Android GO telefonlar için yeni Snapdragon yongalar geliyor

Android GO projesinin geniş bir üretici kesimi tarafından benimsenmesi yeni fırsatların doğmasını sağladı. Qualcomm bu program için iki yeni Snapdragon yonga seti hazırlıyor.

Snapdragon 439 özellikleri



Android GO bilindiği üzere 1GB / 512MB RAM ve 8GB RAM barındıran cihazlar için geliştirilen kırpılmış bir Android versiyonu. Az yer kaplayan ve az kaynak kullanan uygulamaların yer aldığı sistem düşük donanımlı telefonlarda akıcı bir deneyim amaçlıyor.

Sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 429 ve 439 adındaki yeni yonga setleri Android GO telefonlara yönelik olarak piyasaya çıkacak. Adları yeni olsa da aslında önceki yonga setlerinin elden geçirilmiş hali.

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Snapdragon 439 yonga setinin biraz daha iyileştirilmiş Snapdragon 625 yonga seti olduğu ifade ediliyor. Snapdragon 429 için ise henüz net bir bilgi yok ancak biraz daha alt seviyeye konumlanacağı kesin.

Snapdragon 429 ve 439 yonga setlerinin Android P ile yaz sonlarında duyurulacak yeni Android GO sürümü için hazırlandığı tahmin ediliyor. Bu bakımdan aynı dönemlerde piyasaya çıkacaktır. Bu durumda giriş seviyesine yönelik olarak kullanılan Snapdragon 200 serisinin akıbeti merak konusu.