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Google, Chrome tarayıcısında sekmeleri gruplandırabileceğimiz bir özellik geliştiriyor

Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'a kullancıların uzun süredir beklediği yeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor. Yeni özellikle artık sekmeleri gruplara ayırabileceğiz.
6 ay
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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En çok kullanılan internet tarayıcısı Chrome, uzun süredir kullanıcıların istediği bir özelliğe nihayet kavuşuyor. Google tarayıcıda açılan onlarca sekmeyi gruplara ayırabileceğimiz bir özellik üzerinde çalışmaya başladı ve yakında kullanıma sunacak.

Yakında kullanıma sunulacak

Birçoğumuz internette sörf yaparken belli bir süre sonra kendimizi onlarca sekmenin arasında bulabiliyoruz. Bu da istediğimiz sayfaları bulmamızı zorlaştırıyor ve can sıkıcı bir hale bürünebiliyor. Yeni Chrome özelliği sayesinde artık bu sekmeleri organize edebileceğiz ve farklı görevler için kullandığımız sekmeleri aynı grup altında toplayabileceğiz.
Bazı Chrome eklentileri ile de yapılabilen bu özellik, esasen kullanıcıların klasör oluşturmasını sağlıyor. Yer imlerini andıran bir tarzda gelecek olan bu yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak bu çok fazla bekleyeceğimiz anlamına gelmiyor.

https://9to5google.com/2018/11/21/google-chrome-tab-groups-organizing/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 ay
Esasında önceden Firefox da olan ve Chrome için işime yarayacak bir özellik. Chrome da çok sekme açmış ve daha sonra lazım olur diyerek saklamak istiyorsam TabCloud ile kaydediyorum. İstersem hepsini kapatayım, sonra tek tık ile açabiliyorum. Ayrıca benim 50-60 sekme açık olduğu oluyor. O kadar sekme RAM yiyiyor olsa en az 3 GB RAM yer yani. Fakat onun için de The Great Suspender kullanıyorum ve "Bir sekme 1 saat kullanılmazsa uyut" diyiyorum. Sekmeler uyuduktan sonra istersem PC yi kapatayım, tekrar Chrome açtığım zaman 60 sekme açılsa bile RAM yemiyor. Hazırda bekliyorlar. Üzerlerine tıklarsam anca yeniden yükleniyorlar. Sonra baktıkça işim bittiği zaman kapatıyorum. Bu sayede her Chrome açtığımda tüm sekmeler tekrar tekrar İnternet de harcamıyorlar.
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sniper23 6 ay OverClocK1ng
Sanırım sizde benim gibi çok sekme açmayı seven birisiniz.
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Tensi 6 ay
Bu isi yapan 3 tane eklenti vardi zaten, yenilik diye eklemisler.
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