Meizu MX4 Pro ay sonunda piyasaya çıkabilir





Amiral gemi modeli MX4'ü henüz satışa sunmasına rağmen, Çinli Meizu'nun daha gelişmiş bir versiyon üzerinde çalıştığı bilgileri gelmeye başladı. Modelin kısa süre içerisinde tanıtılması bekleniyor.





Meizu'nun MX4 Pro adını verdiği bu model ile ilgili bazı ipuçlarını aslında firmanın patronu birkaç ay önce sosyal ağ hesabından paylaşmıştı. 2K ekrana sahip bu cihazın yerine MX4'ün tanıtılması ise sürpriz olmuştu.





Çin'den gelen bilgiler 26 Ekim itibariyle Meizu MX4 Pro modelinin lanse edileceği yönünde. 5.4 inçlik ekranda 2560x1536 piksel çözünürlük sunacak olan model Samsung'un Galaxy Alpha'da yer verdiği 8 çekirdekli Exynos 5430 yongasetinden gücünü alacak. MX4 modelinde ise 4 adet Cortex-A17 ve 4 adet Cortex-A7 çekirdeğini birarada barındıran MT6595 yongaseti yer almaktaydı.





Arka taraftaki 20.7MP çözünürlükteki Sony sensörün korunacağı model 13MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip olacak. Böylece model One M8 Eye ve Desire Eye ile birlikte 13MP ön kamera sunan sayılı akıllı telefonların arasına katılmış olacka.





Modelde ayrıca 3GB RAM, Hi-Fi ses sistemi, parmak izi okuyucu, Android 4.4 KitKat ve Flyme 4.0 kullanıcı arayüzü şeklinde özelliklerin olması bekleniyor. Fiyatı ise yaklaşık 400$ seviyesinde olacak.





Meizu'nun bir ay arayla iki amiral gemi modeli tanıtmasının sebebi tam olarak bilinmiyor. Üstelik yongasetinden de taviz verilmiş gibi duruyor zira MX4 modeli 4K video kaydı gibi ekstra özelliklere sahipti. Ayrıca Exynos 5430'un 2K ekranı ne kadar kaldırabileceği de şüpheli. Meizu MX4'ün ay sonuna kadar 10 milyon civarında bir satış yapması beklendiği düşünüldüğünde firmanın bu kadar yeterli diyerek yeni bir amiral gemi modeli piyasaya sürmek istemesi ihtimal dahilinde.

http://www.phonearena.com/news/Meizu-MX4-Pro-could-feature-a-fingerprint-scanner-should-be-launched-on-October-28_id61430