Meizu M5: Giriş seviyesine güçlü üye

Alım gücünün dünya geneline göre daha düşük olduğu Çin’de, akıllı telefon üreticilerinin fiyat-performans çizgisine oynadığını görüyoruz. Bu konuda Xiaomi en iyi olsa da, diğer Çinli üreticiler de önemli modeller piyasaya sürüyor. Meizu bunlardan birisi.

Fiyat-Performans Telefonu

Firmanın tanıttığı Meizu M5 adındaki yeni akıllı telefon giriş seviyesine önemli özellikler sunuyor. Polikarbonat alaşımdan imal edilen modelin ön kısmında mBack adındaki Home butonu ve parmak izi entegrasyonu yer alıyor.

5.2 inçlik ekranında 720p çözünürlük barındıran model, 8 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip MT6750 yonga setinden gücünü alıyor. Seçenek olarak ise 2GB RAM/16GB arttırılabilir kapasite ve 3GB RAM/32GB arttırılabilir kapasite sunulmuş.

Bataraya kapasitesi olarak 3070mAh tercih edilirken, gün boyu yetecek kadar kullanım süreleri elde edilebiliyor. Arka kısımdaki 13MP çözünürlüğündeki kamera 0.2 saniyede odaklanabiliyor ve faz algılama ile desteklenmiş. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde.

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Android işletim sisteminin modifiye edilmiş hali Alibaba Yun OS üzerinde kendi Flyme OS arayüzünü çalıştıran modelin 2GB RAM kapasiteli veriyonu 103$. 3GB RAM kapasiteli versiyon ise 132$ fiyat etiketine sahip. Uluslararası versiyonlarda Android işletim sistemi olacak ve fiyatlar da biraz yükselecek.