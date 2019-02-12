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Meizu Note 9, 14 Şubat tarihinde tanıtılabilir

Geçtiğimiz gün tasarımı dahil tüm özellikleri ortaya çıkan Meizu Note 9 modelinin yalnızca fiyatı ve çıkış tarihi öğrenilememişti. 14 Şubat'ta gerçekleşecek etkinlikte cihazın tanıtılması mümkün.
3 ay
5,5b
1
15
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Meizu Note 9, 14 Şubat tarihinde tanıtılabilir
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Çin yeni yılı dolayısıyla birçok firma tatildeydi. Bu tatilin bitmesiyle birlikte Meizu yeni bir poster yayınladı. Poster üzerinde 14 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan bir etkinliğin haberi veriliyor. Bu etkinlikte geçtiğimiz gün tasarımı dahil tüm özellikleri öğrenilen Meizu Note 9 modelinin tanıtılması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 20 Pro hangi güvenlik özelliklerine sahip?"

Geri sayım başladı

Meizu bu poster ile birlikte etkinlik için geri sayıma başlamış. Ayrıca poster üzerinde silik bir şekilde gözüken akıllı telefon resmi bulunuyor. Bu telefonun üzerinden ses dalgaları çıkıyor. Çince yazılarda ise bir şarkıya ait sözler var. Bu ses dalgalarının Meizu tarafından geliştirilen sesli asistanı işaret edebileceği düşünülüyor veya yeni bir akıllı hoparlörü görmemiz de olası. Daha öncesinde Meizu 16th modeliyle birlikte de ses dalgasına sahip farklı bir poster yayınlanmıştı.

Meizu Note 9, 14 Şubat tarihinde tanıtılabilir
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Meizu Note 9 tahmin edilen 148 dolarlık fiyat etiketi ile satışa sunulursa oldukça ses getirecektir. Özellikle Xiaomi’nin Redmi Note 7 ile elde ettiği satış rekorları düşünülünce Snapdragon 675 işlemcisiyle birlikte Meizu Note 9 daha çok ön plana çıkabilir.

Meizu Note 9 özellikleri

  • Ekran: 6.2 inç, 1080x2244 (Full HD+)
  • Boyut ve ağırlık: 153.11 x 74.34 x 8.35 mm, 169.7 gram
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 675
  • RAM: 6 GB
  • Kamera: 48 MP,+ 5 MP arka, 20 MP ön kamera
  • Depolama: 64 GB
  • Batarya: 3900 mAh
  • Diğer:  Parmak izi (arka), su damlası çentik
  • Fiyatlandırma: 148 dolar (?)

https://www.gizmochina.com/2019/02/11/meizu-releases-countdown-poster-for-february-14-event-may-announce-note-9/ Yorum Yaz
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eP_362 3 ay en beğenilen
Meizu, Xiaomi'den fersah fersah daha iyi. Tek sıkıntısı Android güncellemesi vermemesi. Bu da almayı düşündürüyor.
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Sharparrow 3 ay
148 dolara efsane telefon.. tabi bu telefon ülkemize girerken fiyatlar nedense katlanıyor sanki çok zengin bir ülkeymişiz gibi.... Mesela abd'de 148 dolar bir telefon için şaka gibi ama bizde 5le çarpıyoruz gümrüktü kdv'ydi özel tüketim vergisiydi trt bandrol üydü vs. vs. biz çok zenginiz para s.çıyoruzya o yüzden çok para alıyor devlet bizden... zaten dolar olması gereken seviyede değil üstüne bu kadar kdv bu dolar fiyatıyla eklenince batıda çerez parası olan ürünler bizde bir kaç asgari ücret ediyor... Neyse gidip biraz para s.çıyım malum devlet bizi öyle yapıyoruz sanıyor
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espial 3 ay
X8 modelini almak için niyetlenmiştim bunu bekleyeceğim.
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Ege Fakirullahoğlu 3 ay
Aklımda şöyle bir şüphe var bu telefonu aldığımı varsayarsam üründe herhangi bir sıkıntı çıkarsa ne yapıcam ?
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Ohol Oula 3 ay Ege Fakirullahoğlu
Tamirlikse telefoncuya götürürsünüz en fazla..
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eP_362 3 ay Ege Fakirullahoğlu
Meizu servisi KVK.
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madator 3 ay
Meizu android güncellemesi vermyor ama Flymos'u sürekli güncelliyor. Android sürümleri ile gelen özellikler flymosda zaten bulunuyor. Sürüm takıntısı olmayanlar için iyi bir seçenek
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eP_362 3 ay en beğenilen
Meizu, Xiaomi'den fersah fersah daha iyi. Tek sıkıntısı Android güncellemesi vermemesi. Bu da almayı düşündürüyor.
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Guest-6B5A59FD1 3 ay eP_362
Güya flyme os veriyor
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Mars Portakalı 3 ay eP_362
Neden vermiyorlarmış peki? Alınmaz mı yani?
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RaiTaR0 3 ay
xiaomi mi5 den buna geçmeye değer mi ?
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Usbehci 3 ay
Redmi Note 7 Pro'yu beklerken şimdi buna döndüm iyi mi! Sonu yok bu beklemenin...
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Rolnes 3 ay Usbehci
Gelmez o gemi Türkiye'ye hocam.
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