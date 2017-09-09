MediaTek’den Helio P40 atağı

Son dönemde beklediği çıkışları yakalayamayan ve mali tablolarında düşüş yaşayan MediaTek, farklı çözümlerle üreticilerin dikkatini çekmeye çalışıyor. 10nm sürecindeki Helio X30 yonga setini piyasaya süren firma şimdi Helio P40 yonga setini hazırlıyor.

Yeni silah

Gelen bilgilere göre firma orta seviyeye hitap eden ve enerji verimliliğini temel alan Helio P serisine yeni bir üye eklemek üzere. Helio P40 adını alacak yeni yonga seti TSMC’nin 12nm sürecinde üretilecek. Helio P serisi son olarak 16nm sürecine kadar geliştirilmişti. Bu bakımdan P40 serinin ilk 12nm sürecindeki yonga seti olacak.

Kaynaklar Helio P40 yonga setinin 8 çekirdekli olacağını belirtiyor. Muhtemelen yine 4 adet performans odaklı Cortex-A53 ve 4 adet verimlilik odaklı Cortex-A53 çekirdeklerini göreceğiz. 12nm sürecinin de etkisiyle enerji verimliliğinde çıtayı çok yükselteceğini söyleyebiliriz.

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Helio P40 yonga setinin Qualcomm’un 2+6 yapısında özelleştirilmiş Kryo çekirdekleri barındıran Snapdragon 670 yonga setine rakip olacağı ifade ediliyor ancak performans konusunda bunun zor olduğunu söylemek gerek. Belki enerji verimliliği tarafında iki yonga seti başa baş bir rekabet sergileyebilir. Yine de Helio P40 kendisine has bir çizgide ilerleyecektir.

Helio P40 yonga seti için en erken gelecek yıl başları işaret ediliyor. Helio X30 yonga setinde olduğu gibi yine ilk kez Meizu bu yonga setine cihazlarında yer verebilir. Ayrıca OPPO, Vivo gibi firmaların da örnekleme sürecine katılacağı tahmin ediliyor.