Meizu Note 9 modelinin fiyatı ve Geekbench testi ortaya çıktı

Meizu’nun yeni orta sınıf modeli Note 9, yarın Çin’de düzenlenecek etkinlik ile birlikte tanıtılacak. Tanıtıma bu kadar kısa bir süre kalmışken cihazın fiyatı ve Geekbench testi ortaya çıktı. Böylece cihaz hakkında neredeyse tüm bilgileri öğrenmiş olduk.

Meizu Note 9 Geekbench testi

Meizu Note 9, 4 GB ve 6 GB RAM’li iki versiyona sahip. Sızan Geekbench testi 6 GB RAM’li modeli gösteriyor. Android 9 Pie işletim sistemi ile gelen cihazın yonga seti Snapdragon 675 olarak gözüktü. Bu da daha önceki sızıntıları yeniden doğruluyor. Tek çekirdekte 2404 puan alan telefon, çoklu çekirdekte 6027 puan almayı başarmış. Meizu Note 9’un bilinen diğer özellikleri ise 6.2 inç Full HD+ IPS ekran, 4000 mAh batarya, 18 W mCharge hızlı şarj ve 48 MP arka kamera olarak sıralanabiliyor.

Meizu Note 9 fiyatı

Meizu Note 9’un bir mağaza içerisinde çekilmiş fotoğrafları yardımıyla fiyatları da öğrenildi. Bu fotoğrafa göre cihazın başlangıç fiyatı 253 dolar olacak. 6 GB RAM’li daha üst model ise 283 dolar olarak gözüküyor. Renk seçenekleri Siyah, Gümüş ve Mavi şeklinde. İlk olarak Çin’de satışına başlayacak.

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Meizu Note 9 ile birlikte Note 9 Lite isimli daha uygun fiyatlı bir modelin de tanıtılması bekleniyor. Ancak bu model hakkında herhangi bir fiyat bilgisi mevcut değil. İki cihaz arasındaki temel farklar işlemci ve kamera noktasında olacak. Örneğin Note 9 Lite’de Snapdragon 660 yonga seti tercihini göreceğiz.

https://www.gizmochina.com/2019/03/04/meizu-note-9-price-leak-confirms-1699-yuan-253-for-starting-model/