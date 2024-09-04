Minecraft filminin ilk fragmanı yayınlandı

Minecraft, 2025 yılında vizyona girecek
Napoleon Dynamite ve Nacho Libre filmleri ile bilinen Jared Hess’in yönetmenlik koltuğuna oturduğu filmin çekimleri, geçtiğimiz nisan ayında tamamlanmıştı. Çekimleri sırasında film hakkında pek bilgi ortaya çıkmasa da bugün yayınlanan fragman, Minecraft filminin nasıl bir deneyim sunacağını gözler önüne seriyor.
Oyuna benzer grafiklere ve tasarım ilkelerine sahip olan filmde Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen ve Jennifer Coolidge gibi isimler yer alıyor. Oyunda yönettiğimiz Steve karakterini ise Jack Black canlandıracak. Warner Bros, Legendary ve Mojang ortaklığında geliştirilen film 2025 yılında vizyona girecek.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.