Meizu 16s Pro'nun ilk resmi basın görseli yayınlandı

Meizu uzunca bir süredir merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonunu 28 Ağustos'ta tanıtacak. Snapdragon 855 Plus yonga setinden güç alan Meizu 16s Pro, AnTuTu performans testlerinde 464.411 gibi inanılmaz bir puan almayı başardı.

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Akıllı telefon AnTuTu'da ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra Meizu’nun başkan yardımcısı Hua Hailiang, Meizu 16s Pro'nun şimdiye kadarki ilk resmi basın görselini paylaştı. Weibo'da yayınlanan görüntü cihazı yeşil renk seçeneğiyle gözler önüne seriyor.

Ağustos sonunda tanıtılacak

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Meizu 16s Pro'nun üst ve alt kısmındaki çerçeveler son derece. Ayrıca cihaz, sahip olduğusayesinde tam ekranlı bir görünüm sunacak. Ön panelinde herhangi birveyaolmaması da selfie kamerasının üst çerçevede yer alacağına işaret ediyor. Amiral gemisi telefon bu ayın son Çarşamba günü