözümlerle üreticilerin dikkatini çekmeye çalışıyor. 10nm sürecindeki Helio X30 yonga setini piyasaya süren firma şimdi Helio P40 yonga setini hazırlıyor.

Yeni silah

Gelen bilgilere göre firma orta seviyeye hitap eden ve enerji verimliliğini temel alan Helio P serisine yeni bir üye eklemek üzere. Helio P40 adını alacak yeni yonga seti TSMC’nin 12nm sürecinde üretilecek. Helio P serisi son olarak 16nm sürecine kadar geliştirilmişti. Bu bakımdan P40 serinin ilk 12nm sürecindeki yonga seti olacak.

Kaynaklar Helio P40 yonga setinin 8 çekirdekli olacağını belirtiyor. Muhtemelen yine 4 adet performans odaklı Cortex-A53 ve 4 adet verimlilik odaklı Cortex-A53 çekirdeklerini göreceğiz. 12nm sürecinin de etkisiyle enerji verimliliğinde çıtayı çok yükselteceğini söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "iPhone 8 üretimi sıkıntıda, Apple hisseleri düşüşte"

Helio P40 yonga setinin Qualcomm’un 2+6 yapısında özelleştirilmiş Kryo çekirdekleri barındıran Snapdragon 670 yonga setine rakip olacağı ifade ediliyor ancak performans konusunda bunun zor olduğunu söylemek gerek. Belki enerji verimliliği tarafında iki yonga seti başa baş bir rekabet sergileyebilir. Yine de Helio P40 kendisine has bir çizgide ilerleyecektir.

Helio P40 yonga seti için en erken gelecek yıl başları işaret ediliyor. Helio X30 yonga setinde olduğu gibi yine ilk kez Meizu bu yonga setine cihazlarında yer verebilir. Ayrıca OPPO, Vivo gibi firmaların da örnekleme sürecine katılacağı tahmin ediliyor. 

 

http://www.antutu.com/doc/111003.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
buraoca2 2 yıl en beğenilen
Mediatek kaynak kodlarını adam akıllı yayınlamadığı sürece Telefon konusunda tercih etmem...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
senersongur 2 yıl
Mediatek'i Vestel yada Arçelik gibi bir firma umarım yakında satın alır. Bu sayede çip üretimi için bir firmamız olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 2 yıl
Mediatek kaç senedir bu piyasada ama hep küçük oyuncu oldu bir kerede snapragon ile yarışsın hep 2.oluyorlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 2 yıl
kaynak kodları konusunda bir miktar sıkıntılılar ve gpu konusunda kesinlikle daha güçlü çözümlere yönelmeliler.onun dışında ısınma konusunda bence gayet iyiler.genelde soğuk çalışıyorlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 2 yıl en beğenilen
Mediatek kaynak kodlarını adam akıllı yayınlamadığı sürece Telefon konusunda tercih etmem...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl YouTube'un mobil uygulamalarına video oynatma hızı seçeneği geldi 2 yıl Duyuru: Asus Bilgisayarımı Ateşle 2017 Başlıyor! 2 yıl Büyük bataryalı Nissan Leaf, 360 km'den fazla menzile sahip olacak 2 yıl AMD farklı bir üretim tesisiyle anlaşabilir 2 yıl Rockstar ilk VR oyununu duyurdu 2 yıl Çin benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklamaya hazırlanıyor 2 yıl Google Play Store'un kullanıcı arayüzü güncellendi 2 yıl Rusya, kripto para piyasasına düzen getirmek için çalışmalara başladı 2 yıl SoftBank'tan 5G testi: Sadece 0,002 saniyelik gecikme ile veri aktarımı 2 yıl Kan dolaşımından elektrik üretebilen bir çeşit jeneratör geliştirildi 2 yıl iPhone için yüz tanıma teknolojisi Face ID böyle çalışacak 2 yıl Enjekte edilen ilaçlar haplara dönüştürülebilir 2 yıl Samsung Galaxy S8 Active için global dağıtım ihtimali 2 yıl Motorola da Android One programına dahil oluyor 2 yıl It gişedeki yolculuğuna hızlı başladı 2 yıl iOS 11 GM sızıntısı devam ediyor, yeni iPhone isimleri de belli oldu 2 yıl Corsair HD120 RGB Fan incelemesi "RGB fanda altın standart" 2 yıl Samsung Galaxy Tab A 2017 resmileşti 2 yıl Apple’dan emojilere yeni bir bakış açısı: Animoji 2 yıl Çin'in bitcoin borsalarını kapatacağı iddiası kripto para piyasasını vurdu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN MediaTek’den Helio P40 atağı Sonraki iOS 11 GM sızdı, Apple Watch Series 3'ün özellikleri gün yüzüne çıktı 2 yıl Elon Musk'ın fütüristik uzay giysisine bir de böyle bakın 2 yıl iOS 11 GM sızdı: iPhone 8’in birçok özelliği belli oldu 2 yıl AMD Ryzen Threadripper: Bir tutkunun peşinden gitmek... 2 yıl Birleşmiş Milletler ''drone veri tabanı'' oluşturmak istiyor 2 yıl Samsung Gear Fit 2 Pro, Türkiye'de ön siparişe açıldı 2 yıl Instagram hikayelerindeki 'son 24 saat' kısıtı kalkıyor 2 yıl Samsung'yeni tableti Galaxy Tab A2 S ortaya çıktı 2 yıl Samsung, Galaxy S8 ailesi için Android 8.0 Oreo güncellemesi üzerinde çalışmaya başladı 2 yıl PS4 Pro için 4K çözünürlüğünde The Witcher 3 geliyor 2 yıl Çin'in Twitter'ına gerçek isim zorunluluğu getiriliyor 2 yıl Google Drive uygulaması kapanıyor 2 yıl Facebook, Tinder benzeri bir servisi test ediyor 2 yıl Deadpool'lu X-Force filmi için hazırlıklara başlandı 2 yıl TP-Link Archer C20 router incelemesi "Ev için F/P router çözümü" 2 yıl WhatsApp'a iki yeni özellik geldi 2 yıl Edison, Tesla ve Westinghouse'u anlatan The Current War'dan ilk fragman 2 yıl Yeni Surface modelleri 31 Ekim’de tanıtılacak 2 yıl Geliştirilen yeni kamera endoskopide çığır açabilir 2 yıl Fitbit kan şekeri seviyesini akıllı saat ekranına taşıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim