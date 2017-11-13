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MediaTek’e kötü haber: Qualcomm ve Çinli şirketler arasında 12 milyar dolarlık anlaşma

Gelirinin neredeyse yarısını Çinli ortaklarından elde eden Qualcomm önemli bir anlaşmaya imza attı. Ülkenin önde gelen üreticileri 3 yıl firmadan bileşen tedariği yapacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD başkanı Trump’ın Çin’e yaptığı önemli gezi sonrasında iki ülke arasında 250 milyar dolarlık iş anlaşmalarının yapılması bekleniyor. En büyüklerden birisi ise Qualcomm ile yerli akıllı telefon üreticileri arasında.

Çok kritik bir hamle

Broadcom tarafından 104 milyar dolar civarında bir teklif yapılması ile gündeme oturan Qualcomm, pazar değerini arttıracak çok önemli bir anlaşmaya imza attı. Oppo, Vivo ve Xiaomi önümüzdeki 3 yıl boyunca Qualcomm’dan bileşen tedariği yapacak. Anlaşmanın 12 milyar dolar civarında bir meblağa sahip olması bekleniyor.

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Huawei’den sonra Çin’in en çok satış yapan 3 firması ile ortaklık yapmak Qualcomm için büyük anlam taşıyor. Bu firmalar satışlarını sürekli arttıran bir trende sahip ve Qualcomm yonga setlerinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacak.

Varlığını genelde Çinli üreticilere borçlu olan MediaTek için ise bu anlaşma daha az satış anlamına geliyor. Elbette yukarıdaki firmalar MediaTek yonga setleri kullanacaktır ancak eskiye göre daha kısıtlı olacaktır. Zaten son dönemlerde satışlarda düşüş yaşayan MediaTek bu anlaşma sonrasında kendisine yeni stratejiler bulmak zorunda kalabilir.

 

https://www.gizmochina.com/2017/11/10/qualcomm-signs-12-billion-deal-xiaomi-vivo-oppo/ Yorum Yaz
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canguler917 2 yıl en beğenilen
tekelleşme olacak deniliyor ama çok yüksek satışlar yapan samsung ve huawei çoğunlukla kendi yongasetini kullanıyor.yani aslında mediatek değil rekabet oluşturan.
tekelleşme olacak deniliyor ama çok yüksek satışlar yapan samsung ve huawei çoğunlukla kendi yongasetini kullanıyor.yani aslında mediatek değil rekabet oluştura...
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Xloud 2 yıl
Meizu ağlıyor şuan...
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canguler917 2 yıl en beğenilen
tekelleşme olacak deniliyor ama çok yüksek satışlar yapan samsung ve huawei çoğunlukla kendi yongasetini kullanıyor.yani aslında mediatek değil rekabet oluşturan.
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KiriN 2 yıl
Sd tekel olmamalı, bu tüketiciye zarar verir takım tutar gibi marka tutmaya gerek yok. Piyasada Apple, Huawei, Samsung kendi işlemcisini üretmese resmen tekel olacak işlemcilere bileşenlere istedikleri fiyatı çekebilecekler.
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Fx_57,5 2 yıl
iiyi olmuş diyeceğim mtk ya ama rekabet ölünce zararı en çok biz çekeceğiz.
mtk nın güncelleme konusunda üreticilere çıkardığı zorluklar nedeniyle sevmiyordum ama qualcom telefon yngasetlerinin nvidiası olacak gibi
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High Sierra 2 yıl
Bunun böyle olacağı baştan belliydi. Eskiden Mediatek işlemciden taviz ver(-e)meyen Çinli üreticiler Qualcomm un strateji değişikliği ile (üst seviye işlemcilerde Hisilicon ve Exynos 'dan kaptırdığı boşluğu yeni üreticiler ile doldurma kararı) Qualcomm kolaylıklarından yararlanıyor.
Mediatek işlemciler fiyat performans anlamında kolaylık sağlamış olsa da güncellemelerde üreticilere kaynak kodları açamaması olayı yüzünden Mediatek işlemcili cihazlar major olarak 1 güncellemeden başka bir şey alamıyor. Daha düşük segmentteki Exynos cihazlar 2-3 güncelleme alabilirken.
Bu iş kazan kazan durumu. Qualcomm da BBK - Xiaomi de bu işten karlı çıkacak. Asıl şimdi Samsung LG Sony düşünsün. Aynı fiyata satılan Qualcomm cihazlar daha güçlü bir yere sahip olacak.
Büyük ihtimal bu işten etkilenmeyecek olan bir Huawei kalacak.
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