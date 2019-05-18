Spotify’ın ilk donanımı karşınızda

Çevrimiçi müzik servisi Spotify’ın kendine ait donanımlar tanıtması her zaman gündemde olan bir mesele. Sonunda firmanın ilk donanım ürününü görebildik. Car Thing ismindeki cihaz ile Spotify keyfini aracınızda yaşayacaksınız. 12V girişe takılan Car Thing otomobile Bluetooth ile bağlanıyor.

“Hey, Spotify”

Cihazın sol tarafında dairesel bir ekran var. Bu ekranda şu anda ne çalındığı gösteriliyor. Sağ tarafında ise önceden belirlediğiniz çalma listelerini başlatabileceğiniz tuşlar bulunuyor. Ancak tüm bunlara gerek kalmadan akıllı asistanı kullanabiliyorsunuz. “Hey, Spotify” dendiğinde aktifleşen sesli asistan, dinlemek istediğiniz şarkıyı veya çalma listesini başlatabiliyor.

Spotify’ın paylaştığı blog yazısında Car Thing ürününün amacı insanların nasıl müzik ve podcast dinlediğini öğrenebilmek olarak belirtiliyor. Yani donanım üretme odağında geliştirilmemiş. Yine de Car Thing’in ardından Voice Thing ve Home Thing isimleri de duyuldu. Yeni donanımlar yolda olabilir.

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Car Thing ürününün testlerine ilk olarak ABD’de başlanacak. Premium üyelerin yeni cihazı araçlarında test etmesi ve deneyimlerini aktarması bekleniyor. Daha sonrasında işler yolunda giderse tüm dünyaya açılacaktır. Hem test hem de ürün ile ilgili hiçbir net tarih paylaşılmadı.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/5/17/18628772/spotify-car-thing-audio-experience-data-premium-assistant