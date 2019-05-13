2019 iPhone modellerinin arka tasarımını ortaya koyan kalıp fotoğrafları yayınlandı

Apple'ın bu yıl çıkaracağı iPhone'ların tasarımını yenileyeceğini umuyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Teknoloji editörü Mark Gurman, Twitter hesabında 2019 iPhone modelleri için kullanılacak kalıp görüntülerini yayınladı. Paylaşılan kalıpların iPhone 11 ve iPhone XR 2 modellerine ait olduğu iddia ediliyor.

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Akıllı telefonların isimlerinin henüz doğrulanmadığını belirtelim. Kalıplar daha önce gördüklerimize oldukça benziyor. Gelen bilgiler yeni nesil iPhone'ların öncekilere benzer bir tasarıma sahip olacağı yönünde. Asıl fark arkadaki kamera sisteminde olacak.

Kare kamera modülü

iPhone 11'in üçlü kamera sistemi ile geleceği, iPhone XR 2'nin ise çift arka kamera ile donatılacağı bildiriliyor. Bununla birlikte Apple kamera çıkıntısı yerine kamera ve lensleri barındıracak bir kare modül kullanacak gibi görünüyor. Şirketin ne amaçla böyle özel bir kamera tasarımı tercih ettiğini ise şu an için bilemiyoruz.

Gurman, Apple ürünleri ile ilgili önceden verdiği güvenilir bilgileriyle tanıdığımız bir isim. Dolayısı ile deneyimli editörün bu sızıntısının da gerçek olma ihtimali bir hayli yüksek. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni sızıntılar çıktıkça 2019 model iPhone'ların tasarımı konusunda daha iyi bir fikir sahibi olabileceğiz.

https://twitter.com/markgurman/status/1127798143347675136