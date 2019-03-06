Meizu Note 9 tanıtıldı: Snapdragon 675 ve 48 MP arka kamera

Meizu tarafından orta sınıf için geliştirilen Note 9 modeli bugün Çin’de gerçekleşen etkinlik ile birlikte tanıtıldı. Daha öncesinde çıkan sızıntılar ile cihazın pek çok özelliğini öğrenmiştik. Ancak fiyat kısmının beklenenden daha düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Tasarım ve ekran

6.2 inç boyutunda Full HD+ IPS ekran ile gelen Meizu Note 9, 153.11 x 74.34 x 8.65 mm boyutlarında. 19.5:9 en boy oranındaki bu ekrana su damlası çentik eşlik ediyor. Ekran çerçeve oranı ise firmanın söylemine göre yüzde 89.3 seviyesinde. Metal çerçevelere sahip olan cihaz arka tarafında son dönemin popüler tasarım anlayışlarından olan yansımalı kapak bulunduruyor. Kısacası tasarım anlamında günümüz standartlarını yakaladığını söyleyebiliriz.

Performans

Meizu Note 9, Qualcomm tarafından orta sınıf için geliştirilen güncel yonga setlerinden Snapdragon 675 ile geliyor. Bu yonga setine 4 GB / 6 GB RAM eşlik ediyor. Depolama kapasitesi ise tercihinize göre 64 GB veya 128 GB olarak belirlenmiş. Tüm bu paket 4000 mAh boyutunda batarya ile beslenecek. mCharge teknolojisi sayesinde de 18W hızlı şarj imkanı bulunuyor. Telefonun Android 9 Pie işletim sistemi üzerine kurulu Flyme 7.2 arayüzü ile geldiğini belirtelim.

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Kamera ve diğer özellikler

Meizu Note 9’un dikkat çekici özelliklerinden biri de kamera kısmında. Çift arka kamera ile gelen cihazın ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde. Bu sensör daha öncesinde Redmi Note 7 modelinde de gördüğümüz Samsung üretimi ISOCELL GM1 modeli. Yardımcı kamera derinlik algılama işleminde kullanılmak üzere 5 MP sensör içeriyor. Ön tarafta ise 20 MP çözünürlüğünde öz çekim kamerası mevcut. Cihazın diğer özellikleri, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralanabiliyor. Ancak microSD hafıza kartı girişi maalesef yok.

Fiyatlandırma

Meizu Note 9'un siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği var. Cihazın başlangıç modeli olan 4 GB RAM + 64 GB hafızalı versiyon 208 dolar fiyat etiketine sahip. 6 GB RAM + 64 GB hafızalı model ve 4 GB RAM + 128 GB hafızalı modelin her ikisi de 238 dolar olarak belirlenmiş. Cihazın satışlarına 11 Mart tarihinde başlanacak. Meizu Türkiye’nin yeni modeli ülkemize de getirmesi mümkün.

Meizu Note 9 özellikleri

Ekran: 6.2 inç, 1080x2244 (Full HD+) IPS ekran

6.2 inç, 1080x2244 (Full HD+) IPS ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 675

Qualcomm Snapdragon 675 Boyut ve ağırlık: 153.11 x 74.34 x 8.65 mm, 169.7 gram



153.11 x 74.34 x 8.65 mm, 169.7 gram RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Arka kamera: 48 MP (Samsung ISOCELL GM1) + 5 MP

48 MP (Samsung ISOCELL GM1) + 5 MP Ön kamera: 20 MP

20 MP Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Batarya: 4000 mAh

4000 mAh İşletim sistemi: Android 9 Pie (Flyme 7.2)

Android 9 Pie (Flyme 7.2) Diğer: Parmak izi (arka), Bluetooth 5.0, 18W mCharge

Parmak izi (arka), Bluetooth 5.0, 18W mCharge Fiyatlandırma: 208 dolar (4 GB + 64 GB), 238 dolar (6 GB + 64 GB / 4 GB + 128 GB)

https://www.gizmochina.com/2019/03/06/meizu-note-9-with-snapdragon-675-and-48-megapixel-dual-camera-goes-official-for-1398-yuan-238/