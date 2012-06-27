MediaTek'den çift çekirdekli Android cihazların maliyetini düşürecek yeni bir işlemci

Amiral gemisi akıllı telefon modellerinde gördüğümüz yüksek kapasiteli mobil işlemcileri üreten Qualcomm ve NVIDIA gibi firmaların yanında giriş segmenti için maliyeti düşük mobil işlemci üreten Rockchip ve MediaTek gibi firmalar da bulunuyor.





Bunlardan MediaTek, çift çekirdekli Android modellerinde maliyeti düşürecek MT6577 platformunu resmi olarak tanıttı.





Platform, 200$ altındaki akıllı telefonları hedefliyor. Çift çekirdekli MediaTek MT6577, 1GHz hızında çalışıyor ve ARM Cortex-A9 mimarisini temel alıyor. Platform üzerinde bir PowerVR 5 Serisi SGX grafik birimi ve yine firmanın geliştirdiği 3G/HSPA yongası bulunuyor. Android 4.0 işletim sistemi ile de tam uyumlu olarak çalışıyor. Bağlantı seçenekleri olarak da 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS ve FM radyo desteği sunuluyor.





MediaTek MT6577 platformu tek çekirdekli sistemlere göre uygulama ve tarayıcı performansında yüzde 40'lık bir artış sağlıyor.





8MP kamera, 720p kayıt, 1080p video oynatma, 720p ekran çözünürlüklerine destek ile zengin bir multimedya deneyimi yaşatmak amaçlanıyor. Platform önceki MT6575 modeli ile de pin uyumluluğu sunuyor.





MT6577 platformu MediaTek donanım ortaklarına gönderilmeye başlandı ve güz döneminde ilk uyumlu cihazların piyasada olması bekleniyor.