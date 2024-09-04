Minecraft filminin ilk fragmanı yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Mojang tarafından 2011 yılında PC platformu için yayınlanan Minecraft, kısa sürede dünyanın en popüler oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Mojang’ın Microsoft tarafından satın alınmasının ardından daha farklı projeler ile de karşımıza çıkan Minecraft markası, yakında beyaz perdeye uyarlanacak. Bir süredir merakla beklenen filmin ilk fragmanı yayınlandı.

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Minecraft, 2025 yılında vizyona girecek

Napoleon Dynamite ve Nacho Libre filmleri ile bilinen Jared Hess’in yönetmenlik koltuğuna oturduğu filmin çekimleri, geçtiğimiz nisan ayında tamamlanmıştı. Çekimleri sırasında film hakkında pek bilgi ortaya çıkmasa da bugün yayınlanan fragman, Minecraft filminin nasıl bir deneyim sunacağını gözler önüne seriyor.

Oyuna benzer grafiklere ve tasarım ilkelerine sahip olan filmde Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen ve Jennifer Coolidge gibi isimler yer alıyor. Oyunda yönettiğimiz Steve karakterini ise Jack Black canlandıracak. Warner Bros, Legendary ve Mojang ortaklığında geliştirilen film 2025 yılında vizyona girecek.



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