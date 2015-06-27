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Meerkat canlı yayınların web sitelerine yerleştirilmesine izin veriyor

3 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Meerkat canlı yayınların web sitelerine yerleştirilmesine izin veriyor
 
Son zamanların en popüler uygulamaları kuşkusuz mobil cihazdan canlı yayın yapma imkanı sunan uygulamalar. Bu konuda Meerkat biraz önce davranmış olsa da Periscope Twitter'ın bünyesine girmesiyle popülerliğini çok hızlı bir şekilde arttırmaya başladı. Meerkat ise tekrar popüler olabilmek için bir takım önemli yenilikler yapmış durumda.
Canlı yayın oynatıcısının web sayfalarına eklenmesine izin veren bu yenilik ile birlikte kullanıcıların yayınları sabit bir sayfadan takip edilebilecek. Portre, kare ve büyük kare şeklinde 3 boyut seçeneği ile eklenecek bu oynatıcılar canlı yayın yapılmayan zamanlarda daha önceden girilmiş bir sonraki yayın saatini ekranda gösterebilecek. Eğer planlanmış bir canlı yayın yoksa eski yayınlarla ilgili bilgiler kullanıcılarla paylaşılacak.
Hatırlanacağı üzere Persicope'da kısa bir süre önce Web üzerinden eski yayınların tekrar izlenebilmesi özelliğine kavuşmuştu. Meerkat'in git gide popülerleşen Periscope'u yakalayıp yakalayamayacağı ise merak konusu. 

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