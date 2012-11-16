Meizu MX2'ye ait ilk görüntüler sızdı





Meizu, 27 Kasım tarihinde Water Cube adlı Pekin Ulusal Su Sporları Merkezi'nde düzenleyeceği büyük basın konferansına hazırlanıyor. Yerel medyaya tanıtımını gerçekleştireceği MX2 modeli ve etkinlik ile alakalı detayların yer aldığı şık davetiyeler yollamaya başlayan uzak doğulu üreticinin yıllardır alışılmış olduğu gibi tamamen Apple'ın iPhone serisine bağlı kalınarak oluşturulmuş model anlayışında bazı değişiklikler yaparak oluşturduğu bir ürün sergileyeceği bildiriliyor.

Tanıtım öncesi internete sızan görüntüler, Meizu MX2'nin yalnızca 2.2mm'lik bir ekran çerçevesine sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Çerçevesiz akıllı telefon konusundaki sektör anlayışını Motorola RAZR M ve RAZR i'nin de ötesine taşımayı başaran firma, MX quad-core ile aynı büyüklükte olması beklenen yeni amiral gemisinde 4.4 inçlik WXGA (1280 x 800 piksel) çözünürlüklü bir panel kullanmış. MX2 ile uzun süredir Apple iPhone modelleri tarafından benimsenen 4:3 en-boy oranını terk ederek 16:10'a geçiş yapan Meizu'nun bu değişikliğinde ön paneldeki tüm fiziksel girişleri kaldırarak Android işletim sisteminin ekran üzerindeki dolaşım çubuğuna geçiş yapmasının etkili olduğu tahmin ediliyor.

Android 4.1 Jelly Bean sürümünü kullandığı iddia edilen MX2, haleflerinin aksine Meizu'nun kendi geliştirdiği kullanıcı arayüzünün daha farklı bir sürümüyle yüklü geliyor. Yeni arayüzünün Flyme 2.0 olabileceği konuşuluyor. MX serisinde değişiklikler bununla da sınırlı değil. Arka yüzeyde daha iyi bir soğutma sağlayabilmesi için enjeksiyonlu kalıplama teknolojisi ile işlenen seramik tercih edilmiş. Ayrıca iPhone 5'e benzer şekilde alt kısmına iki hoparlör yerleştirilen MX2, her zaman üstün teknik detaylarla donatılan Meizu telefonlarının tasarım ve materyal kalitesi açısından dönüm noktası olacak gibi görünüyor.

Bu yıl birçok mobil sektör devinden beklediğimiz seramik kaplama ve ultra ince çerçeve gibi detaylar Çin'in popüler yerel üreticisi Meizu tarafından hayata geçirilecek. İlk görüntüleri sızan akıllı telefonun diğer donanım özellikleri şuan için bilinmiyor. Yaklaşık on bir gün sonra resmiyet kazanacak Meizu MX2'nin yalnızca Çin'de satışa sunulacağını üzülerek hatırlatalım.