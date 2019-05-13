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2019 iPhone modellerinin arka tasarımını ortaya koyan kalıp fotoğrafları yayınlandı

Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni nesil iPhone'ların kalıp fotoğrafları yayınlandı. Mark Gurman'ın paylaştığı görsel, cihazların kamera sayısını ve arka tasarımını açığa çıkardı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın bu yıl çıkaracağı iPhone'ların tasarımını yenileyeceğini umuyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Teknoloji editörü Mark Gurman, Twitter hesabında 2019 iPhone modelleri için kullanılacak kalıp görüntülerini yayınladı. Paylaşılan kalıpların iPhone 11 ve iPhone XR 2 modellerine ait olduğu iddia ediliyor.
Ayrıca Bkz. "iPhone XR 2 modeline iki yeni renk seçeneği geliyor"
Akıllı telefonların isimlerinin henüz doğrulanmadığını belirtelim. Kalıplar daha önce gördüklerimize oldukça benziyor. Gelen bilgiler yeni nesil iPhone'ların öncekilere benzer bir tasarıma sahip olacağı yönünde. Asıl fark arkadaki kamera sisteminde olacak.

Kare kamera modülü

iPhone 11'in üçlü kamera sistemi ile geleceği, iPhone XR 2'nin ise çift arka kamera ile donatılacağı bildiriliyor. Bununla birlikte Apple kamera çıkıntısı yerine kamera ve lensleri barındıracak bir kare modül kullanacak gibi görünüyor. Şirketin ne amaçla böyle özel bir kamera tasarımı tercih ettiğini ise şu an için bilemiyoruz.
Gurman, Apple ürünleri ile ilgili önceden verdiği güvenilir bilgileriyle tanıdığımız bir isim. Dolayısı ile deneyimli editörün bu sızıntısının da gerçek olma ihtimali bir hayli yüksek. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni sızıntılar çıktıkça 2019 model iPhone'ların tasarımı konusunda daha iyi bir fikir sahibi olabileceğiz.

https://twitter.com/markgurman/status/1127798143347675136 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xloud 3 hf. en beğenilen Mr. Jingles
Mr. Jingles
Arka kısmı bildiğin Mate 20’nin aynısı olmuş yahu. O değil de bu fandrozortlar ne ikiyüzlü varlıklar. Mate 20’nin arka kamera tasarımına hiçbir şey demeyen adamlar çıkmış aynı tasarıma sahip iPhone’u görünce tü kaka diyorlar. Bazı akıllılar kalkıp ama onunki ortada diyecekler. Kimse kendini kandırmasın. Çünkü burada eleştirilen şey kameranın bulunduğu yer değil tasarımı. Herkes tasarımını eleştiriyor. E aynı tasarım Mate 20 serisinde de vardı niye eleştirilmiyor?
forum.donanimhaber.com/...

Çünkü onda simetrik ve genel tasarıma uygun duruyor. Bunda Demet Akalın'ın Gucci eşofmanları gibi duruyor
Mr. JinglesArka kısmı bildiğin Mate 20’nin aynısı olmuş yahu. O değil de bu fandrozortlar ne ikiyüzlü varlıklar. Mate 20’nin arka kamera tasa...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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***RAMMSTEIN*** 3 hf.
Her yeni iphone modelinde “ıyyyy bu ne, çok çirkin, alınmaz, çöp” gibi yorumlar yapılıyor. Daha sonra bir bakıyorsun ki tek model cihaz tüm markalara kafa tutuyor. Millet kredi çekip iPhone alıyor. 😁 Her sene aynı tantana...
Her yeni iphone modelinde “ıyyyy bu ne, çok çirkin, alınmaz, çöp” gibi yorumlar yapılıyor. Daha sonra bir bakıyorsun ki tek model cihaz tüm markalara kafa t...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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funkerman 3 hf.
Çok iğrenç o kadar para verip bide bu tipsizligi almak....
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medverdev 3 hf.
Nolur gerçek olmasın ya. Macbook'larda arka logonun yanmaması nasıl hataysa bu da aynı öyle hata.
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Manchester United 3 hf.
Tasarımı öyle yada böyle beğenilmesin yinede çok satacaktır.
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XPerience 3 hf.
Görüntüsü çirkin diye eleştiriliyor ama kamera bölümü dışa çıkıntılı olmazsa ve çerçevesini şık hale getirirlerse piyasada "DSLR gibi fotoğraf video" çeker algısı yaratır ve yine tasarımı sevilen telefon olur, peynir ekmek gibi de satar. Buraya yazdım :)
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cabriyo 3 hf.
artık tüm telefonlarda tasarım aynı hep.
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L.o.T.u.S 3 hf.
iPhone lar son 5 sene ne zaman yakışıklı olduda bu çirkin olsun
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apulunas 3 hf.
hakikatten çok çirkin... muhakkak değişir bu tasarım.
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ovrclds 3 hf.
Bi sürpriz yapıp çentiği kaldırsa..
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ymhaslaman 3 hf.
Bakın cihaz güzel yazılım güzel herşey mükemmel. Ancak arkadaki o kamera dizilimi berbat görünüyor. Ferrari'ye "Canısı" etiketi takılmış gibi...
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Mr. Jingles 3 hf.
Arka kısmı bildiğin Mate 20’nin aynısı olmuş yahu. O değil de bu fandrozortlar ne ikiyüzlü varlıklar. Mate 20’nin arka kamera tasarımına hiçbir şey demeyen adamlar çıkmış aynı tasarıma sahip iPhone’u görünce tü kaka diyorlar. Bazı akıllılar kalkıp ama onunki ortada diyecekler. Kimse kendini kandırmasın. Çünkü burada eleştirilen şey kameranın bulunduğu yer değil tasarımı. Herkes tasarımını eleştiriyor. E aynı tasarım Mate 20 serisinde de vardı niye eleştirilmiyor?
forum.donanimhaber.com/...
1 Yanıt Yanıtla +2
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Xloud 3 hf. Mr. Jingles
Mr. Jingles
Arka kısmı bildiğin Mate 20’nin aynısı olmuş yahu. O değil de bu fandrozortlar ne ikiyüzlü varlıklar. Mate 20’nin arka kamera tasarımına hiçbir şey demeyen adamlar çıkmış aynı tasarıma sahip iPhone’u görünce tü kaka diyorlar. Bazı akıllılar kalkıp ama onunki ortada diyecekler. Kimse kendini kandırmasın. Çünkü burada eleştirilen şey kameranın bulunduğu yer değil tasarımı. Herkes tasarımını eleştiriyor. E aynı tasarım Mate 20 serisinde de vardı niye eleştirilmiyor?
forum.donanimhaber.com/...

Çünkü onda simetrik ve genel tasarıma uygun duruyor. Bunda Demet Akalın'ın Gucci eşofmanları gibi duruyor
1 Yanıt Yanıtla +22
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Askaparta 3 hf.
Adamların tasarıma ihtiyacı yok, koy elma etiketi sat.
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