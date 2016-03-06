Meerkat, canlı yayın sektörüne havlu attı

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Geçen yıl bahar aylarında faaliyetlerine başlayan ve mobilden canlı yayın imkanı sunarak kısa sürede popüler olan Meerkat, rekabete daha fazla direnemedi. Platform, bundan böyle bir sosyal video paylaşım merkezi olarak hizmet verecek.Meerkat, faaliyetlerine başladığında iOS ve Android platformlarını desteklemiş ve böylece iyi bir kitle kazanmıştı.'nin henüz ilk aşamalarda olması ve sadece iOS tarafında kullanılabilmesi,'ın elini güçlendirdi. Zamanlaişin içine girdi,uygulaması yayımlandı ve Periscope çok güçlü hale geldi. Rekabette kaybeden ise Meerkat oldu.Geliştiricilerin duyurusuna göre, Meerkat artık canlı yayın paylaşımına son verecek ve bir sosyal video paylaşım platformu olarak faaliyetlerine devam edecek. Yeni sistemin ne olduğu tam olarak bilinmiyor ancak Hangouts gibi, grup halinde video sohbeti yapılabileceği tahmin ediliyor.Özellikle Twitter gibi üst seviye ağların destek verdiği platformların, daha güçlü bir şekilde ayakta kalabildiğini görüyoruz. Periscope şimdilik alanında rakipsiz kalmış gibi görünüyor ancakde çok iddialı ve daha fazla platforma yayıldığında, ciddi bir rakip haline gelecek.