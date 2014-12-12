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Meizu 23 Aralık'ta yeni akıllı telefonlarını tanıtacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu 23 Aralık'ta yeni akıllı telefonlarını tanıtacak

Kısa süre önce MX4 ve MX4 Pro modellerini arka arkaya tanıtan Çinli Meizu, bu kez giriş seviyesinde tam da Xiaomi'nin Redmi serisinin karşısına konumlanacak yeni akıllı telefonlar tanıtacak. 

23 Aralık için bir etkinlik hazırlayan firma No Blue şeklinde bir motto belirlemiş. Firmanın giriş seviyesinde Blue Charm adında bir akıllı telefon, Phablet sınıfında da Blue Charm Note adında bir model tanıtması bekleniyor.

Blue Charm modelinin daha önce K52 adında internete sızan akıllı telefon olduğu belirtiliyor. Full HD ekran, 2GB RAM ve 64-bitlik MT6752 yongaseti ile geleceği iddia edilen cihazın fiyatı da 130$-160$ seviyesindeydi. 

Blue Charm Note ise muhtemelen 5.5 inçlik Full HD ekran ve 64-bitlik MT6752 yongaseti taşıyacak ve fiyatı da 210$ civarında olacak. Her iki model de Çin pazarını hedefleyecek. Şimdilik modeller ile ilgili net bilgiler yok ancak 23 Aralık itibariyle Meizu'nun bize neler sunacağını göreceğiz.  

http://www.androidheadlines.com/2014/12/meizu-announce-blue-charm-blue-charm-note-devices-december-23rd.html Yorum Yaz
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cavit42 4 yıl
ocak ayının başıında türkiyede satışa başlancak merakla gelmesini bekliyorum
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Leaderjack1 4 yıl cavit42
cavit42

ocak ayının başıında türkiyede satışa başlancak merakla gelmesini bekliyorum


zor daha piyasada isimleri yok buralarda yazılıp ciziliyor
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doctor_bey 4 yıl
Hani Türkiye'ye gelecekti Meizu,konu hakkında bilgisi olan varmı?
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argk02 4 yıl
Piyasaya çin hâkim olacak beyler. Demedi demeyin :-D
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General. 4 yıl
Biz isterik
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sercandk 4 yıl General.
General.
Biz isterik


Yok bize hiçbişey
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DaRKFoRCeS 4 yıl
3 lü tuş kombinasyonları olmalı. hemen hemen tüm firmalardan ya sd kart olmayan ya pili çıkmayan modeller görüyoruz. iphone dan farklı olsunlar.
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nobu 4 yıl
Cin pazarınadan zamanla dìsarida satarlar telefonları mi5 ve mx5 heyecanla bekliyorum
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