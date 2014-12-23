Meizu Blue Charm Note resmiyet kazandı





Meizu'nun günlerdir gündemde olan bugünkü etkinliği resmiyet kazandı ve beklentilerin aksine firma sadece tek bir tanıtmakla yetindi. Model düşük maliyeti ile Xiaomi Redmi Note modelinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.





Donanım açısından pek çok büyük firmanın teknolojilerini bünyesinde barındıran Blue Charm Note bununla birlikte tasarım açısından biraz esintiler taşıdığını da belli ediyor. Tasarım ve renk seçenekleri ile ilk akla gelen iPhone 5C oluyor. Plastik gövde 8.9mm aklınlığında ve 145gr ağırlığında.





5.5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan modelin paneli Sharp'ın IGZO teknolojisi ile donatılmış. Koruma ise Gorilla Glass 3 ile sağlanmış. Meizu ekran parlaklığının 450 nit seviyesine kadar çıktığını belirtiyor ki bu sınıfında çok iyi bir değer.





8 adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyan 1.8GHz saat hızındaki MT6752 yongasetinden gücünü alan model, 600MHz hızında çalışan çift çekirdekli Mali-T760 grafik birimi ile sınıfında en iyi performansı sunacak modellerden birisi.





Arka taraftaki 13MP çözünürlükteki kamerada Samsung imzası yer alırken, ön taraftaki 5MP çözünürlükteki kamerada da OmniVision imzası bulunuyor. Arka kamera çift LED flaş ile desteklenmiş. Modelde 2GB RAM, artırılamayan bir kapasite, Android 4.4 işletim sistemi, LTE desteği, çift SIM, 5. nesil WiFi, 3140mAh gücünde batarya şeklinde diğer özelliklere sahip.





Model 30 Aralık itibariyle satışa çıkacak ve Meizu çevrimiçi olarak ön sipariş almaya başladı. Modelin 16GB kapasiteli versiyonu yaklaşık olarak 160$. 32GB kapasiteli versiyonu ise yaklaşık olarak 192$. Ocak ayının ikinci yarısında Meizu cihazı Avrupa pazarına da sunacağını açıkladı.

http://www.phonearena.com/news/Monsters-from-Asia-the-incomprehensibly-cheap-Meizu-Blue-Charm-Note_id64080