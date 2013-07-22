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MediaTek'in 8 çekirdekli çözümü MT6592, benchmark skorlarında Snapdragon 800 ile kafa kafaya

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
5,5b
1
49
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek'in 8 çekirdekli çözümü MT6592, benchmark skorlarında Snapdragon 800 ile kafa kafaya

Genelde orta ve alt seviye akıllı telefon pazarına yönelik Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6589 çözümü ile tanıdığımız ve bu sayede uygun fiyatlı 4 çekirdekli akıllı telefonların yaygınlaşmasında pay sahibi olan MediaTek, yıl sonunda çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor.

Firmanın yine Cortex-A7 mimarisini temel aldığı gerçek sekiz çekirdekli MT6592 işlemcisi yıl sonunda piyasaya çıkmaya hazırlanıyor ve hem performans hem de enerji tüketimi anlamında en iddialılar arasına ismini yazdırmaya hazırlanıyor.

Çin'de ortaya çıkan brifing sunularında MT6592 işlemcisinin 1.7GHz saat hızında AnTuTu benchmark testlerinde 29600 puan aldığı görülüyor. Enerji tüketimi açısından da yongaseti isimsiz üst seviye rakiplerinden oldukça ileride. 28nm fabrikasyon sürecine sahip MT6592 işlemcisi normalde 2GHz saat hızına sahipken, enerji verimliliği adına hızın düşük tutulduğu belirtiliyor.

Snapdragon 800 çözümünü kullanan Galaxy S4 LTE A, Xperia Z Ultra gibi modellerin benchmark skorları ise 28000-32000 puan arasında değişiyor. Bu bakımdan MT6592 çözümünün Snapdragon 800'ü oldukça zorlayacağı tahmin ediliyor. MediaTek'in yapacağı bazı optimizasyonlarla yer yer Snapdragon 800'ün önüne geçmesi bile mümkün.

Bugüne kadar uygun fiyatlı çözümler ile bilinen MediaTek'in yeni işlemcisini nasıl bir fiyatlandırma ile pazara sunacağı belirsiz. Ancak firmanın yine fiyat baremini çok yukarıda tutmaması bekleniyor. Bu sayede 300$ civarında gerçek 8 çekirdekli ve performans açısından üst seviyede akıllı telefonları pazarda görmek mümkün olacak. 

http://www.phonearena.com/news/Upcoming-MT6592-octa-core-chip-rivals-Snapdragon-800-in-benchmarks_id45573 Yorum Yaz
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ALBAY 6 yıl en beğenilen OvernightSensation
OvernightSensation
o kadar snapdragon 800 diye tutturdu firmalar alın ne oldu delinin biri kuyuya taş atmış kırk akıllı çıkaramamış hesabı. Bir işlemci uğruna samsung zaten rahat 1 milyon kullanıcı kaybedecek s4 sahiplerine yaptığı kazığı unutmaz kimse.

Yarın s5 çıksın s4 sahipleri cihazlarını satıp koşa koşa alırlar yine merak etme sen.
OvernightSensationo kadar snapdragon 800 diye tutturdu firmalar alın ne oldu delinin biri kuyuya taş atmış kırk akıllı çıkaramamış hesabı. Bir...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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mete445 6 yıl
Qualcomm'dan vazgeçip MediaTek ile işbirliği yapsalar bizde biraz ucuza performanslı telefon alsak
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sevket861 6 yıl
İşlemci dediğin nedir ki

orn : snapdragon 600 20$

800de 30$ olsun

bu fiyatlandırmaya girersek

s4pro: 12-15$

snapdragon 400 + adreno 305 cortex a7 : 7-8$

mediatek beleşe mi veriyormuş .

edit : 4 çekirdek Mtk6589 için konuştum.


