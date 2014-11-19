Meizu MX4 Pro resmiyet kazandı





Meizu'nun Eylül ayında lansmanını yaptığı MX4 amiral gemi akıllı telefon modelinin üzerinden çok fazla bir zaman geçmeden bu kez Pro versiyonu ile karşımızda. Ubuntu işletim sistemi taşıyacağı şeklindeki iddiaları boşa çıkaran model MX4'ün eleştirilen kısımlarının değiştirilmiş hali olarak dikkat çekiyor.





5.5 inçlik bir ekrana sahip olan Meizu MX4 Pro, ekran çözünürlüğünü bu kez 2560x1536 piksel olarak belirlemiş. Ekran Gorilla Glass 3 ile sağlamlaştırılmış. Parlaklık ise 450 nit seviyesinde.





Ekran NEGA adı verilen LED aydınlatmalı bir LCD panel kullanıyor. Piksel açısından en iyi resimleri üreten ekran kendi kendini tazeleme özelliği ile görüntülerin daha uzun süre daha düşük enerji tüketimi ile oynatılmasını sağlıyor. Böylece enerji tasarrufuna önemli bir katkı yapıyor.





Genel tasarım anlamında fazla değişikliğe uğramayan modelde kapasitif Home butonunun biraz daha büyütüldüğü görülüyor. Ekranın ön panele oranı yüzde 76.5 seviyesinde gerçekleşirken, ekran çerçevesinin kalınlığı da 2.8mm seviyesine indirilmiş.





Meizu yeni modelinde MediaTek'i bırakarak Galaxy Alpha'dan hatırladığımız Exynos 5430 yongasetine yönelmiş. 4 adet Cortex-A15 ve 4 adet Cortex-A7 çekirdeğini bir arada taşıyan Exynos 5430 yongaseti beraberinde 600MHz hızında çalışan Mali-T628 grafik birimini getiriyor.





3GB RAM ve 3350mAh gücünde bir batarya sunan model arka kısımda 20.7MP çözünürlükte Sony IMX220 sensörünü kullanıyor. Ön kısımda ise 4 elementli ve geniş açılı 5MP çözünürlükte bir kamera mevcut.





Meizu Android 4.4 işletim sistemi ve LymeOS kullanıcı arayüzünü birarada çalıştırırken, mTouch adını verdiği parmak izi okuyucusunun üzerinde özellikle duruyor. Home tuşu altına yerleştirilen okuyucu yaklaşık 0.5 saniyede parmak izini okuyabiliyor. Ayrıca 508ppi hassasiyet seviyesi sayesinde parmağınız ıslak veya biraz kirli bile olsa gerçekçi bir şekilde tarama yapılabiliyor.





Cihaz ses konusunda da oldukça iddialı. TI üretimi OPA1612 amplifikatör yongası kullanan cihaz, ES9018 DAC yongası, ortam seslerini algılayarak enerji kullanım şeklini ayarlayan seramik film kapasitörü ve düşük ısı sürüklenme rezistansına yer veriyor. Böylece en yüksek ses kalitesi elde edilmiş oluyor. Meizu bu sisteme Retina Sound adını vermiş. Ayrıca Audience eS704 ses yongası ile cihazı ses ile uykudan uyandırma ve çeşitli komutlar vermek daha kolay hale getirilmiş.





Kalınlığı 9mm, ağırlığı ise 158gr olan Meizu MX4 Pro, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri ile birlikte geliyor. Modelin satış fiyatı 499$ olarak belirlenmiş.

http://www.meizu.com/en/products/mx4profeatures.html