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Meerkat, canlı yayın sektörüne havlu attı

Bir alanda rekabet için yeniliğin yanında, sırtınızı dayadığınız gücün de büyük önemi var. Bir süredir Periscope ile rekabet eden Meerkat, daha fazla direnemedi ve havlu attı.
3 yıl
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4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl bahar aylarında faaliyetlerine başlayan ve mobilden canlı yayın imkanı sunarak kısa sürede popüler olan Meerkat, rekabete daha fazla direnemedi. Platform, bundan böyle bir sosyal video paylaşım merkezi olarak hizmet verecek.

Meerkat, faaliyetlerine başladığında iOS ve Android platformlarını desteklemiş ve böylece iyi bir kitle kazanmıştı. Periscope'nin henüz ilk aşamalarda olması ve sadece iOS tarafında kullanılabilmesi, Meerkat'ın elini güçlendirdi. Zamanla Twitter işin içine girdi, Android uygulaması yayımlandı ve Periscope çok güçlü hale geldi. Rekabette kaybeden ise Meerkat oldu.

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Geliştiricilerin duyurusuna göre, Meerkat artık canlı yayın paylaşımına son verecek ve bir sosyal video paylaşım platformu olarak faaliyetlerine devam edecek. Yeni sistemin ne olduğu tam olarak bilinmiyor ancak Hangouts gibi, grup halinde video sohbeti yapılabileceği tahmin ediliyor.

Özellikle Twitter gibi üst seviye ağların destek verdiği platformların, daha güçlü bir şekilde ayakta kalabildiğini görüyoruz. Periscope şimdilik alanında rakipsiz kalmış gibi görünüyor ancak Facebook Live de çok iddialı ve daha fazla platforma yayıldığında, ciddi bir rakip haline gelecek.
 

http://www.ubergizmo.com/2016/03/meerkat-ditches-livestream-videos/ Yorum Yaz
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schumi0411 3 yıl en beğenilen
Başlıkta anlam sıkıntısı var. Sektörüne değil sektöründe olacak sanki
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VulonViing 3 yıl
Kötü haber. Tekellik iyi değildir. Periscope'a güçlü bir rakip çıkması lazım.
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mahsur kalan adam 3 yıl
hiç kullanışlı değildi ki normal
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Ersin ÇAKI 3 yıl
İlk çıktığında merak edip indirmiştim. Baktım abaza kaynıyor hemen geri silmiştim.
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schumi0411 3 yıl en beğenilen
Başlıkta anlam sıkıntısı var. Sektörüne değil sektöründe olacak sanki
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