İşlemci dediğin nedir kiorn : snapdragon 600 20$800de 30$ olsunbu fiyatlandırmaya girerseks4pro: 12-15$
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okan_cehapelioglu 6 yıl
üreticilerin daha fazla mediatek işlemcilere yönelmesi lazım
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FreeRun 6 yıl
vay arkadaş
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makaramasuko 6 yıl
bu işlemciler gpu ile birlikte mi yoksa ayrı mı bknz.snap 800 adreno 330 ile birlikte
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forumlarabak 6 yıl makaramasuko
hilasa
bu işlemciler gpu ile birlikte mi yoksa ayrı mı bknz.snap 800 adreno 330 ile birlikte

GPU ile birlikte
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ObjektifPoint.Net 6 yıl makaramasuko
hilasa

bu işlemciler gpu ile birlikte mi yoksa ayrı mı bknz.snap 800 adreno 330 ile birlikte

Gpu ile birlikte de Gpu hakkında bilgi yok ya da ben bulamadım. PowerVR SGX 6** serisi ile gelirsede süper olurdu
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
mete445
Qualcommdan vazgeçip MediaTek ile işbirliği yapsalar bizde biraz ucuza performanslı telefon alsak

Discovery gibi
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forumlarabak 6 yıl ObjektifPoint.Net
Elektrofx320
mete445
Qualcommdan vazgeçip MediaTek ile işbirliği yapsalar bizde biraz ucuza performanslı telefon alsak

Discovery gibi

Discovery 2 nin işlemcisi belli oldu.
1 Yanıt Yanıtla
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armanatilgan 6 yıl
DH Misafiri
armanatilganExynos 5410 da 8 çekirdek aktif edildiğinde görün siz :D
8ide aynı anda çalışınca telefon yanıyor tatlı bayan :) techno-labs.com/...

Öncelikle bayan değilim. Konuya gelecek olursam haberde 2.8 ghz e hız aşırtılmış exynos çipsetin yanıp kullanılmaz hale geldiği söyleniyor. Bu hale gelirken bile 2.8 ghz de 1 saat çalıştığından bahsedilmiş. Bu rakamlar neyine yetmiyor. 8 çekirdek 1.6 ghzde çalışsa qualcomm tegranın falan çok canı yanar.
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damn2u 6 yıl
İnsanlara zaten enerji verimliliği, az ısınma gibi önemli gelişmeler lazım. Cortex A7 işlemciler de bunu sunmalarına rağmen iyi performansta verdiklerine göre diğer markalar tüketicileri nasıl görüyorlar tahmin etmek hiç zor değil.


A7 Quad serisi ilk tanıtıldığı zaman söylemiştim bu saatten sonra MTK işlemcilerin önünün kesilemeyeceğini, bu tarz haberler ile doğrulanması beni memnun etti. Tebrikler Mediatek
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esmer23s 6 yıl
Ahanda buraya yazıyorum yakında ne samsung kalacak ne de iphone
Çinliler birkaç seneye alıp başını gidecek bu telefon işinde
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TearsForFears 6 yıl
Şu İphone'un ekranı küçük olmasa direk alırdım.Çözünürlüğü düşük olduğu için her oyun akıcı oynanıyor.2. el değeride hiç düşmüyor ve senede 1 çıkıyor.720p ekranlı snapdragon 800'lü yeni model çıkarmıki acaba alalım şöyle 3-4 sene değiştirmeyelim.
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Legendery 6 yıl
PC'de bile 8 çekirdeği doğru düzgün kullanamıyoruz mobil platformda bence çift ya da dört çekirdek yeterli yeterki işletim sistemi sağlam kodlanmış donanımla uyumlu olsun.
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Avorlair 6 yıl
biri de çıkıp sormaz ki aga 8 çekirdeği napacaz? 2 çekirdekli bile olsa adam akıllı tek çekirdek performansına yüklenseler günlük kullanım hızı coşçak da millet yanıltıcı benchmark testi yarışında, günlük kullanımı umursayan mı var, yakında 897263498 çekirdek de görürüz Cortex-A1 mimarili hepsi..
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Raikirin 6 yıl
İyi bir Gpu'ya sahip ise tam f/p olur.Ha 8 çekirdek gerekli mi? Hayır.Sağlam Gpu'yu çekirdeklere tercih ederim.
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forumlarabak 6 yıl
Yüksek performans, az enerji harcayan cortex A7 ile daha fazla pil ömrü ve az ısınma, uygun fiyat. İşte fiyat/performans işlemcisi.
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