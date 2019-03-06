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Meizu Note 9 tanıtıldı: Snapdragon 675 ve 48 MP arka kamera

Meizu’nun merakla beklenen yeni modeli Note 9 an itibariyle tanıtıldı. Snapdragon 675, 48 MP arka kamera, 4000 mAh batarya gibi özelliklere sahip cihazın detayları haberimizde.
2 ay
6,1b
1
43
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Meizu Note 9 tanıtıldı: Snapdragon 675 ve 48 MP arka kamera
Meizu tarafından orta sınıf için geliştirilen Note 9 modeli bugün Çin’de gerçekleşen etkinlik ile birlikte tanıtıldı. Daha öncesinde çıkan sızıntılar ile cihazın pek çok özelliğini öğrenmiştik. Ancak fiyat kısmının beklenenden daha düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Tasarım ve ekran

6.2 inç boyutunda Full HD+ IPS ekran ile gelen Meizu Note 9, 153.11 x 74.34 x 8.65 mm boyutlarında. 19.5:9 en boy oranındaki bu ekrana su damlası çentik eşlik ediyor. Ekran çerçeve oranı ise firmanın söylemine göre yüzde 89.3 seviyesinde. Metal çerçevelere sahip olan cihaz arka tarafında son dönemin popüler tasarım anlayışlarından olan yansımalı kapak bulunduruyor. Kısacası tasarım anlamında günümüz standartlarını yakaladığını söyleyebiliriz.

Performans

Meizu Note 9, Qualcomm tarafından orta sınıf için geliştirilen güncel yonga setlerinden Snapdragon 675 ile geliyor. Bu yonga setine 4 GB / 6 GB RAM eşlik ediyor. Depolama kapasitesi ise tercihinize göre 64 GB veya 128 GB olarak belirlenmiş. Tüm bu paket 4000 mAh boyutunda batarya ile beslenecek. mCharge teknolojisi sayesinde de 18W hızlı şarj imkanı bulunuyor. Telefonun Android 9 Pie işletim sistemi üzerine kurulu Flyme 7.2 arayüzü ile geldiğini belirtelim.

Ayrıca Bkz. "AnTuTu, Şubat ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı, yeni lider Mi 9"

Kamera ve diğer özellikler

Meizu Note 9’un dikkat çekici özelliklerinden biri de kamera kısmında. Çift arka kamera ile gelen cihazın ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde. Bu sensör daha öncesinde Redmi Note 7 modelinde de gördüğümüz Samsung üretimi ISOCELL GM1 modeli. Yardımcı kamera derinlik algılama işleminde kullanılmak üzere 5 MP sensör içeriyor. Ön tarafta ise 20 MP çözünürlüğünde öz çekim kamerası mevcut. Cihazın diğer özellikleri, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralanabiliyor. Ancak microSD hafıza kartı girişi maalesef yok.

Meizu Note 9 tanıtıldı: Snapdragon 675 ve 48 MP arka kamera
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Fiyatlandırma

Meizu Note 9'un siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği var. Cihazın başlangıç modeli olan 4 GB RAM + 64 GB hafızalı versiyon 208 dolar fiyat etiketine sahip. 6 GB RAM + 64 GB hafızalı model ve 4 GB RAM + 128 GB hafızalı modelin her ikisi de 238 dolar olarak belirlenmiş. Cihazın satışlarına 11 Mart tarihinde başlanacak. Meizu Türkiye’nin yeni modeli ülkemize de getirmesi mümkün.

Meizu Note 9 özellikleri

  • Ekran: 6.2 inç, 1080x2244 (Full HD+) IPS ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 675
  • Boyut ve ağırlık: 153.11 x 74.34 x 8.65 mm, 169.7 gram 
  • RAM: 4 GB / 6 GB
  • Arka kamera: 48 MP (Samsung ISOCELL GM1) + 5 MP
  • Ön kamera: 20 MP
  • Depolama: 64 GB / 128 GB
  • Batarya: 4000 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9 Pie (Flyme 7.2)
  • Diğer:  Parmak izi (arka), Bluetooth 5.0, 18W mCharge
  • Fiyatlandırma: 208 dolar (4 GB + 64 GB), 238 dolar (6 GB + 64 GB / 4 GB + 128 GB)

