Meizu Pro 7 Plus satışta! İşte Meizu Pro 7 Plus fiyatı

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Meizu’nun çift ekranlı, üç kameralı akıllı telefonu Meizu Pro 7 Plus, Türkiye’de satışa sunuldu. Meizu, aralık ayında satışa sunduğu Meizu M5 Note ve Meizu M5s modelleri ile Türkiye’ye resmi olarak giriş yapmıştı. Bu defa firma, en güçlü telefonu Meizu Pro 7 Plus’ı Türkiye pazarına sundu.

Meizu Pro 7 Plus’ın en dikkat çekici özelliği ikincil ekrana sahip olması. Ana ekrana ek olarak telefonun arka yüzünde 1.9 inç büyüklüğünde bir ekrana yer verilmiş. İkinci ekranda saat, bildirim, uyarı, animasyon ve müzik kontrol şeması görüntüleniyor.

Meizu Pro 7 Plus özellikleri

5.7 inç 1440x2560 piksel Super AMOLED ekran

1.9 inç boyutunda AMOLED ikincil ekran

MT6799 Helio X30 işlemci

6 GB RAM, 128 GB depolama

Flyme 6 – Android 7.0

Çift arka kamera: Sony Exmor RS IMX386, 12 MP, f/2.0

Ön kamera: 16 MP, f/2.0

Cirrus Logic CS43130 ses çipi

3500 mAh batarya, mCharge 2.0 hızlı şarj

Meizu Pro 7 Plus fiyatı

Meizu Pro 7 Plus, Türkiye’de 2799 TL’ye satışa sunuldu. Ülkemizde satışa sunulan modelde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı var. Meizu tarafından piyasaya sürülen telefonun garanti işlemlerini Genpa yürütüyor. Daha uygun fiyata çift ekranla kavuşmak isteyenler için Meizu Pro 7 modeli de 2199 TL’ye satışa sunuldu.