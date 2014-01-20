Meizu Avrupa'ya açılma planlarını MWC 2014 etkinliğinde duyuracak





Çin'in en beğenilen akıllı telefon üreticilerinden olan Meizu, amiral gemi modeli MX3 ile bu yıl ABD pazarına adım atacağını açıklamıştı. Global üreticilerin amiral gemi modelleri ile yarışacak donanıma sahip olan MX3, sadece Çin sınırları içerisinde satıldığı için gerçek bir rekabet alanı bulamıyordu.





Firma rekabet alanını genişletmek için önemli bir adım daha atıyor. Meizu yöneticilerinin verdiği bilgilere göre MWC 2014 etkinliğinde firma resmi olarak faaliyet göstereceği Avrupa ülkelerini duyuracak.





Meizu'nun hamlesi sadece bununla sınırlı değil. Firma rakiplerin amiral gemi modelleri ile aynı donanıma sahip olan cihazlarını yüzde 30 daha uygun fiyata satışa sunmayı da planlıyor. Firmanın pazara sunacağı ilk model ise Meizu MX3 olacak.





Meizu MX3 modelinde hatırlanacağı üzere 5.1 inçlik 1800x1080 piksel çözünürlükte ekran, Exynos 5 Octa 5410 yongaseti, 2GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2400mAh batarya şeklinde özellikler bulunuyor.





Meizu bunun yanında 2560x1440 piksel çözünürlükte 5.5 inçlik bir ekrana sahip MX4 amiral gemi modelini de kısa süre içerisinde tanıtacak. MX3 ile birlikte MX4 modelinin de global pazarlara sunulması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Meizu-to-announce-its-plans-for-Europe-at-MWC_id51583