https://www.gizmochina.com/2019/03/06/meizu-note-9-with-snapdragon-675-and-48-megapixel-dual-camera-goes-official-for-1398-yuan-238/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fenomenon 2 ay en beğenilen
Meizu'nun Türkiye fiyatları cidden güzel. Bu telefonun da fiyatı güzel. Eğer Meizu Türkiye ekibi iyi bir fiyatla getirirse çok satabilir.
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Bloodin 2 ay
Note 7 Pro daha ucuza açıklandı ve IMX 586 sensörü içeriyor, Meizu'nun şu an tek artısı Meizu Türkiye'nin telefonları cidden uygun fiyata sunması ve Xiaomi Türkiye'nin (Evofone'un) varlığının yokluğundan daha zararlı olması :D
Note 7 Pro daha ucuza açıklandı ve IMX 586 sensörü içeriyor, Meizu'nun şu an tek artısı Meizu Türkiye'nin telefonları cidden uygun fiyata sunması ve Xiaomi Türk...
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starless 1 ay
La telefonda eis yokmuş. O zaman üzgünüm Leyla !
Ois istemedik,eis olsa yeter dedik. eis,nfc,ir,fm radyo yok g.glass varmı belli değil.Amoled olmasada olur ama denk rakibinde var(a50) ne belli peki emenike diyerek sevdiğim bu markaya, kusura bakma kardeş diyorum.güncelleme yüzünden zaten kıldım sana. Artık yok hükmündesin :)sd 675 de sana kalsın, g.so...
Artık bu saatten sonra sd730 işlemcili telefonlar için pusuya yatarım.
La telefonda eis yokmuş. O zaman üzgünüm Leyla !Ois istemedik,eis olsa yeter dedik. eis,nfc,ir,fm radyo yok g.glass varmı belli değil.Amoled olmasada olur ...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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favorimps4 3 hf.
Aliexpres de global sürümü satışa çıkmış. Daha önce satistamiydi bilmiyorum yeni gördüm.
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eP_362 3 hf. favorimps4
Evet 23'ünde global satışı başladı.
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starless 1 ay
La telefonda eis yokmuş. O zaman üzgünüm Leyla !
Ois istemedik,eis olsa yeter dedik. eis,nfc,ir,fm radyo yok g.glass varmı belli değil.Amoled olmasada olur ama denk rakibinde var(a50) ne belli peki emenike diyerek sevdiğim bu markaya, kusura bakma kardeş diyorum.güncelleme yüzünden zaten kıldım sana. Artık yok hükmündesin :)sd 675 de sana kalsın, g.so...
Artık bu saatten sonra sd730 işlemcili telefonlar için pusuya yatarım.
2 Yanıt Yanıtla +4
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TearsForFears 3 hf. starless
A50 den bence daha iyi ve neredeyse onun yarı fiyatına bir cihazdan çok şey bekliyorsun.
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astegon 3 hf. starless
Bekle hocam bekle.
OIS ya da EIS'li cihaz için elini cebine atacaksın.
Note 9 orta seviye bir cihaz. Çok bir şey beklememek lazım.
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RootUser 1 ay
biztechteknoloji.com/...
Resmi dispiratörün sitesi. Ne kadar mail atılırsa o kadar iyi.
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favorimps4 1 ay
Uygun fiyattan satışa çıkarsa 1500 1700 arası redmi note 7 nin fiyatinida düşürür.
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PeYLeR. 1 ay
Türkiyede ne zaman satış sunulacak bilgisi olan var mı?
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|YipMan| 1 ay
Bu cihaz Türkiyeye 1700 liradan gelsin mavi modelini hemen alacağım. Varsın güncelleme gelmesin. Şuan amiral gemisi alamıyorsam beni 3-4 sene götürecek orta düzey düşünüyorum en güzel seçenek de bu telefon olarak gözüküyor. Mi note 7 1500e inmezse tabi.. O da zor gerçi Xiaomi cihazlar bigün 2000 lirayken üç gün sonra 2800e çıkabiliyor. Doları sabit tutup söylüyorum bunları değilse bizde hiç bir şey belli olmaz..
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adil07 1 ay
mayıs 2.haftası gelir demişlerdi dün cin pazarinda face grubunda
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astegon 1 ay adil07
Official Distributor olan Biztech hala bu cihazı getirecek ha.
Gülerim...

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starless 1 ay
Cihaz gerçekten güzel. Gelemedi bir türlü. Gelirse ve 6/64 modeli ile 1900 TL gibi bir rakamdan giriş yaparsa muhteşem olur. note 7 den radyo dışından bir eksiği yok fazlası çok.
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favorimps4 1 ay
Note 9 un ne zaman geleceği ile ilgili bir gelişme yokmu arkadaşlar.
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__Nikolaus__ 1 ay favorimps4
Cihaz hiçbir yerde yok nedense muhtemelen gelmesi cok uzun sürer.
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MrSAVIOR 2 ay
ee tanıtıldıda cihaz nerede? hiç bir yerde yok
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