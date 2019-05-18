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Spotify’ın ilk donanımı karşınızda

Spotify’ın uzun zamandır bahsedilen ilk donanım ürünü ortaya çıktı. Car Thing ismindeki cihaz adından anlayabileceğiniz üzere araçlara yönelik. İçerisinde sesli asistan da mevcut.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
8,7b
1
15
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Spotify’ın ilk donanımı karşınızda
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Çevrimiçi müzik servisi Spotify’ın kendine ait donanımlar tanıtması her zaman gündemde olan bir mesele. Sonunda firmanın ilk donanım ürününü görebildik. Car Thing ismindeki cihaz ile Spotify keyfini aracınızda yaşayacaksınız. 12V girişe takılan Car Thing otomobile Bluetooth ile bağlanıyor.

“Hey, Spotify”

Cihazın sol tarafında dairesel bir ekran var. Bu ekranda şu anda ne çalındığı gösteriliyor. Sağ tarafında ise önceden belirlediğiniz çalma listelerini başlatabileceğiniz tuşlar bulunuyor. Ancak tüm bunlara gerek kalmadan akıllı asistanı kullanabiliyorsunuz. “Hey, Spotify” dendiğinde aktifleşen sesli asistan, dinlemek istediğiniz şarkıyı veya çalma listesini başlatabiliyor.

Spotify’ın ilk donanımı karşınızda
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Spotify’ın paylaştığı blog yazısında Car Thing ürününün amacı insanların nasıl müzik ve podcast dinlediğini öğrenebilmek olarak belirtiliyor. Yani donanım üretme odağında geliştirilmemiş. Yine de Car Thing’in ardından Voice Thing ve Home Thing isimleri de duyuldu. Yeni donanımlar yolda olabilir.

Ayrıca Bkz. "Göz kırpınca zaman duruyor"

Car Thing ürününün testlerine ilk olarak ABD’de başlanacak. Premium üyelerin yeni cihazı araçlarında test etmesi ve deneyimlerini aktarması bekleniyor. Daha sonrasında işler yolunda giderse tüm dünyaya açılacaktır. Hem test hem de ürün ile ilgili hiçbir net tarih paylaşılmadı.


https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/5/17/18628772/spotify-car-thing-audio-experience-data-premium-assistant Yorum Yaz
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danlabilic 3 hf. en beğenilen
aklıma snapchat'in gözlüğünü getirdi. bu da onun gibi saçma ondan heralde
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ezimuse 3 hf.
Spotify’ın paylaştığı blog yazısında Car Thing ürününün amacı insanların nasıl müzik ve podcast dinlediğini öğrenebilmek olarak belirtiliyor.

Burada amacını yazmış zaten. Bizi dinleyerek kendi gelirlerini garantilemek için verileri kullanacaklar.
Spotify’ın paylaştığı blog yazısında Car Thing ürününün amacı insanların nasıl müzik ve podcast dinlediğini öğrenebilmek olarak belirtiliyor.Burad...
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Part Of The Nature 3 hf.
Herkes veri haydetme peşinde
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alemburda34 3 hf.
Hangisine hey diyeceğimizi şaşıracağız her tarafımız sesli asistan oldu.
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bkaakco 3 hf.
Düşününce güzel bir şey. İleride gelecek cihazlar muhtemelen telefon ve bilgisayar uyumlu olacak. Oyun mu oynuyorsun şunu aç de açsın, telefonun cebinde bir şarkı mı aklına geldi ver komutu gitsin :D
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Penah000000 3 hf.
hayla spotify nedir neyin nesidir anlamadim bilmedim defalarca kurdum çalismadi nedeni Azerbaycan yasaklanmasi , ben vpn kullandim çalismadi yine malesef
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tuuruls 3 hf. Penah000000
Ücretli ve ücretsiz müzik dinleme platformu. Sanatçılar müziklerini yüklüyor, müşteriler dinliyor.
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77mali77 3 hf.
Eyv kefelon muazzam yazı
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mertmert1212 3 hf.
Walkman torunu
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Part Of The Nature 3 hf.
Herkes veri haydetme peşinde
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ezimuse 3 hf.
Spotify’ın paylaştığı blog yazısında Car Thing ürününün amacı insanların nasıl müzik ve podcast dinlediğini öğrenebilmek olarak belirtiliyor.

Burada amacını yazmış zaten. Bizi dinleyerek kendi gelirlerini garantilemek için verileri kullanacaklar.
Yanıtla +7
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danlabilic 3 hf. en beğenilen
aklıma snapchat'in gözlüğünü getirdi. bu da onun gibi saçma ondan heralde
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ALKaraca 3 hf.
Ürün çok kısıtlı bir ürüne benziyor.Ayrıca bir önceki yorumu yazan arkadaş çok haklı.
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yorumculuklar 3 hf.
Ürün odaklı bir şeye pek benzemiyor zaten ya baya saçma bir şey, öncelikle telefonlarımızda bluetooth var zaten, Spotify'dan çevrimdışı olarak da dinleyebiliriz, telefondan uzaklaştırmak desek, araçlardaki bluetooth sesli asistan ve müzik kontrolleri için gerekli kontrollerle birlikte geliyor, zaten eğlence paketi falan aldıysanız günümüzde Android Auto veya Apple CarPlay bulmamak oldukça zor pakette.
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