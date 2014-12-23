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Meizu Blue Charm Note resmiyet kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu Blue Charm Note resmiyet kazandı

Meizu'nun günlerdir gündemde olan bugünkü etkinliği resmiyet kazandı ve beklentilerin aksine firma sadece tek bir tanıtmakla yetindi. Model düşük maliyeti ile Xiaomi Redmi Note modelinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Donanım açısından pek çok büyük firmanın teknolojilerini bünyesinde barındıran Blue Charm Note bununla birlikte tasarım açısından biraz esintiler taşıdığını da belli ediyor. Tasarım ve renk seçenekleri ile ilk akla gelen iPhone 5C oluyor. Plastik gövde 8.9mm aklınlığında ve 145gr ağırlığında. 

5.5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan modelin paneli Sharp'ın IGZO teknolojisi ile donatılmış. Koruma ise Gorilla Glass 3 ile sağlanmış. Meizu ekran parlaklığının 450 nit seviyesine kadar çıktığını belirtiyor ki bu sınıfında çok iyi bir değer. 

8 adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyan 1.8GHz saat hızındaki MT6752 yongasetinden gücünü alan model, 600MHz hızında çalışan çift çekirdekli Mali-T760 grafik birimi ile sınıfında en iyi performansı sunacak modellerden birisi. 

Arka taraftaki 13MP çözünürlükteki kamerada Samsung imzası yer alırken, ön taraftaki 5MP çözünürlükteki kamerada da OmniVision imzası bulunuyor. Arka kamera çift LED flaş ile desteklenmiş. Modelde 2GB RAM, artırılamayan bir kapasite, Android 4.4 işletim sistemi, LTE desteği, çift SIM, 5. nesil WiFi, 3140mAh gücünde batarya şeklinde diğer özelliklere sahip. 

Model 30 Aralık itibariyle satışa çıkacak ve Meizu çevrimiçi olarak ön sipariş almaya başladı. Modelin 16GB kapasiteli versiyonu yaklaşık olarak 160$. 32GB kapasiteli versiyonu ise yaklaşık olarak 192$. Ocak ayının ikinci yarısında Meizu cihazı Avrupa pazarına da sunacağını açıkladı.  

http://www.phonearena.com/news/Monsters-from-Asia-the-incomprehensibly-cheap-Meizu-Blue-Charm-Note_id64080 Yorum Yaz
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barisx3 4 yıl
Mx4 gibi imei işlemi yapılırmı kimse cevap vermedi yahu
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acer_sahibi77 4 yıl barisx3
Konunun uzmanı değilim ama MTK işlemcili olduğuna göre büyük olasılık yapılabilir.
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alemburda34 4 yıl
Ek vergilerde geldi artik cinliler hayatta gelmez.
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acer_sahibi77 4 yıl alemburda34
Ek vergiler daha gelmedi sanırsan. Ekonomi bakanı Nihat Zeybekci 1-2 ay sonra gelecek diye beyanda bulundu diye okuduğumu hatırlıyorum...
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barisx3 4 yıl
Hayda mx4 alma arifesinde bu olmadı imei sıkıntı çıkarırmı, çinde arkadaş var bulabilirmi yılbaşında sonra
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Berk Torku 4 yıl
cinde okuyan ogrenci arkadasa verdim 32gb siparis. bakalim 190 dolara alabilir insallah.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Çok beğendim.. Bizim ülkeye gelse kan emiciler 999 tlden satar. Neyse hayırlısı
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acer_sahibi77 4 yıl
Gerçekten güzel bir telefon. Bazı yabancı siteler iPhone 5c'ue benziyor demişler ama kim takar. Tam bir f/p ürünü. Bize 600-700 TL arasına bile gelse yine iyi bir fiyat. Keşke daha ucuza gelse. Gelirse ben kesin alırım diye düşünüyorum. Meizu'nun verdiği değerlere göre telefonun pil ömrü şöyle:
4g ile webte 12 saat gezinme, 15 saat video seyretme, 40 saat 2g konuşma süresi ve 60 saat müzik dinleme.
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Guaire 4 yıl acer_sahibi77
Ucuz telefonlar sürekli iyileşiyor. Siz ne yapacaksınız hocam, sizde Oneplus One yok muydu? MX4 için 1000TL'den başlayan fiyatlar söyleniyordu. Bu da 650-700TL'den başlar o fiyatları baz alırsak. Ancak telefon eskiyene kadar gelmesi zor.

Çinliler ne yazık ki buraya gelemiyor bir türlü. Gelse de distribütörler ve bayilerin ellerinden geçti mi fiyatları şişiyor.

Türkiye için Asus'un gelecek ayın başında CES fuarında tanıtması beklenen yeni Zenfone serisine bakmak lazım. Sürpriz derecede iyi çıkabilir.
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MrKemal17 4 yıl
Telefon fiyatına göre çok iyi, alınası cihaz.
Meizu MX4 aralık ortasında Türkiye'de satışa sunuluyordu, ne oldu?
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DownClock01 4 yıl MrKemal17
MrKemal17

Telefon fiyatına göre çok iyi, alınası cihaz.

Meizu MX4 aralık ortasında Türkiye'de satışa sunuluyordu, ne oldu?

"X_Seller" satıyor işte, onu kastetmişlerdir
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okanclskn 4 yıl
Bu bildigin Meizu 5C olnus.
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babacan52 4 yıl
igzo paneli çok merak ediyorum dedikleri gibiyse bu telefon akar gider..
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yolyordam35 4 yıl
32gb = 799tl
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The-Engineer 4 yıl
Bi an 5C sandım ama özellikleri fiyatına göre efsane olmuş .
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