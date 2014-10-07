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Meizu MX4 Pro ay sonunda piyasaya çıkabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu MX4 Pro ay sonunda piyasaya çıkabilir

Amiral gemi modeli MX4'ü henüz satışa sunmasına rağmen, Çinli Meizu'nun daha gelişmiş bir versiyon üzerinde çalıştığı bilgileri gelmeye başladı. Modelin kısa süre içerisinde tanıtılması bekleniyor. 

Meizu'nun MX4 Pro adını verdiği bu model ile ilgili bazı ipuçlarını aslında firmanın patronu birkaç ay önce sosyal ağ hesabından paylaşmıştı. 2K ekrana sahip bu cihazın yerine MX4'ün tanıtılması ise sürpriz olmuştu. 

Çin'den gelen bilgiler 26 Ekim itibariyle Meizu MX4 Pro modelinin lanse edileceği yönünde. 5.4 inçlik ekranda 2560x1536 piksel çözünürlük sunacak olan model Samsung'un Galaxy Alpha'da yer verdiği 8 çekirdekli Exynos 5430 yongasetinden gücünü alacak. MX4 modelinde ise 4 adet Cortex-A17 ve 4 adet Cortex-A7 çekirdeğini birarada barındıran MT6595 yongaseti yer almaktaydı. 

Arka taraftaki 20.7MP çözünürlükteki Sony sensörün korunacağı model 13MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip olacak. Böylece model One M8 Eye ve Desire Eye ile birlikte 13MP ön kamera sunan sayılı akıllı telefonların arasına katılmış olacka. 

Modelde ayrıca 3GB RAM, Hi-Fi ses sistemi, parmak izi okuyucu, Android 4.4 KitKat ve Flyme 4.0 kullanıcı arayüzü şeklinde özelliklerin olması bekleniyor. Fiyatı ise yaklaşık 400$ seviyesinde olacak. 

Meizu'nun bir ay arayla iki amiral gemi modeli tanıtmasının sebebi tam olarak bilinmiyor. Üstelik yongasetinden de taviz verilmiş gibi duruyor zira MX4 modeli 4K video kaydı gibi ekstra özelliklere sahipti. Ayrıca Exynos 5430'un 2K ekranı ne kadar kaldırabileceği de şüpheli. Meizu MX4'ün ay sonuna kadar 10 milyon civarında bir satış yapması beklendiği düşünüldüğünde firmanın bu kadar yeterli diyerek yeni bir amiral gemi modeli piyasaya sürmek istemesi ihtimal dahilinde. 

http://www.phonearena.com/news/Meizu-MX4-Pro-could-feature-a-fingerprint-scanner-should-be-launched-on-October-28_id61430 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
akifs44 5 yıl
Simdi bu 13 mp on kamera, 3gb ram ve hi-fi ses sistemi işi bozdu. Mx4 Tr ye gelcek diye ona yogunlasmisken bu ozellikleri gormek kafa karistirdi. Gerci 19 kasimda etkinlik var mx4 pro icin sanirim o tarihe kadar henuz mx4 Tr ye gelmemis olur. Net fiyat ve firmanin neden boyle yaptigini gormus oluruz en azindan. Ama ön tasarim olarak mx4 daha guzel sanki parmak izi okuyucu bozmus biraz seklini
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Uacellat_62 5 yıl akifs44
akifs44
Simdi bu 13 mp on kamera, 3gb ram ve hi-fi ses sistemi işi bozdu. Mx4 Tr ye gelcek diye ona yogunlasmisken bu ozellikleri gormek kafa karistirdi. Gerci 19 kasimda etkinlik var mx4 pro icin sanirim o tarihe kadar henuz mx4 Tr ye gelmemis olur. Net fiyat ve firmanin neden boyle yaptigini gormus oluruz en azindan. Ama ön tasarim olarak mx4 daha guzel sanki parmak izi okuyucu bozmus biraz seklini

En yeni her zaman en iyisi olmuyor çözünürlük yarışından dolayı eski nesile göre pek bir performans artışı olmuyor hatta mx4 mx4 Pro dan daha performanslı olabilir exynos 5430 2k ekran için yetersiz gelecektir
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despec42 5 yıl
MEİZU TÜRKİYE YOLUNDA yaklaşık 20 gün içinde meizu mx4 modelitürkiyede satışa sunulacak
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X_Seller 5 yıl despec42
despec42
MEİZU TÜRKİYE YOLUNDA yaklaşık 20 gün içinde meizu mx4 modelitürkiyede satışa sunulacak

Geç kalmışsınız biz satışa sunduk bile, 16 ve 32 gb lık modelleri bu hafta sonu sahiplerine ulaşıyor. Fotoğraflarını ve testlerini 2 gün içinde buraya atarım
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BerkhanBalta 5 yıl
Snap 810 giderdi bu cihaza.
4/4 lük olmuş fakat işlemci olmamış maalesef.
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Guaire 5 yıl BerkhanBalta
Snapdragon 810'a daha çok var. 805'li cihazlar bile küresel piyasaya yeni çıkmaya başladı.
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X_Seller 5 yıl
Bu telefonlara ulaşabilmek için ismimin üzerine tıklayın, oradan dükkanımı görüntüleyin
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nomox1 5 yıl
Türkiye'de çıkmayacak diyede uyumanın alemi yok imkanı olan getirttir paşa paşa kullanır. Saçma sapan yorumlar yapmayın .
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Gece772 5 yıl
Güzel ürünler bekliyorum
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KirkLeeHammett 5 yıl
$400 civarı yazılmış fiyat ama meizu uluslar arası satış fiyatı normal Çin fiyatına göre en az $100 dolar oynuyor, kendi sitelerinden üye olup deneyin isterseniz meizumart gibi bir siteye yönlendiriyor
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stone2003 5 yıl
ben meizu mx3 kullanıyorum.çokmemnunum.özellikle kitkat 4,4,2 güncellenmesinden sonra harika oldu.
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deepkurt 5 yıl
MX4 alma planları yaparken bu haber hiç iyi olmadı.
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alemburda34 5 yıl
Teknolojiyi takip edin adamlar her TR cikmayacak olan modelin, cihazin haberini vermeseler oooo
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Erasmus78 5 yıl
Biri iPhone haberlerinden bikar. Öbürü Turkiye'ye gelmeyecek ürünlerin haberlerinin yapilmasindan bikar. Berikisi Samsung haberlerinden bikar...
Bence en iyisi siteyi kapatin gitsin. Ucretsiz vetilen hizmet icin bu kadar kapris fazla.
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