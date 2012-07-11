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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mehmet Ali Yalçındağ, Yandex.Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde resmi olarak faaliyete geçen ve sunduğu hizmetlerle büyük ilgi çeken Rusya'nın lider arama motoru Yandex, önemli bir görevlendirmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Yandex, kote olduğu NASDAQ'a 10 Temmuz 2012 tarihinde Mehmet Ali Yalçındağ'ın Yandex.Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladığını duyurdu. 

 Eylül 2011'de Türkiye'de faaliyete başladığından bu yana bir temsilcilik ofisi olarak çalışmalarını sürdüren ve bir süredir Türkiye'de tüzel kişilik kazanmak üzere adımlar atan Yandex.Türkiye, bir yerel şirket olarak, vergi kuralları dahil olmak üzere tüm yerel kural, kanun ve yasalara uygun olarak faaliyetlerini sürdürecek.

Mehmet Ali Yalçındağ'ın Yandex.Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olduğu belirtilen yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex'in Kurucu ve CEO'su Arkady Volozh "Türk iş dünyasının tecrübeli ve başarılı isimlerinden, özellikle medya ve eğlence sektörünün gelişmesinde büyük katkıları bulunan Mehmet Ali Yalçındağ ile güçlerimizi birleştirmiş olmamızdan memnuniyet duyuyorum. Bu işbirliğinin, Yandex'in Türkiye pazarı konusundaki bilgisinin artmasında ve dolayısıyla Türkiye'deki kullanıcılarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünler sunmamız konusunda önemli bir rol oynayacağına inanıyorum." sözlerine yer verdi.

Yandex.Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise, "Dünyanın önde gelen internet şirketlerinden birinin bir parçası olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyorum. Yandex.Türkiye ekibi, geçtiğimiz sene faaliyetlerine başladığından bu yana Türkiye'deki internet kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik çok kaliteli ürün ve hizmetler sunmayı başardı. Yandex'in Türkiye internet pazarına girmesiyle hareketlenen rekabet, özellikle kullanıcılar açısından çok faydalı oldu ve olmaya devam edecek." dedi.

Yandex.Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenen Mehmet Ali Yalçındağ, 1990 yılından bu yana Doğan Grubu bünyesinde çeşitli kurumlarda yöneticilik görevleri üstlendi. 1999 tarihinden bu yana Doğan Yayın Holding Yürütme Kurulu Başkanı olan Yalçındağ, kurul üyeliğini ise devam ettirecek. 

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DH Misafiri 6 yıl
Harbiden haber tam donanimhaber işi, webrazzi falan halt etmiş.
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jovanovic 6 yıl
Bu saatten sonra google'dan başkasını kullanmam, kullanamam...
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Virinom 6 yıl
Yandex aslında sunduğu özellikler ile bana göre Google'ın açık ara önünde Allah aşkına standart bir kullanıcı için Google'ın hangi güzel özelliğini sayabiliriz ? Yandex te bir çok özellik mevcut gerek rengin adını yazdığınızda rengi göstermesi gerek şarkının adını yazdığınızda arama sonuçlada bir player gözüküp şarkıyı dinleyebilmemiz gerek anasayfadaki trafik hava durumu haberler bölümü? Yandex bir çok kullanıcının Google'da arayıp bulmaya çalıştığı şeyi zaten anasayfasında gösteriyor bana göre yandex 'in tek sorunu biraz karışık olması biraz daha derli toplu bir hale gelmesi gerektiği düşüncesindeyim özelliklede arama sonuçlarının gösterildiği bölüm çok düzensiz duruyor
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tarkowskitat 6 yıl
Sıralamayı değiştirmek için sağdaki menüyü kullanabilirsiniz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mcrew 6 yıl
google yeni birşey çıkardığı zaman en son Türkiye'ye getiriyor.

Yandex yine ilk yatırımını Türkiye'ye yapıyor.

Bizim Türklerden bir icraat yok tabi. Turkcell aslında bu işe girebilir. En son sanal mağaza olaylarıyla falan uğraşmaya başlamış
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magandalar18 6 yıl
yandex gerçekten çok iyi arama motorları dışında ek uygulamaları süper mesela üniversite rehberi, adını yazdığın sanatçıların şarkısını dinleye bilme...
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