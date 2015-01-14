Meizu 19 Ocak tarihinde de bir etkinlik düzenliyor





Çin Yeni Yılı dolayısıyla Şubat ayı sonu için hazırlıkları devam ederken, Çinli üreticiler yeni yıla daha erken girecek gibi görünüyor. Xiaomi ve Meizu'nun etkinlikleriyle Ocak ayı adeta Çinli üreticilerin ayı haline geldi. Yarından itibaren ardı ardına Çinli üreticilerin etkinlikleri olacak.





Yarın Xiaomi'nin etkinliğinin ardından 27 Ocak tarihinde de Meizu'nun etkinliği gerçekleşecek. Ancak Meizu 19 Ocak tarihi için de etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Böylece Oppo'nun etkinliğini de sayarsak Ocak ayında 5 farklı akıllı telefon etkinliği gerçekleşmiş olacak.





Meizu'nun 19 Ocak tarihindeki etkinliğinde ise Meizu M1 Note modelinin mini versiyonu tanıtılacak. Firmanın patronunun verdiği bilgiye dayanarak Meizu M1 Note mini olacağı tahmin edilen cihaz 5 inçlik 720p ekran, 64-bit işlemci, 1GB RAM, 2000mAh gücünde batarya şeklinde özellikler yer alacak. Modelin fiyatının ise 97$ civarında olacağı belirtiliyor.





Lenovo ve Xiaomi'nin aynı seviyede akıllı telefonları olduğu düşünüldüğünde 100$ akıllı telefon segmentinde işlerin iyice kızışacağı anlaşılıyor. Bu bakımdan cihazlarda katma değerli özellikler belirleyici unsur olacak.

http://www.androidheadlines.com/2015/01/meizus-announce-something-january-19-m1-mini.html