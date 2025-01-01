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    Dune 4 için hazırlıklara başlandı; Seriyi yeni bir yönetmen devralabilir

    Daha Dune: Messiah'ın çekimlerine başlanmamış olsa da Warner Bros. daha şimdiden Dune 4 için hazırlıklara başladı. Denis Villeneuve'ün başlattığı seri, yoluna yeni bir yönetmenle devam edebilir.
    Dune 4 için hazırlıklara şimdiden başlandı Tam Boyutta Gör
    Denis Villeneuve'ün imzasını taşıyan Dune uyarlamaları, son yılların en iyi bilim-kurgu filmleri arasında yer alıyor. Serinin ikinci filminin gişede yakaladığı başarı, Dune'un izleyici nezdinde de karşılık bulduğunu gösterdi. Bu da serinin geleceğini garantilemiş oldu. Nitekim Denis Villeneuve şu sıalar serinin üçüncü filmi Dune: Messiah üzerinde çalışıyor. Villeneuve'ün en başından beri planlandığı üç filmlik uyarlamayı tamamlayacak olan Messiah'ın çekimlerine 2025 yazında başlanması planlanıyor.

    Dune'ün başarısının belki de bir numaralı sebebi olan Denis Villeneuve, Dune. Messiah ile birlikte kendi vizyonunu tamamlamış olacak. Ancak görünen o ki Warner Bros. bu noktadan sonra da seriyi devam ettirme niyetinde. Gelen son haberler, stüdyonun Dune 4 için hazırlıklara şimdiden başladığını gösteriyor.

    Denis Villeneuve, Dune: Messiah'ın Ardından Seriyi Geride Bırakmayı Planlıyor

    Hollywood içinden bilgi aktaran önemli kaynaklardan olan Daniel Richtman, Dune serisini birlikte hayata geçiren Warner Bros. ve Legendary stüdyolarının şimdiden hem 4. film için hem de bu evrende geçen yeni bir dizi için hazırlıklara başladıklarını söylüyor. Diğer yandan Dune: Prophecy dizisi de 2. sezonuyla geri dönecek. Yani anlayacağınız Warner Bros. elindeki diğer kıymetli I.P.'ler gibi Dune'u da mümkün olduğunca kullanacak.

    Ne var ki Denis Villeneuve'ün üçüncü filmden sonra bu serinin parçası olması beklenmiyor. Zira kendisi bu konuda oldukça kararlı görünüyor. Messiah'tan sonra Dune serisinin aynı kaliteyi koruyamadığını düşünen Villeneuve, daha önce verdiği demeçlerde Messiah'tan sonra devam etmeyeceğini açıkça belirtmişti. O yüzden şimdi Dune 4 için yürütülen çalışmaların önemli bir parçası da seriyi emanet edecek yeni bir yönetmen bulmak olacak. Gerçi Denis Villeneuve'ün seviyesine yaklaşabilecek birini bulmak hiç de kolay olmayacaktır.

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