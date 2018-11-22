Google, Chrome tarayıcısında sekmeleri gruplandırabileceğimiz bir özellik geliştiriyor

En çok kullanılan internet tarayıcısı Chrome, uzun süredir kullanıcıların istediği bir özelliğe nihayet kavuşuyor. Google tarayıcıda açılan onlarca sekmeyi gruplara ayırabileceğimiz bir özellik üzerinde çalışmaya başladı ve yakında kullanıma sunacak.

Yakında kullanıma sunulacak

Birçoğumuz internette sörf yaparken belli bir süre sonra kendimizi onlarca sekmenin arasında bulabiliyoruz. Bu da istediğimiz sayfaları bulmamızı zorlaştırıyor ve can sıkıcı bir hale bürünebiliyor. Yeni Chrome özelliği sayesinde artık bu sekmeleri organize edebileceğiz ve farklı görevler için kullandığımız sekmeleri aynı grup altında toplayabileceğiz.

https://9to5google.com/2018/11/21/google-chrome-tab-groups-organizing/

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Bazı Chrome eklentileri ile de yapılabilen bu özellik, esasen kullanıcılarınsağlıyor. Yer imlerini andıran bir tarzda gelecek olan bu yeni özelliğinhenüz netlik kazanmış değil. Ancak bu çok fazla bekleyeceğimizgelmiyor.