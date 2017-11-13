MediaTek’e kötü haber: Qualcomm ve Çinli şirketler arasında 12 milyar dolarlık anlaşma

ABD başkanı Trump’ın Çin’e yaptığı önemli gezi sonrasında iki ülke arasında 250 milyar dolarlık iş anlaşmalarının yapılması bekleniyor. En büyüklerden birisi ise Qualcomm ile yerli akıllı telefon üreticileri arasında.

Çok kritik bir hamle

Broadcom tarafından 104 milyar dolar civarında bir teklif yapılması ile gündeme oturan Qualcomm, pazar değerini arttıracak çok önemli bir anlaşmaya imza attı. Oppo, Vivo ve Xiaomi önümüzdeki 3 yıl boyunca Qualcomm’dan bileşen tedariği yapacak. Anlaşmanın 12 milyar dolar civarında bir meblağa sahip olması bekleniyor.

Ayrıca Bkz.

"iPhone X ekranının soğukta tepkisiz kalması sorunu gideriliyor"

Huawei’den sonra Çin’in en çok satış yapan 3 firması ile ortaklık yapmak Qualcomm için büyük anlam taşıyor. Bu firmalar satışlarını sürekli arttıran bir trende sahip ve Qualcomm yonga setlerinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacak.

Varlığını genelde Çinli üreticilere borçlu olan MediaTek için ise bu anlaşma daha az satış anlamına geliyor. Elbette yukarıdaki firmalar MediaTek yonga setleri kullanacaktır ancak eskiye göre daha kısıtlı olacaktır. Zaten son dönemlerde satışlarda düşüş yaşayan MediaTek bu anlaşma sonrasında kendisine yeni stratejiler bulmak zorunda kalabilir.