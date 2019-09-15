Meizu 17'nin render görüntüleri sızdırıldı

Fiyat/performans oranı yüksek cihazlarıyla global çapta popülarite yakalayan Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu için son günlerde işler pek de iyi gitmiyor. Kendi içinde pek çok karışıklık yaşayan şirket, kısa zaman önce Çin'deki mağazalarından bir kısmını da kapatmak zorunda kalmıştı.

Buhranlı günler geçiriyor olmasına rağmen geçtiğimiz günlerde amiral gemisi modeli Meizu 16s Pro'yu piyasaya süren şirketin, asla hız kesmeyip Meizu 17th ile geri döneceğine dair bir takım söylentiler ortalıkta dolaşıyordu. Görünüşe bakılırsa bu söylentilerin doğruluk oranı hiç de düşük değil. Zira Meizu'nun yeni amiral gemisi olması beklenen Meizu 17'nin render görüntüleri ortaya çıktı. Sızdırılan render görüntüleri cihazın tasarımını detaylı olarak ortaya koyuyorlar.

Render görüntülerinden yola çıkarak cihazın tasarımından kısaca söz edecek olursak, cihaz, Meizu'nun önceki amiral gemileriyle oldukça benzer bir tasarım dili taşıyor ancak kavisli ekranıyla oldukça bariz şekilde farkını ortaya koyuyor. Cihazda Vivo'nun "şelale ekran" olarak tanımladığı tarzda oldukça kavisli, yayvan bir ekran yer alıyor. Meizu, yaklaşık iki yıldır amiral gemisi modellerinin tasarımlarında radikal değişimlere gitmiyordu, Meizu 17 ile bu konudaki zincirlerini kıracak gibi gözüküyor.

Cihazın üçlü arka kamera kurulumunda 48 MP'lik bir ana kamera sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise serinin diğer üyeleri gibi tek bir özçekim kamerası yer alıyor ancak sensörün çözünürlüğü konusunda şu an için herhangi bir fikrimiz yok.

https://www.gizchina.com/2019/09/15/meizu-17-render-leaks-shows-curved-display-design/

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Bu yılın amiral gemisi modeli, Nisan ayında piyasaya sürülmüştü, bu yüzden'nin yakın bir gelecekte lanse edilmesini beklemiyoruz.