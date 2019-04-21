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Meizu 16T'nin canlı görüntüsü sızdı

Meizu'nun 23 Nisan'da tanıtılması beklenen oyuncu telefonu Meizu 16T'nin canlı görüntüsünü ortaya koyan görseller sızdırıldı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
4 hf.
4,3b
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3
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Çinli akıllı telefon üreticisi, 23 Nisan'da yeni amiral gemisi modeli Meizu 16s'i tanıtmaya hazırlanıyor. Ülkemizde de satışa sunulması oldukça olası olan Meizu 16S'in iki kardeşle birlikte gelmesi bekleniyordu. Bunlar Meizu 16s Plus ve oyuncu telefonu Meizu 16T'ydi. Meizu 16s Plus'ın gelişi tamamen iptal edilmişti, 16T'nin ise akıbeti belirsizdi. Ancak görünüşe bakılırsa cihazın varlığından rahatça söz edebiliriz, zira bugün Meizu 16T'nin canlı görüntüsünü ortaya koyan görseller ortaya çıktı.
Görsellerden yola çıkarak cihazın tasarımından söz edecek olursak, Meizu 16s çift arka kamera kurulumu ile gelmesine karşın Meizu 16T üçlü kamera kurulumu ile karşımıza çıkacak. Telefonun arka kısmında parmak izi sensörü yer almıyor, bu da cihazın ekrana gömülü bir parmak izi sensörü ile geleceği anlamına geliyor.
Cihazın camla kaplı olduğunu tahmin ettiğimiz kasasında, sıradan akıllı telefonlarda görmeye alışkın olmadığımız tarzda iki vida yer alıyor. Bu vidaların işlevleri konusunda şu an için herhangi bir fikrimiz yok.
Meizu 16T de tıpkı Meizu 16s gibi ince çerçevelere sahip ve aynı zamanda herhangi bir çentiğe sahip değil.
Meizu 16T, oyuncu telefonu olduğunu vurgulayan herhangi bir donanımsal özelliğe sahip değil. Tasarımı da diğer oyuncu telefonları ile kıyaslandığında oldukça sade ve sıradan. Çok büyük ihtimalle cihaz, güçlü bir yazılım ve mobil oyunculara özel üretilmiş çeşitli aksesuarlar ile oyun tarafında kendini kanıtlayacak.
Meizu 16T'nin Snapdragon 855 yonga setinden güç alması, AMOLED bir ekrana sahip olması ve Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkması bekleniyor.
https://www.gizmochina.com/2019/04/21/real-images-of-the-meizu-16t-leaks-sports-triple-rear-cameras/ Yorum Yaz
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gs01 4 hf.
Android 9 Pie ile gelir ve öyle de kalır.

Not:bir 16th kullanıcısı
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badboy3304 4 hf. en beğenilen
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Askaparta 4 hf.
Bu oyuncu telefonu olayı beni sarmadı. Meizu'yu da Xiaomi gibi bağrımıza basabiliriz ama daha erken.
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badboy3304 4 hf. en beğenilen
Güncelleme vermeyen bir firmanın telefonu alınmaz. Paranızı boşa vermeyin şu firmaya
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gs01 4 hf.
Android 9 Pie ile gelir ve öyle de kalır.

Not:bir 16th kullanıcısı
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