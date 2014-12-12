Meizu 23 Aralık'ta yeni akıllı telefonlarını tanıtacak





Kısa süre önce MX4 ve MX4 Pro modellerini arka arkaya tanıtan Çinli Meizu, bu kez giriş seviyesinde tam da Xiaomi'nin Redmi serisinin karşısına konumlanacak yeni akıllı telefonlar tanıtacak.





23 Aralık için bir etkinlik hazırlayan firma No Blue şeklinde bir motto belirlemiş. Firmanın giriş seviyesinde Blue Charm adında bir akıllı telefon, Phablet sınıfında da Blue Charm Note adında bir model tanıtması bekleniyor.





Blue Charm modelinin daha önce K52 adında internete sızan akıllı telefon olduğu belirtiliyor. Full HD ekran, 2GB RAM ve 64-bitlik MT6752 yongaseti ile geleceği iddia edilen cihazın fiyatı da 130$-160$ seviyesindeydi.





Blue Charm Note ise muhtemelen 5.5 inçlik Full HD ekran ve 64-bitlik MT6752 yongaseti taşıyacak ve fiyatı da 210$ civarında olacak. Her iki model de Çin pazarını hedefleyecek. Şimdilik modeller ile ilgili net bilgiler yok ancak 23 Aralık itibariyle Meizu'nun bize neler sunacağını göreceğiz.

http://www.androidheadlines.com/2014/12/meizu-announce-blue-charm-blue-charm-note-devices-december-23rd.html