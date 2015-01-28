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Meizu M1 Note Mini resmiyet kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu M1 Note Mini resmiyet kazandı

M1 Note adlı Phablet modelini Aralık ayında tüketici ile buluşturan Çinli mobil cihaz üreticisi Meizu, gördüğü ilgi üzerine bir mini versiyonu üzerinde çalışmalara başlamıştı. Meizu M1 Note Mini bugün itibariyle resmiyet kazandı.

5 inçlik ekranında 1280x768 piksel çözünürlük sunan model piksel yoğunluğunu da 300ppi seviyesinde tutuyor. Gorilla Glass 3 kaplama ile ekranı koruyan modelin iPhone 5C modelinden tasarım anlamında oldukça esinlendiği gözlerden kaçmıyor. 

Modele 4 adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyan ve 1.5GHz saat hızında çalışan MT6732 yongaseti gücünü veriyor. Yongasetinde çift çekirdekli Mali-T760 grafik birimi kullanılıyor. Bu bakımdan sınıfında öne çıkan bir performans sunacağı tahmin ediliyor. 

Model 1GB RAM ile desteklenirken, 8GB depolama kapasitesi hafıza kartlarıyla artırılabiliyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ve ön kısımda 5MP çözünürlüğünde kamera bulunan model 4G LTE, çift bant WiFi, GLONASS ve GPS desteği de sunuyor. Gerekli enerji ise 2610mAh gücünde bir bataryadan sağlanıyor. 

M1 Note Mini doğrudan Redmi 2'nin karşısına çıkacak. Zira fiyatı 112$ civarında. Bu bakımdan fiyat çizgisinde Snapdragon 410 yongasetli Redmi 2'den daha güçlü olduğu söylenebilir. Modelin satışına önümüzdeki haftalarda başlanacak.  

http://www.gizmochina.com/2015/01/27/meizu-m1-note-mini-official-mt6732-5-inch-720p-display/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
El-Turko_67 4 yıl
Meuzi Türkiye sayfası Türkiye'ye gelecek dedi. İnşallah 500-600 liradan satışa çıkar da alırım.
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lido 4 yıl
fiyat güzel 5 inç bir cihaza mini denmesi komik olsada
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E.M.Tec 4 yıl
Ne vardı 2gb ram olsaydı
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uçan tekme 4 yıl
1 gb ram vede tft ekran olmamış.yıl olmuş 2015 tft ekran koymuşlar.

gsmarena.com/...

m1 olarak geçiyor.

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hamii61 4 yıl
Bu meizu m1 mini değil de m1 i hangi siteden alabiliriz bilen var mı
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Gece772 4 yıl
Rem de kaybediyor....
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Guaire 4 yıl
16GB dahili hafızalı ve 2GB RAM'li olanına Asus Pegasus deniyor


Redmi 2'den iyi, Asus Pegasus'tan kötü.
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Fenomenon 4 yıl
Ram 2gb olsa fiyatı da 2 kat olurdu. Bu fiyata çok iyi.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Samsung aynısını yapsaydı 300 dolar :D
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sercandk 4 yıl
Meizu bunu da getirsin işte. Canavar gibi alet. Ram için 2gb da gerek yok bi 1,5 gb olsa da çok iyi olurmuş. Bu fiyata 1gb de iyi fiyatı göz önünde bulundurmak gerek.
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doctor_bey 4 yıl
Güzel ülkeme bu fiyatla gelse diğer firmaların çok canını yakarda, olmuyor işte.
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TickTok 4 yıl
Ram 2 GB olsaydı satış rekoru kırardı.
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Şeker Hapı 4 yıl
2 gb olsa ram ortalığı mahveder
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doctorfizik 4 yıl
Tek eksisi ramin 2 gb olmamasi. Saka gibi, bu telefon 250 TL. Samsung, lg, ozellikle lenovonun kulaklari cinlasin
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