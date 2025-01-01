Dune 4 için hazırlıklara başlandı; Seriyi yeni bir yönetmen devralabilir

Dune'ün başarısının belki de bir numaralı sebebi olan Denis Villeneuve, Dune. Messiah ile birlikte kendi vizyonunu tamamlamış olacak. Ancak görünen o ki Warner Bros. bu noktadan sonra da seriyi devam ettirme niyetinde. Gelen son haberler, stüdyonun Dune 4 için hazırlıklara şimdiden başladığını gösteriyor.
Denis Villeneuve, Dune: Messiah'ın Ardından Seriyi Geride Bırakmayı Planlıyor
Hollywood içinden bilgi aktaran önemli kaynaklardan olan Daniel Richtman, Dune serisini birlikte hayata geçiren Warner Bros. ve Legendary stüdyolarının şimdiden hem 4. film için hem de bu evrende geçen yeni bir dizi için hazırlıklara başladıklarını söylüyor. Diğer yandan Dune: Prophecy dizisi de 2. sezonuyla geri dönecek. Yani anlayacağınız Warner Bros. elindeki diğer kıymetli I.P.'ler gibi Dune'u da mümkün olduğunca kullanacak.
Ne var ki Denis Villeneuve'ün üçüncü filmden sonra bu serinin parçası olması beklenmiyor. Zira kendisi bu konuda oldukça kararlı görünüyor. Messiah'tan sonra Dune serisinin aynı kaliteyi koruyamadığını düşünen Villeneuve, daha önce verdiği demeçlerde Messiah'tan sonra devam etmeyeceğini açıkça belirtmişti. O yüzden şimdi Dune 4 için yürütülen çalışmaların önemli bir parçası da seriyi emanet edecek yeni bir yönetmen bulmak olacak. Gerçi Denis Villeneuve'ün seviyesine yaklaşabilecek birini bulmak hiç de kolay olmayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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