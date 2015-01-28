Meizu M1 Note Mini resmiyet kazandı





M1 Note adlı Phablet modelini Aralık ayında tüketici ile buluşturan Çinli mobil cihaz üreticisi Meizu, gördüğü ilgi üzerine bir mini versiyonu üzerinde çalışmalara başlamıştı. Meizu M1 Note Mini bugün itibariyle resmiyet kazandı.





5 inçlik ekranında 1280x768 piksel çözünürlük sunan model piksel yoğunluğunu da 300ppi seviyesinde tutuyor. Gorilla Glass 3 kaplama ile ekranı koruyan modelin iPhone 5C modelinden tasarım anlamında oldukça esinlendiği gözlerden kaçmıyor.





Modele 4 adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyan ve 1.5GHz saat hızında çalışan MT6732 yongaseti gücünü veriyor. Yongasetinde çift çekirdekli Mali-T760 grafik birimi kullanılıyor. Bu bakımdan sınıfında öne çıkan bir performans sunacağı tahmin ediliyor.





Model 1GB RAM ile desteklenirken, 8GB depolama kapasitesi hafıza kartlarıyla artırılabiliyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ve ön kısımda 5MP çözünürlüğünde kamera bulunan model 4G LTE, çift bant WiFi, GLONASS ve GPS desteği de sunuyor. Gerekli enerji ise 2610mAh gücünde bir bataryadan sağlanıyor.





M1 Note Mini doğrudan Redmi 2'nin karşısına çıkacak. Zira fiyatı 112$ civarında. Bu bakımdan fiyat çizgisinde Snapdragon 410 yongasetli Redmi 2'den daha güçlü olduğu söylenebilir. Modelin satışına önümüzdeki haftalarda başlanacak.

http://www.gizmochina.com/2015/01/27/meizu-m1-note-mini-official-mt6732-5-inch-720p-display/