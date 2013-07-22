MediaTek'in 8 çekirdekli çözümü MT6592, benchmark skorlarında Snapdragon 800 ile kafa kafaya





Genelde orta ve alt seviye akıllı telefon pazarına yönelik Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6589 çözümü ile tanıdığımız ve bu sayede uygun fiyatlı 4 çekirdekli akıllı telefonların yaygınlaşmasında pay sahibi olan MediaTek, yıl sonunda çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor.





Firmanın yine Cortex-A7 mimarisini temel aldığı gerçek sekiz çekirdekli MT6592 işlemcisi yıl sonunda piyasaya çıkmaya hazırlanıyor ve hem performans hem de enerji tüketimi anlamında en iddialılar arasına ismini yazdırmaya hazırlanıyor.





Çin'de ortaya çıkan brifing sunularında MT6592 işlemcisinin 1.7GHz saat hızında AnTuTu benchmark testlerinde 29600 puan aldığı görülüyor. Enerji tüketimi açısından da yongaseti isimsiz üst seviye rakiplerinden oldukça ileride. 28nm fabrikasyon sürecine sahip MT6592 işlemcisi normalde 2GHz saat hızına sahipken, enerji verimliliği adına hızın düşük tutulduğu belirtiliyor.





Snapdragon 800 çözümünü kullanan Galaxy S4 LTE A, Xperia Z Ultra gibi modellerin benchmark skorları ise 28000-32000 puan arasında değişiyor. Bu bakımdan MT6592 çözümünün Snapdragon 800'ü oldukça zorlayacağı tahmin ediliyor. MediaTek'in yapacağı bazı optimizasyonlarla yer yer Snapdragon 800'ün önüne geçmesi bile mümkün.





Bugüne kadar uygun fiyatlı çözümler ile bilinen MediaTek'in yeni işlemcisini nasıl bir fiyatlandırma ile pazara sunacağı belirsiz. Ancak firmanın yine fiyat baremini çok yukarıda tutmaması bekleniyor. Bu sayede 300$ civarında gerçek 8 çekirdekli ve performans açısından üst seviyede akıllı telefonları pazarda görmek mümkün olacak.

http://www.phonearena.com/news/Upcoming-MT6592-octa-core-chip-rivals-Snapdragon-800-in-benchmarks_id45573