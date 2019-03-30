Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu 16s'in yeni görseli ve Geekbench skoru ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Meizu çok yakında yeni bir amiral gemisi telefon çıkaracak. Meizu 16s olarak piyasaya sürülecek telefonun yeni bir görseli ve Geekbench skoru gün yüzüne çıktı.
1 ay
4,6b
1
7
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çinli teknoloji devi Meizu yakında yeni bir amiral gemisi telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Meizu 16s olarak adlandırılan cihazın bazı özellikleri bizzat şirketin kurucusu tarafından açıklanmıştı. Akıllı telefon kısa süre önce Geekbench'te alps m1971 kod adıyla ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi MIUI 11 yeni görünüm ve güç tasarrufu modu ile gelecek"
Amiral gemisinin 3.778 tek çekirdek, 10.493 çoklu çekirdek puanı elde ettiğini görüyoruz. Meizu 16s muhtemelen Snapdragon 855 mobil platformundan güç alacak. Mart ayının sonunda seri üretime gireceği bildirilen telefonun Nisan ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.

48 megapiksel kamera ile gelecek

Cihazın ince çerçeveli tasarımını açığa çıkaran yeni bir render görseli yayınlandı. Ön tarafı daha önce internete düşen görsellerle uyuşuyor ancak arka panelindeki kamera yerleşiminin bu kez farklı olduğunu görüyoruz. Meizu 16s, 6.2 inç Full-HD+ ekran ve 6 GB  RAM ile gelecek.
Ayrıca optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 48 megapiksel Sony IMX586 kameraya sahip olacak. Akıllı telefonun 3.600 mAh kapasiteli bir pil içereceğine yönelik iddialar da var. Son olarak başlangıç fiyatının 3.000 yuan (447 dolar) seviyesinde olacağını belirtelim.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yolyordam35 1 ay
meizu pişmanlıktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 1 ay
Dünyada ilk OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) destekli Sony IMX 586 48 megapiksellik kamera modülünü sunacak. OIS olmayan Mi 9 bile bu sensörle çok iyi işler çıkarttığına göre OIS desteğiyle fotoğrafta resmen uçar ama video konusunda Meizu sabıkalı, 16th OIS ile bile videoda sabitleme yapamıyor...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bysnbad 1 ay
16 dan tasarim olarak bir fark yok
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
B0rd061Mavi 1 ay
Meizu 16th kullanıyorum, yorumlar bence biraz fazla abartılı olmuş, tamam geliştirilmeli ama o kadar da aşırı değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 1 ay
Yazılım beş para etmez, meizu alacağınıza paranızı çöpe atın.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
r.yilmaz4545 1 ay
İnşallah yazılımıda geliştirilmiştir.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.Soylu 1 ay r.yilmaz4545
Kesinlikle katılıyorum yazılımı berbat. Şuan 16 modelini kullanıyorum bu zamana kadar kullandığım yazılımı en kötü olan telefon. Genel olarak iyi fakat çok basit ve saçma hatalar var. Yıl olmuş 2019 hala kamera bazen çok geç açılıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Valve kendi sanal gerçeklik gözlüğünü Mayıs ayında duyuracak 1 ay Sony 2000 kişiyi işten çıkarıyor 1 ay Taşınabilir BenQ GV1 projeksiyon cihazı satışta 1 ay Samsung Galaxy A20e kılıf sızıntısıyla ortaya çıktı 1 ay Google arama seçenekleri için materyal tasarımlı yeni ikonlar yolda 1 ay Samsung Galaxy Tab S5, Snapdragon 855 yonga seti ile gelebilir 1 ay Avengers: Endgame gişede tarihi bir rekora imza atabilir 1 ay LG K12+ Brezilya'da tanıtıldı 1 ay Mars’ın derinliklerindeki yeraltı su sistemi ile ilgili yeni bulgulara ulaşıldı 1 ay SilverStone kule tipi Krypton KR02 soğutucusunu duyurdu 1 ay Family Tree DNA, suçluların yakalanması için özel bilgileri emniyet güçleriyle paylaşıyor 1 ay GTX 1650’nin benchmark testi sızdı, RX 570 almaya değer mi? 1 ay OPPO Reno Lite'ın tüm teknik özellikleri TENAA'da listelendi 1 ay Samsung şimdi de yangın söndüren vazo üretiyor 1 ay WhatsApp'ın Android sürümüne parmak izi ile kimlik doğrulama özelliği geliyor 1 ay Apple, iPhone kameralarının sualtı çekim özelliklerini geliştirmeye çalışıyor 1 ay 2si1 | Apple Arcade ile işler değişir mi? 1 ay Helio P22'li Oppo A1K çok yakında tanıtılacak 1 ay Sekiro: Shadows Die Twice - PS4 Pro İlk 30 Dakika 1 ay WhatsApp uygulamasında artık sesli mesajlar art arda dinlenebilecek 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Meizu 16s'in yeni görseli ve Geekbench skoru ortaya çıktı Sonraki Netflix'e Nisan ayında eklenecek film ve diziler 1 ay Texture uygulaması kapanıyor 1 ay Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Casper Via A2 satılacak 1 ay Apple kendi mağaza kurallarını ihlal ediyor 1 ay Google, yanlışlıkla yeni akıllı ekranı Nest Hub Max’i ortaya çıkardı 1 ay Huawei P30 Pro ilk güncellemesini aldı 1 ay Her on akıllı televizyonun biri Android TV ile geliyor, lider Samsung’un Tizen’i 1 ay Oppo Reno'nun AnTuTu sonuçları ortaya çıktı 1 ay GALAX’tan soğutmalı SSD modelleri 1 ay Apple AirPower kablosuz şarj cihazı iptal edildi! 1 ay Nubia Red Magic 3, 30 W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek 1 ay Yeni Apple AirPods parçalarına ayrıldı 1 ay Olası MediaTek'li iPhone 5G ve nedenleri 1 ay 6.2 inç CinemaWide ekran ve üç arka kameralı Sony Xperia 2 geliyor 1 ay Sağlık Bakanı: "Evlenecek herkesi genetik hastalık taramasından geçirmek istiyoruz" 1 ay Intel tabanlı AAEON UP Xtreme geliştiriciler için tasarlandı 1 ay Tesla otopilotun ilk kez kendi kendine kırmızıda durmasını izleyin 1 ay Almanya'nın Stuttgart kentindeki dizel yasağı 1 Nisan'da başlıyor 1 ay Huawei ilk defa 100 milyar dolar yıllık gelire ulaştı 1 ay Xiaomi MIUI 11 yeni görünüm ve güç tasarrufu modu ile gelecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim