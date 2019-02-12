Meizu Note 9, 14 Şubat tarihinde tanıtılabilir

Çin yeni yılı dolayısıyla birçok firma tatildeydi. Bu tatilin bitmesiyle birlikte Meizu yeni bir poster yayınladı. Poster üzerinde 14 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan bir etkinliğin haberi veriliyor. Bu etkinlikte geçtiğimiz gün tasarımı dahil tüm özellikleri öğrenilen Meizu Note 9 modelinin tanıtılması bekleniyor.

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Geri sayım başladı

Meizu bu poster ile birlikte etkinlik için geri sayıma başlamış. Ayrıca poster üzerinde silik bir şekilde gözüken akıllı telefon resmi bulunuyor. Bu telefonun üzerinden ses dalgaları çıkıyor. Çince yazılarda ise bir şarkıya ait sözler var. Bu ses dalgalarının Meizu tarafından geliştirilen sesli asistanı işaret edebileceği düşünülüyor veya yeni bir akıllı hoparlörü görmemiz de olası. Daha öncesinde Meizu 16th modeliyle birlikte de ses dalgasına sahip farklı bir poster yayınlanmıştı.

Meizu Note 9 tahmin edilen 148 dolarlık fiyat etiketi ile satışa sunulursa oldukça ses getirecektir. Özellikle Xiaomi’nin Redmi Note 7 ile elde ettiği satış rekorları düşünülünce Snapdragon 675 işlemcisiyle birlikte Meizu Note 9 daha çok ön plana çıkabilir.

Meizu Note 9 özellikleri

Ekran: 6.2 inç, 1080x2244 (Full HD+)

6.2 inç, 1080x2244 (Full HD+) Boyut ve ağırlık: 153.11 x 74.34 x 8.35 mm, 169.7 gram

153.11 x 74.34 x 8.35 mm, 169.7 gram İşlemci: Qualcomm Snapdragon 675

Qualcomm Snapdragon 675 RAM: 6 GB

6 GB Kamera: 48 MP,+ 5 MP arka, 20 MP ön kamera

48 MP,+ 5 MP arka, 20 MP ön kamera Depolama: 64 GB

64 GB Batarya: 3900 mAh

3900 mAh Diğer: Parmak izi (arka), su damlası çentik

Parmak izi (arka), su damlası çentik Fiyatlandırma: 148 dolar (?)

https://www.gizmochina.com/2019/02/11/meizu-releases-countdown-poster-for-february-14-event-may-announce-note-9/