Meizu 16s'in yeni görseli ve Geekbench skoru ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Meizu yakında yeni bir amiral gemisi telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Meizu 16s olarak adlandırılan cihazın bazı özellikleri bizzat şirketin kurucusu tarafından açıklanmıştı. Akıllı telefon kısa süre önce Geekbench'te alps m1971 kod adıyla ortaya çıktı.

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Amiral gemisinin 3.778 tek çekirdek, 10.493 çoklu çekirdek puanı elde ettiğini görüyoruz. Meizu 16s muhtemelen Snapdragon 855 mobil platformundan güç alacak. Mart ayının sonunda seri üretime gireceği bildirilen telefonun Nisan ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.

48 megapiksel kamera ile gelecek

Cihazın ince çerçeveli tasarımını açığa çıkaran yeni bir render görseli yayınlandı. Ön tarafı daha önce internete düşen görsellerle uyuşuyor ancak arka panelindeki kamera yerleşiminin bu kez farklı olduğunu görüyoruz. Meizu 16s, 6.2 inç Full-HD+ ekran ve 6 GB RAM ile gelecek.

Ayrıca optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 48 megapiksel Sony IMX586 kameraya sahip olacak. Akıllı telefonun 3.600 mAh kapasiteli bir pil içereceğine yönelik iddialar da var. Son olarak başlangıç fiyatının 3.000 yuan (447 dolar) seviyesinde olacağını belirtelim.