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Meizu Note 9 modelinin fiyatı ve Geekbench testi ortaya çıktı

Meizu Note 9 yarın gerçekleşecek etkinlik ile birlikte tanıtılacak. Cihazın teknik özellikleri ve tasarımıyla ilgili pek çok bilgiye sahibiz. Bugün ise fiyat etiketi ve Geekbench testi ortaya çıktı.
2 ay
6,7b
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13
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Meizu Note 9 modelinin fiyatı ve Geekbench testi ortaya çıktı
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Meizu’nun yeni orta sınıf modeli Note 9, yarın Çin’de düzenlenecek etkinlik ile birlikte tanıtılacak. Tanıtıma bu kadar kısa bir süre kalmışken cihazın fiyatı ve Geekbench testi ortaya çıktı. Böylece cihaz hakkında neredeyse tüm bilgileri öğrenmiş olduk.

Meizu Note 9 Geekbench testi

Meizu Note 9, 4 GB ve 6 GB RAM’li iki versiyona sahip. Sızan Geekbench testi 6 GB RAM’li modeli gösteriyor. Android 9 Pie işletim sistemi ile gelen cihazın yonga seti Snapdragon 675 olarak gözüktü. Bu da daha önceki sızıntıları yeniden doğruluyor. Tek çekirdekte 2404 puan alan telefon, çoklu çekirdekte 6027 puan almayı başarmış. Meizu Note 9’un bilinen diğer özellikleri ise 6.2 inç Full HD+ IPS ekran, 4000 mAh batarya, 18 W mCharge hızlı şarj ve 48 MP arka kamera olarak sıralanabiliyor.

Meizu Note 9 modelinin fiyatı ve Geekbench testi ortaya çıktı

Meizu Note 9 fiyatı

Meizu Note 9’un bir mağaza içerisinde çekilmiş fotoğrafları yardımıyla fiyatları da öğrenildi. Bu fotoğrafa göre cihazın başlangıç fiyatı 253 dolar olacak. 6 GB RAM’li daha üst model ise 283 dolar olarak gözüküyor. Renk seçenekleri Siyah, Gümüş ve Mavi şeklinde. İlk olarak Çin’de satışına başlayacak.

Ayrıca Bkz. "Honor 20'nin teknik özellikleri, görüntüsü ve fiyatı ortaya çıktı"

Meizu Note 9 ile birlikte Note 9 Lite isimli daha uygun fiyatlı bir modelin de tanıtılması bekleniyor. Ancak bu model hakkında herhangi bir fiyat bilgisi mevcut değil. İki cihaz arasındaki temel farklar işlemci ve kamera noktasında olacak. Örneğin Note 9 Lite’de Snapdragon 660 yonga seti tercihini göreceğiz.


https://www.gizmochina.com/2019/03/04/meizu-note-9-price-leak-confirms-1699-yuan-253-for-starting-model/ Yorum Yaz
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intel7mix 2 ay
Tek çekirdek performansı baya iyileşmiş.
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Amd64x2 2 ay
Değerli arkadaşlar bu çinli telefonlarda galaride menude vs vs reklam çıktığı söyleniyor bilenlerin kullananların yorumlarını rica edebilir miyim? Tam meizu x8 le, mi 8 lite araştırıyordum feci şekilde tiksindim doğru ise.
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TearsForFears 2 ay Amd64x2
Xiaomi için öyle yorumlar bende okudum ama meizu için bilmiyorum. Dandik çinli markalar işte ne beklersin.
Meizu note 9 özellikleri iyi ama fiyatı 4/64 için 250 dolar ise xiaomi 40-50 dolar ucuza aynı donanımı satıyor. Tabi tr için konuşursak aradaki farkı evofone veririz meizu ile aynı fiyattan gelir.
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addidas_85 2 ay Amd64x2
Amd64x2
Değerli arkadaşlar bu çinli telefonlarda galaride menude vs vs reklam çıktığı söyleniyor bilenlerin kullananların yorumlarını rica edebilir miyim? Tam meizu x8 le, mi 8 lite araştırıyordum feci şekilde tiksindim doğru ise.

Kişiselleştirilmiş reklamlar gibi bir ayar var, onu kapatınca reklamlar kayboluyor. Hoş bir şey değil ama çözümü çok basit aslında...
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scorpion20 2 ay Amd64x2
mi ler için doğrudur ama reklamları ayralardan kapatma özelliği de var
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Usbehci 2 ay
Xiaomi note 7 pro almak daha mantıklı gibi sanki ama incelemeler ve kullanıcı yorumlarını beklemek gerekli.
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SeKSandDoRT 2 ay

galiba samsung üretimi 48mp çekemeyen bir 48mp sensörü vardı bu telefonun, keşke sony sensör olaydı..
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Kefelon 2 ay SeKSandDoRT
Merhaba,
Evet, beklenti Samsung ISOCELL GM1 sensörü kullanması yönünde. Ancak net bir bilgi mevcut değil. Yani az da olsa Sony IMX586 ile gelme ihtimali var. Yarın öğreniriz artık :)
İyi günler.
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sreylare 2 ay
Bu fiyatla çıkarsan şansını kaybedersin gider Xiaomi alırım.
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