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Medya dünyasında tarihi an: Time Warner satılıyor

Warner Bros. ve CNN gibi dev platformların arkasındaki isim olan Time Warner, bir başka dev olan AT&T tarafından satın alınıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
2 yıl
2,3b
1
13
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde şirket satın alımları için devasa miktarların gözden çıkarıldığını okuyoruz. Geçen yıl ABD’li Dell, 67 milyar dolar karşılığında bulut dönüşüm şirketi EMC’yi satın almıştı. Şimdi çok daha büyük bir satın alım gündeme bomba gibi düştü: Time Warner satılıyor.

Medya Dünyasında Taşlar Yerinden Oynuyor

Time Warner dünyanın üçüncü büyük televizyon ve yayın ağı olarak biliniyor. 1990 yılında Time Inc ve Warner Communications şirketlerinin birleşmesi ile ortaya çıkan medya devinin bünyesinde sayısız şirket yer alıyor. En bilinenler ise Game of Thrones’dan hatırlayacağımız HBO kanalı, CNN haber kanalı, Warner Bros., Cartoon Network, Hanna Barbara Productions, DC Comics, New Line Cinema bunlar arasında. Mobil tarafta da Adult Swim geliştirici ekibi yer alıyor.

Time Warner’ın yeni sahibi ise en büyük operatörlerden AT&T. Firma yeni gözdesi için 85 milyar doları gözden çıkardı. Hisse başına 107$ ödemeyi kabul eden firma, borsa değerinin çok üzerinde bir rakama imza atmış oldu. Ayrıca uzmanlar Time Warner’ın borçlarının da AT&T tarafından üstlenildiğini belirtiyor. Böylece toplam rakam 109 milyar dolara çıkıyor.

Time Warner patronu Jeff Bewkes ve AT&T patronu Randall Stephenson, Ağustos ayından bu yana görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Geçen hafta görüşmelere son nokta konurken, hafta başındaki borsa açılışından önce de resmi duyuru yapılmış oldu.

Ayrıca Bkz. "AMD Radeon RX 470D artık resmi"

Bir operatörün farklı bir ticaret alanındaki holdingi satın alıyor oluşu dikey entegrasyona örnek olarak gösteriliyor. Son dönemde işi sadece mobil iletişim olan operatörlerin farklı alanlara el attığını görüyoruz. Japon Softbank da geçtiğimiz aylarda İngiliz tasarım devi ARM’ı satın almıştı. 

 
Güncelleme: Time Warner ve AT&T operatörünün patronları ortak bir açıklama yaparak, satın alma sürecindeki tüm pürüzlerin giderildiği ve anlaşmaya imza atıldığını duyurdu.

http://money.cnn.com/2016/10/22/media/att-time-warner/ Yorum Yaz
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GrıezmaNN 2 yıl en beğenilen CENS.
T0RK

Abi şöyle büyük firmaları bizim holdingler neden satın almıyolar acaba hep merak etmişimdir.

Dünyanın en büyük yazılım firması dediğimi Microsoft yüzlerce irili ufaklı firmanın satın alınmasıyla olmuşmuş bir şirkettir. Tek tabanca devam edip büyük firma olmanın imkansız olduğunu el alem anlamış biz hala anlayamadık.

Sanki satın alınan bakkal dükkanıymış gibi konuşmuşun.

BİST'e kayıtlı şirketlerin toplam değeri 555 milyar TL.

Satın alınan Time Warner'a verilen para 109 milyar $ yani 335 milyar TL.
T0RKAbi şöyle büyük firmaları bizim holdingler neden satın almıyolar acaba hep merak etmişimdir.Dünyanın en büyük yazılım f...
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2 Yanıt Yanıtla +28
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CENS. 2 yıl
Vaay bütün piyasa analisti ceolar konu altında toplanmış.
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matraxzalim 2 yıl
Bilen bir arkadaş bilgilendirebilir mi? Satın alım tüm warner bros studyolarinı da kapsiyor mu?
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Guest-C302EA147 2 yıl
Koç Holding'in değeri 555 milyar TL mi
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CENS. 2 yıl
Abi şöyle büyük firmaları bizim holdingler neden satın almıyolar acaba hep merak etmişimdir.
Dünyanın en büyük yazılım firması dediğimi Microsoft yüzlerce irili ufaklı firmanın satın alınmasıyla olmuşmuş bir şirkettir. Tek tabanca devam edip büyük firma olmanın imkansız olduğunu el alem anlamış biz hala anlayamadık.
3 Yanıt Yanıtla
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GrıezmaNN 2 yıl CENS.
T0RK

Abi şöyle büyük firmaları bizim holdingler neden satın almıyolar acaba hep merak etmişimdir.

Dünyanın en büyük yazılım firması dediğimi Microsoft yüzlerce irili ufaklı firmanın satın alınmasıyla olmuşmuş bir şirkettir. Tek tabanca devam edip büyük firma olmanın imkansız olduğunu el alem anlamış biz hala anlayamadık.

Sanki satın alınan bakkal dükkanıymış gibi konuşmuşun.

BİST'e kayıtlı şirketlerin toplam değeri 555 milyar TL.

Satın alınan Time Warner'a verilen para 109 milyar $ yani 335 milyar TL.
2 Yanıt Yanıtla +28
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001ATB 2 yıl CENS.
T0RK

Abi şöyle büyük firmaları bizim holdingler neden satın almıyolar acaba hep merak etmişimdir.

Dünyanın en büyük yazılım firması dediğimi Microsoft yüzlerce irili ufaklı firmanın satın alınmasıyla olmuşmuş bir şirkettir. Tek tabanca devam edip büyük firma olmanın imkansız olduğunu el alem anlamış biz hala anlayamadık.

Sadece gülüyorum


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Darkimore 2 yıl CENS.
T0RK

Abi şöyle büyük firmaları bizim holdingler neden satın almıyolar acaba hep merak etmişimdir.

Dünyanın en büyük yazılım firması dediğimi Microsoft yüzlerce irili ufaklı firmanın satın alınmasıyla olmuşmuş bir şirkettir. Tek tabanca devam edip büyük firma olmanın imkansız olduğunu el alem anlamış biz hala anlayamadık.

Oturdugunuz yerden her milyarca dolar satış haberleri çıktığında neden biz almıyoruz demek nasil bir mantikdir. Bir şekilde 90 milyar dolar verdin satin aldin diyelim Türkiye olarak. O satın alinan sirketin degeri bir gün sonra 10 da bir değerine düşer. Uluslararası sermaye diye bir şey var bunun başınıda kapitalist ulkeler ve bu ulkelerin baronlari çeker. Misal honkong ingilizlerin elinde olmasa sıradan bir ada olarak kalırdı. Sozun ozu senin bu büyük şirketlere hukmede bilmen icin trilyon dolarlarca milli hasilaya sahip olman ve dunyada soz sahibi olman bilim insanlari icin cazibe merkezi olman gerekir.
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