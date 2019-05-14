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Meizu 16Xs ile ilgili detaylar netleşiyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu yakında Meizu 16X'in daha gelişmiş bir versiyonunu çıkaracak. Akıllı telefonun işlemcisi ve fiyat etiketi ile ilgili yeni bilgiler var.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Meizu'nun bu ayın sonunda Meizu 16Xs olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefon çıkaracağı söyleniyor. Meizu 16X'in gelişmiş versiyonu olarak satışa sunulacak cihaz, piyasadaki en popüler orta sınıf akıllı telefonlardan biri olan Xiaomi Mi 9 SE'ye rakip olacak.
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Gelen son bilgilere göre M926Q model numarasına sahip Meizu 16Xs gücünü Snapdragon 712 yonga setinden alacak. Akıllı telefonun biri giriş seviyesi olmak üzere iki farklı varyantı olacak. Başlangıç modeli 6 GB RAM + 64 GB depolama alanı ile sunulurken, üst model 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı ile gelecek.

Fiyatı da belli oldu

Meizu 16X bildiğiniz üzere çift arka kamera ile piyasaya sürülmüştü. Meizu 16Xs'in ise üçlü arka kamera sistemi ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca NFC teknolojisi ve 3.5 mm kulaklık girişine de sahip olacak. Akıllı telefonun fiyat etiketinin 2.500 yuan yani 364 dolar civarında olacağı belirtiliyor.

http://www.sohu.com/a/313581028_114838 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 hf.
$ an itibarıyla 6,10 civarında . 16Xs yurtdışından almak istesem 2200 Tl civarı bir para ödemem gerekiyor. güzel ülkeme gelince verginin vergisi , TRT payı, bayi kârı ve ıvır zıvır ekleyince fiyatı allahuekber dağlarına dayanır. 16X hesaplamıyorum . kimsenin hayal gücüne mâni olmak istemem :)
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Sharparrow 3 hf.
Pensilvanyada havalar nasıl? Niyet hiç anlaşılmıyor... Bizde salağız senin gazına gelip ülkeme küfür edecem öyle mi? Sen çöplüğünde öt
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S.Soylu 3 hf.
Şu firmaya biri güncelleme vermeyi öğretsin ve yazılımlarındaki ufak tefek hataları var.
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