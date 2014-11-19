Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu MX4 Pro resmiyet kazandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,4b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Meizu MX4 Pro resmiyet kazandı

Meizu'nun Eylül ayında lansmanını yaptığı MX4 amiral gemi akıllı telefon modelinin üzerinden çok fazla bir zaman geçmeden bu kez Pro versiyonu ile karşımızda. Ubuntu işletim sistemi taşıyacağı şeklindeki iddiaları boşa çıkaran model MX4'ün eleştirilen kısımlarının değiştirilmiş hali olarak dikkat çekiyor. 

5.5 inçlik bir ekrana sahip olan Meizu MX4 Pro, ekran çözünürlüğünü bu kez 2560x1536 piksel olarak belirlemiş. Ekran Gorilla Glass 3 ile sağlamlaştırılmış. Parlaklık ise 450 nit seviyesinde. 

Ekran NEGA adı verilen LED aydınlatmalı bir LCD panel kullanıyor. Piksel açısından en iyi resimleri üreten ekran kendi kendini tazeleme özelliği ile görüntülerin daha uzun süre daha düşük enerji tüketimi ile oynatılmasını sağlıyor. Böylece enerji tasarrufuna önemli bir katkı yapıyor. 

Genel tasarım anlamında fazla değişikliğe uğramayan modelde kapasitif Home butonunun biraz daha büyütüldüğü görülüyor. Ekranın ön panele oranı yüzde 76.5 seviyesinde gerçekleşirken, ekran çerçevesinin kalınlığı da 2.8mm seviyesine indirilmiş. 

Meizu yeni modelinde MediaTek'i bırakarak Galaxy Alpha'dan hatırladığımız Exynos 5430 yongasetine yönelmiş. 4 adet Cortex-A15 ve 4 adet Cortex-A7 çekirdeğini bir arada taşıyan Exynos 5430 yongaseti beraberinde 600MHz hızında çalışan Mali-T628 grafik birimini getiriyor. 

3GB RAM ve 3350mAh gücünde bir batarya sunan model arka kısımda 20.7MP çözünürlükte Sony IMX220 sensörünü kullanıyor. Ön kısımda ise 4 elementli ve geniş açılı 5MP çözünürlükte bir kamera mevcut. 

Meizu Android 4.4 işletim sistemi ve LymeOS kullanıcı arayüzünü birarada çalıştırırken, mTouch adını verdiği parmak izi okuyucusunun üzerinde özellikle duruyor. Home tuşu altına yerleştirilen okuyucu yaklaşık 0.5 saniyede parmak izini okuyabiliyor. Ayrıca 508ppi hassasiyet seviyesi sayesinde parmağınız ıslak veya biraz kirli bile olsa gerçekçi bir şekilde tarama yapılabiliyor. 

Cihaz ses konusunda da oldukça iddialı. TI üretimi OPA1612 amplifikatör yongası kullanan cihaz, ES9018 DAC yongası, ortam seslerini algılayarak enerji kullanım şeklini ayarlayan seramik film kapasitörü ve düşük ısı sürüklenme rezistansına yer veriyor. Böylece en yüksek ses kalitesi elde edilmiş oluyor. Meizu bu sisteme Retina Sound adını vermiş. Ayrıca Audience eS704 ses yongası ile cihazı ses ile uykudan uyandırma ve çeşitli komutlar vermek daha kolay hale getirilmiş. 

Kalınlığı 9mm, ağırlığı ise 158gr olan Meizu MX4 Pro, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri ile birlikte geliyor. Modelin satış fiyatı 499$ olarak belirlenmiş.  

http://www.meizu.com/en/products/mx4profeatures.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
Limon- 5 yıl
Toplama telefon olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolter 5 yıl
tahmini piyasa fiyatının her zaman biraz daha üstüne koyun, piyasaya çıktığında hesaplanmamış (vergiler,falan ) da ekleniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkan_tpc 5 yıl
Şu cihazın üstüne Samsung veya Apple logosu yapıştırılsa satış rekorları kırar heralde. Cihaz gayet iyi ama o işlemciyle o ekran çözünürlüğü biraz itekleme olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
eski home tuşu daha hoştu artı bu işlemcili galaxy alpha da normal hd ekran kullanrken bunda 2k performansı nasıl etkiler şuna koysana s 805 milletin kafasında soru işareti kalmasın sd kart sırf ticari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uçan tekme 5 yıl
cortex a15 ve a7 mimarisini kullanması olmamış aga.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 5 yıl
Eskiden islemciye ekrana falan bakardım. Şimdi direkt ekrani kaydırıp kaç mah onu arıyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fleischman 5 yıl
Lyme sakın Flyme olmasın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnMullins 5 yıl
TI ses çipi kullanan cihazlar iyice otursun alcam bir tane
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
egeboys0 5 yıl
Cidden tasarımına bayildim. Umarim turkiyeye gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TickTok 5 yıl
Mükemmel duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 5 yıl
tam bir canavar olmuş.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 5 yıl Batuist
Batuist
tam bir canavar olmuş.

Alpha aynı işlemci 720p ekran ile bunu tokat manyağı yapar, sağlam falan değil performansı yerlerde resmen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nobu 5 yıl
şimdide çok samsung gibi gözüküyor ham7 gibi parmak izi okuyucuyu kameranın altına koysalarmış keşke birde şu samsung işlemcilerin 64bit mi 32bit mi kalacağı çözülmüş değil ve yine sd kart yok bari proya koyaydın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Uacellat_62 5 yıl nobu
SD kartın konulmaması stratejik bir karar SD kart girişi koyarsın 32 GB, 64 gb lık versiyonları nasıl satacak. Exynos 5430 32 bit kesin burası, Note 4 deki exynos 5433 android 5.0 ile 64 bit olarak çalışacak mı burası belirsiz. Performans olarak mx4 pro mx4 ün gerisinde kalabilir
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1352 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, meizu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Milli Savunma Sistemleri Projelerimiz "Atak, Anka, Milgem, Göktürk-2, Altay" Bölüm:1 5 yıl TP-LINK 3G Mobile WiFi M5360 Video İnceleme 5 yıl Huawei Ascend G7 video inceleme "Metal kasası ve 64-bit işlemcisiyle orta segmentte iddialı" 5 yıl ZyXEL NSA310S & NSA325 v2 NAS Cihazları Video İnceleme 5 yıl TG: Sony ile Aksiyon ve yeni 4k el kameralarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim