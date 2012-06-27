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MediaTek'den çift çekirdekli Android cihazların maliyetini düşürecek yeni bir işlemci

6 yıl
3,2b
1
14
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Amiral gemisi akıllı telefon modellerinde gördüğümüz yüksek kapasiteli mobil işlemcileri üreten Qualcomm ve NVIDIA gibi firmaların yanında giriş segmenti için maliyeti düşük mobil işlemci üreten Rockchip ve MediaTek gibi firmalar da bulunuyor. 

Bunlardan MediaTek, çift çekirdekli Android modellerinde maliyeti düşürecek MT6577 platformunu resmi olarak tanıttı.

Platform, 200$ altındaki akıllı telefonları hedefliyor. Çift çekirdekli MediaTek MT6577, 1GHz hızında çalışıyor ve ARM Cortex-A9 mimarisini temel alıyor. Platform üzerinde bir PowerVR 5 Serisi SGX grafik birimi ve yine firmanın geliştirdiği 3G/HSPA yongası bulunuyor. Android 4.0 işletim sistemi ile de tam uyumlu olarak çalışıyor. Bağlantı seçenekleri olarak da 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS ve FM radyo desteği sunuluyor. 

MediaTek MT6577 platformu tek çekirdekli sistemlere göre uygulama ve tarayıcı performansında yüzde 40'lık bir artış sağlıyor. 

8MP kamera, 720p kayıt, 1080p video oynatma, 720p ekran çözünürlüklerine destek ile zengin bir multimedya deneyimi yaşatmak amaçlanıyor. Platform önceki MT6575 modeli ile de pin uyumluluğu sunuyor.

MT6577 platformu MediaTek donanım ortaklarına gönderilmeye başlandı ve güz döneminde ilk uyumlu cihazların piyasada olması bekleniyor.

http://www.mediatek.com/en/News/news_content.php?sn=1066 Yorum Yaz
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KANUNI61 6 yıl en beğenilen
nvidia hertarafdan su almaya başladı
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DH Misafiri 6 yıl
androidin 600000 uygulaması olsa ne olur asıl cahillik senin sözlerinde dostum,sanki telefonuna o 600 bin uygulamayı yükledinde kullanıyorsun,boş boş konuşma,daha düne kadar nokia diye çığırtkanlık yapıyordun,telefonunun alarmı çalsın diye telefonunu bile kapatamıyorsun yemişim androidi,symbiandada her türlü program var,sen yeter ki yükleyeceğin programı arattır,sen telefonunda sistem kaynağının %70-80 ini boştayken kullanırken,ben symbianda bunun sadece %20 lik kısmı ile aynı işlevleri görüyorum,bilgisiz bilgisiz cahilce sallayanlara uyuz olmaktan başka yapılacak bişi kalmıyor...
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blazer95 6 yıl
Hala Symbianı Savunanlar var :)
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DH Misafiri 6 yıl
Bakınız : Pandawill.com
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LeßroN 6 yıl
Rekabet iyidir birde çabuk yansırsa
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OverClocK1ng 6 yıl
DH Misafiri
Aşağı tükürsen Symbian yukarı tükürsen iOS, boşuna çırpınma Google!

Cahillik baki kalır derler ya. İşte öyle.
Batmakta olan Nokia'nın kaldırılmaya yüz tutan işletim sistemi olan Symbian ve Apple'ın iOS'u ile , 600.000 uygulamaya sahip ve 20 MİLYAR indirme yapılan Android i karşılaştırıp "Symbian karşısında Android ne ki anlamında Aşağı tükürsen Symbian diyen cehalet...
Hadi iOS ile kıyaslasanız neyse de...
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Rocky Balboa® 6 yıl
Rekabet olması çok iyi.
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Pardus Linux 6 yıl
Samsung, LG, Sony, Motorola, HTC gibi devler bu işlemcileri kullanmazlar ancak yine Çinli markalar tarafından kullanılırlar bizde telefon da değilde ancak tabletler aracılığıyla görebiliriz bu işlemcileri çünkü Çin malı telefonlar sanırım sim vergileri nedeniyle fiyatlarının yükseleceğinden pek getirilmiyor ülkeye ancak tabletler de böyle bir vergi olmadığından ucuz oluyor ve getirliyorlar tahminimce...
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jovanovic 6 yıl
Bakalım neler göreceğiz daha...
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DH Misafiri 6 yıl
Aşağı tükürsen Symbian yukarı tükürsen iOS, boşuna çırpınma Google!
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soul calibur 6 yıl
rekabet kaliteyi getirir. bizim gibi fakir ülkeler için iyidir bu.
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Lepanto 6 yıl
İşlemcinin fazla bir maliyeti olmuyor aslında üretici için, en büyük maliyete sahip parça ekran. Özellikle de Amoled ekranlar Samsung'un, IPS de LG'nin tekelinde olduğu için fiyatları fazla oluyor. İşlemcideki artan rekabetin ekranlar için de gerçekleştiğini görürüz umarım.
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KANUNI61 6 yıl en beğenilen
nvidia hertarafdan su almaya başladı
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