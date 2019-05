Medya dünyasında tarihi an: Time Warner satılıyor

Son dönemde şirket satın alımları için devasa miktarların gözden çıkarıldığını okuyoruz. Geçen yıl ABD’li Dell, 67 milyar dolar karşılığında bulut dönüşüm şirketi EMC’yi satın almıştı. Şimdi çok daha büyük bir satın alım gündeme bomba gibi düştü: Time Warner satılıyor.

Medya Dünyasında Taşlar Yerinden Oynuyor

Time Warner dünyanın üçüncü büyük televizyon ve yayın ağı olarak biliniyor. 1990 yılında Time Inc ve Warner Communications şirketlerinin birleşmesi ile ortaya çıkan medya devinin bünyesinde sayısız şirket yer alıyor. En bilinenler ise Game of Thrones’dan hatırlayacağımız HBO kanalı, CNN haber kanalı, Warner Bros., Cartoon Network, Hanna Barbara Productions, DC Comics, New Line Cinema bunlar arasında. Mobil tarafta da Adult Swim geliştirici ekibi yer alıyor.

Time Warner’ın yeni sahibi ise en büyük operatörlerden AT&T. Firma yeni gözdesi için 85 milyar doları gözden çıkardı. Hisse başına 107$ ödemeyi kabul eden firma, borsa değerinin çok üzerinde bir rakama imza atmış oldu. Ayrıca uzmanlar Time Warner’ın borçlarının da AT&T tarafından üstlenildiğini belirtiyor. Böylece toplam rakam 109 milyar dolara çıkıyor.

Time Warner patronu Jeff Bewkes ve AT&T patronu Randall Stephenson, Ağustos ayından bu yana görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Geçen hafta görüşmelere son nokta konurken, hafta başındaki borsa açılışından önce de resmi duyuru yapılmış oldu.

Ayrıca Bkz.

"AMD Radeon RX 470D artık resmi"

Bir operatörün farklı bir ticaret alanındaki holdingi satın alıyor oluşu dikey entegrasyona örnek olarak gösteriliyor. Son dönemde işi sadece mobil iletişim olan operatörlerin farklı alanlara el attığını görüyoruz. Japon Softbank da geçtiğimiz aylarda İngiliz tasarım devi ARM’ı satın almıştı.