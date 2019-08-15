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Meizu 16s Pro'nun ilk resmi basın görseli yayınlandı

Meizu, Snapdragon 855 Plus yonga seti ile güçlendirilmiş yeni amiral gemisi telefonunu 28 Ağustos'ta tanıtacak. Meizu 16s Pro olarak adlandırılan cihazın ilk görseli yayınlandı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Meizu uzunca bir süredir merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonunu 28 Ağustos'ta tanıtacak. Snapdragon 855 Plus yonga setinden güç alan Meizu 16s Pro, AnTuTu performans testlerinde 464.411 gibi inanılmaz bir puan almayı başardı.
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Akıllı telefon AnTuTu'da ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra Meizu’nun başkan yardımcısı Hua Hailiang, Meizu 16s Pro'nun şimdiye kadarki ilk resmi basın görselini paylaştı. Weibo'da yayınlanan görüntü cihazı yeşil renk seçeneğiyle gözler önüne seriyor.

Ağustos sonunda tanıtılacak

Meizu 16s Pro'nun üst ve alt kısmındaki çerçeveler son derece ince. Ayrıca cihaz, sahip olduğu kavisli ekran sayesinde tam ekranlı bir görünüm sunacak. Ön panelinde herhangi bir delik veya çentik olmaması da selfie kamerasının üst çerçevede yer alacağına işaret ediyor. Amiral gemisi telefon bu ayın son Çarşamba günü resmiyet kazanacak.

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jemsbir 53 dk.
Meizu çinin apple ı bence şu güncelleme işinide bi çözseler
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ruzgar_ressam 2 sa.
Uzun zamandır gördüğüm en şık cihaz.
Alt üst çerçeveler gayet orantılı.
Çentik yok delik yok göze hoş gelemeyen bir durum yok.
Umarım fiyat uygun olur.
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Whippoorwill 2 sa.
Çok şık bir cihaz. Delikli ve çentikli ekran sevmeyen hatrı sayılır bir kitle var.
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