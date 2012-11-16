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Meizu MX2'ye ait ilk görüntüler sızdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Meizu MX2'ye ait ilk görüntüler sızdı
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Meizu, 27 Kasım tarihinde Water Cube adlı Pekin Ulusal Su Sporları Merkezi'nde düzenleyeceği büyük basın konferansına hazırlanıyor. Yerel medyaya tanıtımını gerçekleştireceği MX2 modeli ve etkinlik ile alakalı detayların yer aldığı şık davetiyeler yollamaya başlayan uzak doğulu üreticinin yıllardır alışılmış olduğu gibi tamamen Apple'ın iPhone serisine bağlı kalınarak oluşturulmuş model anlayışında bazı değişiklikler yaparak oluşturduğu bir ürün sergileyeceği bildiriliyor.
Tanıtım öncesi internete sızan görüntüler, Meizu MX2'nin yalnızca 2.2mm'lik bir ekran çerçevesine sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Çerçevesiz akıllı telefon konusundaki sektör anlayışını Motorola RAZR M ve RAZR i'nin de ötesine taşımayı başaran firma, MX quad-core ile aynı büyüklükte olması beklenen yeni amiral gemisinde 4.4 inçlik WXGA (1280 x 800 piksel) çözünürlüklü bir panel kullanmış. MX2 ile uzun süredir Apple iPhone modelleri tarafından benimsenen 4:3 en-boy oranını terk ederek 16:10'a geçiş yapan Meizu'nun bu değişikliğinde ön paneldeki tüm fiziksel girişleri kaldırarak Android işletim sisteminin ekran üzerindeki dolaşım çubuğuna geçiş yapmasının etkili olduğu tahmin ediliyor. 
Android 4.1 Jelly Bean sürümünü kullandığı iddia edilen MX2, haleflerinin aksine Meizu'nun kendi geliştirdiği kullanıcı arayüzünün daha farklı bir sürümüyle yüklü geliyor. Yeni arayüzünün Flyme 2.0 olabileceği konuşuluyor. MX serisinde değişiklikler bununla da sınırlı değil. Arka yüzeyde daha iyi bir soğutma sağlayabilmesi için enjeksiyonlu kalıplama teknolojisi ile işlenen seramik tercih edilmiş. Ayrıca iPhone 5'e benzer şekilde alt kısmına iki hoparlör yerleştirilen MX2, her zaman üstün teknik detaylarla donatılan Meizu telefonlarının tasarım ve materyal kalitesi açısından dönüm noktası olacak gibi görünüyor. 
Bu yıl birçok mobil sektör devinden beklediğimiz seramik kaplama ve ultra ince çerçeve gibi detaylar Çin'in popüler yerel üreticisi Meizu tarafından hayata geçirilecek. İlk görüntüleri sızan akıllı telefonun diğer donanım özellikleri şuan için bilinmiyor. Yaklaşık on bir gün sonra resmiyet kazanacak Meizu MX2'nin yalnızca Çin'de satışa sunulacağını üzülerek hatırlatalım.
Meizu MX2'ye ait ilk görüntüler sızdı
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Mr.Loney 7 yıl en beğenilen
''Ayrıca iPhone 5'e benzer şekilde alt kısmına iki hoparlör yerleştirilen MX2'
nasıl bir bağlantı kurdunuz anlayamadım ?
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JoeyBane 7 yıl
Meizu seste IPhone'u ...'da sallar.
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The Holy Alpaca 7 yıl
Yalnzı Apple 4:3 oranını terk edeli oldu. iPhone 5 bilindiği üzere 16:9 ile geliyor. Bence benimsenen kelimesi orada gereksiz olmuş :) Tabi yorum fuzli işte, merak ettim yorum nasıl yazılıyor diye :P
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Escapetolife 7 yıl
Avrupa ve Amerikalı üreticiler ucuza mal edeceğiz diye hep çine yöneldi fakat yıllar sonra çinin gözü açıldı artık biz neden kendimiz üretip satmıyoruz dediler. Tıpkı japonya gibi belki 10-20 sene sonra mal alırken abi bu çin malı diye övecekler. Apple da samunga mal ürettire ürettire adamların gözünü açtı , buzdolabı süpürge yapan samsung bir süre sonra Apple a kafa tutmaya başladı. Benim tahminim bir süre sonra herkes ülkesine geri dönüp ürünlerini kendi ülkelerinde üretmeye başlayacaklar.
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Batuist 7 yıl
Mr.Loney
Ayrıca iPhone 5e benzer şekilde alt kısmına iki hoparlör yerleştirilen MX2nasıl bir bağlantı kurdunuz anlayamadım ?

sen alt tarafında iki hoparlör bulunan ve bu noktada bu telefonla birbirlerine bu denli benzeyen başka bir telefon söyle haber metnini o telefonla değiştirsin!!!
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Batuist 7 yıl
çinliler ilk defa kendi potansiyellerini farketmiş olmalılar. teknolojinin üretildiği ama tasarlanmadığı bir yerde ilk defa adam gibi birşey ortaya çıkaracaklar anlaşılan. bundan önceki telefonuda gayet iyiydi ama biraz "diğer" üreticilerden esinlenildiği için onları özerk bir yapıya koyamıyorum. çakma işinde harikalar ama kendileri marka oluşturamayan şu çin birde başkalarının tasarımlarına taşeron firma olmaktan çıkıp kendi tasarlayıp geliştirse tıpku bu haberde örneği görüldüğü üzere teknolojide de dünyada bir numara olabilirler ama maalesef onlar kafayı çalıştırmaktan daha çok önceden kafa çalıştırılmış şeyleri klonlamayı tercih ediyorlar ve kendilerine yazık ediyorlar. umarım bu marka dünyaya açılırda diğer markalara ciddi bir rakip olur..
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saltooo 7 yıl
tasarım olarak çok güzel
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ProfXavier 7 yıl
Etiketlere gel :) Meizu, iPhone5
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Dukkha 7 yıl
Menüde daha adam akıllı hiçbirşey yok duruş'u 50 dolarlık çin malı düşük kalite telefonlara anımsattı bana sevmedim
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depeche35 7 yıl
Bu modeli dünyaya satmaması sanırım Apple ile davalık olmak istememesidir.
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i3e 7 yıl
ne büyük ne küçük, özellikler ve tasarım güzel. ah bide o çin fiyatlarıyla gelse.
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