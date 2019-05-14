Meizu 16Xs ile ilgili detaylar netleşiyor

Meizu'nun bu ayın sonunda Meizu 16Xs olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefon çıkaracağı söyleniyor. Meizu 16X'in gelişmiş versiyonu olarak satışa sunulacak cihaz, piyasadaki en popüler orta sınıf akıllı telefonlardan biri olan Xiaomi Mi 9 SE'ye rakip olacak.

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Gelen son bilgilere göre M926Q model numarasına sahip Meizu 16Xs gücünü Snapdragon 712 yonga setinden alacak. Akıllı telefonun biri giriş seviyesi olmak üzere iki farklı varyantı olacak. Başlangıç modeli 6 GB RAM + 64 GB depolama alanı ile sunulurken, üst model 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı ile gelecek.

Fiyatı da belli oldu

Meizu 16X bildiğiniz üzere çift arka kamera ile piyasaya sürülmüştü. Meizu 16Xs'in ise üçlü arka kamera sistemi ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca NFC teknolojisi ve 3.5 mm kulaklık girişine de sahip olacak. Akıllı telefonun fiyat etiketinin 2.500 yuan yani 364 dolar civarında olacağı belirtiliyor.

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