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Meizu Avrupa'ya açılma planlarını MWC 2014 etkinliğinde duyuracak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,3b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu Avrupa'ya açılma planlarını MWC 2014 etkinliğinde duyuracak

Çin'in en beğenilen akıllı telefon üreticilerinden olan Meizu, amiral gemi modeli MX3 ile bu yıl ABD pazarına adım atacağını açıklamıştı. Global üreticilerin amiral gemi modelleri ile yarışacak donanıma sahip olan MX3, sadece Çin sınırları içerisinde satıldığı için gerçek bir rekabet alanı bulamıyordu.

Firma rekabet alanını genişletmek için önemli bir adım daha atıyor. Meizu yöneticilerinin verdiği bilgilere göre MWC 2014 etkinliğinde firma resmi olarak faaliyet göstereceği Avrupa ülkelerini duyuracak. 

Meizu'nun hamlesi sadece bununla sınırlı değil. Firma rakiplerin amiral gemi modelleri ile aynı donanıma sahip olan cihazlarını yüzde 30 daha uygun fiyata satışa sunmayı da planlıyor. Firmanın pazara sunacağı ilk model ise Meizu MX3 olacak.

Meizu MX3 modelinde hatırlanacağı üzere 5.1 inçlik 1800x1080 piksel çözünürlükte ekran, Exynos 5 Octa 5410 yongaseti, 2GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2400mAh batarya şeklinde özellikler bulunuyor.

Meizu bunun yanında 2560x1440 piksel çözünürlükte 5.5 inçlik bir ekrana sahip MX4 amiral gemi modelini de kısa süre içerisinde tanıtacak. MX3 ile birlikte MX4 modelinin de global pazarlara sunulması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Meizu-to-announce-its-plans-for-Europe-at-MWC_id51583 Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Bakalım Çinliler bizi avrupalımı yoksa ortadoğulumu görüyor.
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complete_ 5 yıl
meizu 10 senedir avrupaya açılacak..bu şekilde açılmaya çalışıyor sanırım haber göndererek
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General. 5 yıl kımyasal
kımyasal
Huawei,Meizu,Oppo gibi Çinli şirketler eğer avrupaya açılırlarsa bu sene epey çekişmeli geçer.Sadece mobil sektörde değil diğer platformlardada şirketler önemli duyurular yaptı.Herkes kartlarını oynayacak,bakalım bu sene nasıl geçicek.

90'lı yıllar Japonların 2013'e kadar Kore'lilerin bundan sonra Çin'lilerin devri başlıyor muazzam bir iş gücü ve teknoloji yatırımları var çünkü.
kımyasalHuawei,Meizu,Oppo gibi Çinli şirketler eğer avrupaya açılırlarsa bu sene epey çekişmeli geçer.Sadece mobil sektörde değil diğer platfo...
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keskin53 5 yıl
kesin ucuz olsun magza acmak yerine bi wep sitesi acarlar onun uzerinden satıs yaparlar
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JoeyBane 5 yıl
Meizu'nun sadece mp4 çalarları Avrupa'ya açıldı. Hala bi ümit var. Gelse de şu cihazları bi kullanabilsek.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
meizunun fiyat olarak bi avantajı yok samsung amiralgemi modellerinin donanımı kullanıyorlar
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kımyasal 5 yıl
Huawei,Meizu,Oppo gibi Çinli şirketler eğer avrupaya açılırlarsa bu sene epey çekişmeli geçer.Sadece mobil sektörde değil diğer platformlardada şirketler önemli duyurular yaptı.Herkes kartlarını oynayacak,bakalım bu sene nasıl geçicek.
2 Yanıt Yanıtla
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General. 5 yıl kımyasal
kımyasal
Huawei,Meizu,Oppo gibi Çinli şirketler eğer avrupaya açılırlarsa bu sene epey çekişmeli geçer.Sadece mobil sektörde değil diğer platformlardada şirketler önemli duyurular yaptı.Herkes kartlarını oynayacak,bakalım bu sene nasıl geçicek.

90'lı yıllar Japonların 2013'e kadar Kore'lilerin bundan sonra Çin'lilerin devri başlıyor muazzam bir iş gücü ve teknoloji yatırımları var çünkü.
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thestell 5 yıl kımyasal
kımyasal
Huawei,Meizu,Oppo gibi Çinli şirketler eğer avrupaya açılırlarsa bu sene epey çekişmeli geçer.Sadece mobil sektörde değil diğer platformlardada şirketler önemli duyurular yaptı.Herkes kartlarını oynayacak,bakalım bu sene nasıl geçicek.

Cekismeli falan gecmez. Digerleri batar ama su cin malı dandikciler olmasa
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General. 5 yıl en beğenilen
Bakalım Çinliler bizi avrupalımı yoksa ortadoğulumu görüyor.
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The Last Beerbender 5 yıl
Açılma planlarını açıklayacaklarsa açılacaklardır heralde, "evet planlarımızı açıklıyoruz: açılmıcaz" dicek halleri yok

şaka bi yana telefon çok şık ama Türk insanının (Türkiye'ye geleceğini varsayıyorum) dikkatini çekmesi için 1400 den ucuz olmalı, yoksa ülkemizde neredeyse hiç satamaz her ne kadar kaliteli olsa da. bizim insanımız yeni markalara güvenemez öyle araştırmayı da pek sevmez.
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alemburda34 5 yıl
@UnInvited_Guest
en basitinden snapdragon kullanan bir telefon ve exynos kullanan meizu fark ortada: youtube.com/...
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UnInvited_Guest 5 yıl alemburda34
alemburda34
@UnInvited_Guest
en basitinden snapdragon kullanan bir telefon ve exynos kullanan meizu fark ortada: youtube.com/...

Doğrudur ama o yükleme biraz da belleklere, sdcard ın kalitesine de bağlı direkt olarak işlemciye bağlayamazsınız onu. 5420 ile kıyaslamak daha mantıklı bence.
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alemburda34 5 yıl
keşke Exynos kullanacağına snapdragon 800 kullansaymış ve 3000mAh üzeri bir batarya olsa harika olurdu.
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UnInvited_Guest 5 yıl alemburda34
alemburda34

keşke Exynos kullanacağına snapdragon 800 kullansaymış ve 3000mAh üzeri bir batarya olsa harika olurdu.

Exynos kötü bir işlemciymiş gibi bir izlenim var millette niyeyse bir anlam veremiyorum oysa ki s2 ile toz yutturmuştu hepsine yine de öyle aslında.
Habere gelirsek sevindim açıkçası beğendiğim model biraz çakma da olsa. Umarım GERÇEKTEN ucuza satarlar.
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complete_ 5 yıl
meizu 10 senedir avrupaya açılacak..bu şekilde açılmaya çalışıyor sanırım haber göndererek
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