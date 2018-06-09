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Android GO telefonlar için yeni Snapdragon yongalar geliyor

Qualcomm giderek popüler hale gelen Android GO akıllı telefonları için iki yeni yonga seti hazırlığında. Snapdragon 429 ve 439 eskilerin elden geçirilmişi olacak.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android GO telefonlar için yeni Snapdragon yongalar geliyor

Android GO projesinin geniş bir üretici kesimi tarafından benimsenmesi yeni fırsatların doğmasını sağladı. Qualcomm bu program için iki yeni Snapdragon yonga seti hazırlıyor.

Snapdragon 439 özellikleri
 

Android GO bilindiği üzere 1GB / 512MB RAM ve 8GB RAM barındıran cihazlar için geliştirilen kırpılmış bir Android versiyonu. Az yer kaplayan ve az kaynak kullanan uygulamaların yer aldığı sistem düşük donanımlı telefonlarda akıcı bir deneyim amaçlıyor.

Sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 429 ve 439 adındaki yeni yonga setleri Android GO telefonlara yönelik olarak piyasaya çıkacak. Adları yeni olsa da aslında önceki yonga setlerinin elden geçirilmiş hali.

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Snapdragon 439 yonga setinin biraz daha iyileştirilmiş Snapdragon 625 yonga seti olduğu ifade ediliyor. Snapdragon 429 için ise henüz net bir bilgi yok ancak biraz daha alt seviyeye konumlanacağı kesin.

Snapdragon 429 ve 439 yonga setlerinin Android P ile yaz sonlarında duyurulacak yeni Android GO sürümü için hazırlandığı tahmin ediliyor. Bu bakımdan aynı dönemlerde piyasaya çıkacaktır. Bu durumda giriş seviyesine yönelik olarak kullanılan Snapdragon 200 serisinin akıbeti merak konusu.

 

https://www.phonearena.com/news/Snapdragon-429-439-Android-Go-leak_id105604 Yorum Yaz
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Yigido59 11 ay en beğenilen
1 GB RAM ve 8 GB depolama kapasitesi bulunduracak bir telefona Snapdragon 625'ten bile üstün bir işlemci koymak ne kadar mantıklı?
1 Yanıt Yanıtla +6
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-ejder- 11 ay
İlk başta android one adi altında kolay güncelleme amacıyla çıkardılar daha sonra yavaş yavaş android go ya dönüştürdüler
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Pizza Steve 11 ay
Google android go yu eski telefonları güncellenmesi için çıkarmadı mı? Yoksa ben mi yanlış biliyorum, üreticiler yeni düşük donanımlı telefonlar çıkarsın diye mi çıktı?
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Whippoorwill 11 ay
8 GB rom yerine ram yazmışsınız.
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astegon 11 ay
Sanırım SD200 serisi işlemcileri Wearable cihazlara hazırlıyor Qualcomm
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Johan Elmander 11 ay
İyileştirilmiş bir varyant olduğuna dair hiçbir bilgi yok Ekrem.
Sadece Snapdragon 625 varyantı olduğunu biliyoruz. Pek çok kaynak 450'nin (downclocked 625 zaten) kırpılmış hali olduğunu söylüyor.
Yine olmamış Ekrem.
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mkyb 11 ay
Google neden Android Go denen saçmalıkta diretiyor anlam veremiyorum. Gümümüzde 16 GB bile yetersizken 4-5 sene öncesinin telefonları gibi 8 GB hafızalı 1 GB ramli telefon çıkartıyorlar.
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interwap 11 ay mkyb
Çok düşük bütçeli telefonlar için.
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darkaura 11 ay mkyb
cunku dunya bizim dar cevremizden ibaret degil. bunun afrikasi, gunde 1 dolar ile yasamini surduren fakir ulke halklari var. bilgisayar alacak geliri gectim bu insanlar elektrik sebekesi bile olmayan yerlerde yasiyorlar. bugun hala afrikanin buyuk kismianda elektrik sebesi mevcut degil. ama tezat gorukecek sekilde bu bolgelerde cep telefonu cok yaygin cunku telefon bu insanlarin dis dunya ile tek baglantisi. modern android 1gb ram ve 8gb rom ile duzgun calisamiyor. belliki google bu insanlarada ulasacak, onlari internete bagliyacak bir sistem kurmak istemis. cikan tum urunleri kendi kullaniminiz icin degerlendirmeyi birakin.
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emre0102 11 ay
bu go saçmalığı bir an önce biter umarım. madem donanım için belli kıstaslar var, fiyat içinde olmalı. telefonlar %10-15 daha ucuz olacak diye bu kadarcık fark için düşük segmentin yarısı kadar bile olmayan donanım sunulmamalı
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MaRZoCHi 11 ay
Go projesinin bitmesi çok fazla sürmez
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Yigido59 11 ay en beğenilen
1 GB RAM ve 8 GB depolama kapasitesi bulunduracak bir telefona Snapdragon 625'ten bile üstün bir işlemci koymak ne kadar mantıklı?
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intel7mix 11 ay Yigido59
3 GB ram aşası artık kurtarmaz. 2 GB ramlı cihazlar bile artık ömrünü doldururken 1 GB tam fiyasko
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hareketliperde 11 ay
General Mobile bunu beğendi
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