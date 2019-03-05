Meizu Note 9 modelinin fiyatı ve Geekbench testi ortaya çıktı

Meizu Note 9 Geekbench testi
Meizu Note 9, 4 GB ve 6 GB RAM’li iki versiyona sahip. Sızan Geekbench testi 6 GB RAM’li modeli gösteriyor. Android 9 Pie işletim sistemi ile gelen cihazın yonga seti Snapdragon 675 olarak gözüktü. Bu da daha önceki sızıntıları yeniden doğruluyor. Tek çekirdekte 2404 puan alan telefon, çoklu çekirdekte 6027 puan almayı başarmış. Meizu Note 9’un bilinen diğer özellikleri ise 6.2 inç Full HD+ IPS ekran, 4000 mAh batarya, 18 W mCharge hızlı şarj ve 48 MP arka kamera olarak sıralanabiliyor.
Meizu Note 9 fiyatı
Meizu Note 9’un bir mağaza içerisinde çekilmiş fotoğrafları yardımıyla fiyatları da öğrenildi. Bu fotoğrafa göre cihazın başlangıç fiyatı 253 dolar olacak. 6 GB RAM’li daha üst model ise 283 dolar olarak gözüküyor. Renk seçenekleri Siyah, Gümüş ve Mavi şeklinde. İlk olarak Çin’de satışına başlayacak.Ayrıca Bkz. "Honor 20'nin teknik özellikleri, görüntüsü ve fiyatı ortaya çıktı"
Meizu Note 9 ile birlikte Note 9 Lite isimli daha uygun fiyatlı bir modelin de tanıtılması bekleniyor. Ancak bu model hakkında herhangi bir fiyat bilgisi mevcut değil. İki cihaz arasındaki temel farklar işlemci ve kamera noktasında olacak. Örneğin Note 9 Lite’de Snapdragon 660 yonga seti tercihini göreceğiz.
https://www.gizmochina.com/2019/03/04/meizu-note-9-price-leak-confirms-1699-yuan-253-for-starting-model/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Meizu note 9 özellikleri iyi ama fiyatı 4/64 için 250 dolar ise xiaomi 40-50 dolar ucuza aynı donanımı satıyor. Tabi tr için konuşursak aradaki farkı evofone veririz meizu ile aynı fiyattan gelir.
Kişiselleştirilmiş reklamlar gibi bir ayar var, onu kapatınca reklamlar kayboluyor. Hoş bir şey değil ama çözümü çok basit aslında...
galiba samsung üretimi 48mp çekemeyen bir 48mp sensörü vardı bu telefonun, keşke sony sensör olaydı..
Evet, beklenti Samsung ISOCELL GM1 sensörü kullanması yönünde. Ancak net bir bilgi mevcut değil. Yani az da olsa Sony IMX586 ile gelme ihtimali var. Yarın öğreniriz artık :)
İyi günler.