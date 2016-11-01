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Meizu M5: Giriş seviyesine güçlü üye

Meizu’nun Nisan ayında satışa sunduğu M3 adındaki giriş seviyesi akıllı telefonu, aradan kısa bir süre geçtikten sonra Meizu M5 adındaki devam modeliyle karşımıza çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu M5: Giriş seviyesine güçlü üye

Alım gücünün dünya geneline göre daha düşük olduğu Çin’de, akıllı telefon üreticilerinin fiyat-performans çizgisine oynadığını görüyoruz. Bu konuda Xiaomi en iyi olsa da, diğer Çinli üreticiler de önemli modeller piyasaya sürüyor. Meizu bunlardan birisi.

Fiyat-Performans Telefonu

Firmanın tanıttığı Meizu M5 adındaki yeni akıllı telefon giriş seviyesine önemli özellikler sunuyor. Polikarbonat alaşımdan imal edilen modelin ön kısmında mBack adındaki Home butonu ve parmak izi entegrasyonu yer alıyor.

5.2 inçlik ekranında 720p çözünürlük barındıran model, 8 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip MT6750 yonga setinden gücünü alıyor. Seçenek olarak ise 2GB RAM/16GB arttırılabilir kapasite ve 3GB RAM/32GB arttırılabilir kapasite sunulmuş.

Bataraya kapasitesi olarak 3070mAh tercih edilirken, gün boyu yetecek kadar kullanım süreleri elde edilebiliyor. Arka kısımdaki 13MP çözünürlüğündeki kamera 0.2 saniyede odaklanabiliyor ve faz algılama ile desteklenmiş. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde.

Ayrıca Bkz. "Apple A10 yongalarını tamamen TSMC üretiyor"

Android işletim sisteminin modifiye edilmiş hali Alibaba Yun OS üzerinde kendi Flyme OS arayüzünü çalıştıran modelin 2GB RAM kapasiteli veriyonu 103$. 3GB RAM kapasiteli versiyon ise 132$ fiyat etiketine sahip. Uluslararası versiyonlarda Android işletim sistemi olacak ve fiyatlar da biraz yükselecek. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/10/meizu-m5-is-official-with-a-polycarbonate-body-3gb-of-ram.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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ergenius 3 yıl en beğenilen
Meizu ,Xiaomi de olmasa ucuz ve kaliteli telefon kullanamayacağız
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1 Avatar
3arbar 2 yıl
giriş seviyesinde mtk lı bi işlemci varsa oradan yavaşca uzaklaş.
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DH Misafiri 2 yıl
Bu telefonu çok beğeniyorum. Siyah rengi güzel
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astralll 3 yıl
Sar degeri yok?
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Guest-41635B9FE 3 yıl
Bu Meizu'nun olayını anlamadım ben.
M3'ün aynısını pili ufak makyajlayıp sürüyorlar.
Pro 6s'i Pro 6 ile aynı özelliklere tekrar piyasaya sürüyorlar.
Neyi kaçırıyorum ben?
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Garantideki sorunlarını düzeltse daha iyi olabilir.
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BekirHan 3 yıl -Uzumaki Naruto-
-Uzumaki Naruto-

Garantideki sorunlarını düzeltse daha iyi olabilir.

Ya gerçekten Dijitalmarket gitti. Şimdi ne olacak?
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okan_cehapelioglu 3 yıl
720p ekranlı mediatek işlemcili telefona 130$ mi çöp Çin'de bile tutmaz.Lg g4 de kullanılan snapdragon 807 işlemcili full hd ekranlı mi4c 120 $ iken kimse bunun yüzüne bakmaz
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hareketliperde 3 yıl okan_cehapelioglu
130 dolardan bize getirsinler bak nasil satiliyor. Cift cift alir insanlar
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KoşanBalık 3 yıl
m2 ve m3 den farki ekran az daha buyumus gibi. m3 fiyatlari asagi dusermi acaba? komisyoncular 500 den satiyor 400e dusursunlerde alalim
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vjdrsjejv 3 yıl
Çindeki versiyon da android işletim sistemli sadece biraz farklı root falan edilemiyor.
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ergenius 3 yıl en beğenilen
Meizu ,Xiaomi de olmasa ucuz ve kaliteli telefon kullanamayacağız
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TIME 3 yıl
Androidle 150 dolar desen, O fiyatlara cinde rakibi cok.bize gore mukemmel olmus orasi ayri
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