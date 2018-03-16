Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu Pro 7 Plus satışta! İşte Meizu Pro 7 Plus fiyatı

Çift ekranlı, üç kameralı, 10 çekirdek işlemcili Meizu Pro 7 Plus, ülkemizde resmi olarak satışa sunuldu. Meizu tarafından satışa sunulan Meizu Pro 7 Plus fiyatı ve Meizu Pro 7 Plus fiyatı özellikleri
1 yıl
10,7b
1
20
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Meizu Pro 7 Plus satışta! İşte Meizu Pro 7 Plus fiyatı
Tam Boyutta Gör

Meizu’nun çift ekranlı, üç kameralı akıllı telefonu Meizu Pro 7 Plus, Türkiye’de satışa sunuldu. Meizu, aralık ayında satışa sunduğu Meizu M5 Note ve Meizu M5s modelleri ile Türkiye’ye resmi olarak giriş yapmıştı. Bu defa firma, en güçlü telefonu Meizu Pro 7 Plus’ı Türkiye pazarına sundu.

Meizu Pro 7 Plus’ın en dikkat çekici özelliği ikincil ekrana sahip olması. Ana ekrana ek olarak telefonun arka yüzünde 1.9 inç büyüklüğünde bir ekrana yer verilmiş. İkinci ekranda saat, bildirim, uyarı, animasyon ve müzik kontrol şeması görüntüleniyor.

Meizu Pro 7 Plus özellikleri

  • 5.7 inç 1440x2560 piksel Super AMOLED ekran
  • 1.9 inç boyutunda AMOLED ikincil ekran
  • MT6799 Helio X30 işlemci
  • 6 GB RAM, 128 GB depolama
  • Flyme 6 – Android 7.0
  • Çift arka kamera: Sony Exmor RS IMX386, 12 MP, f/2.0
  • Ön kamera: 16 MP, f/2.0
  • Cirrus Logic CS43130 ses çipi
  • 3500 mAh batarya, mCharge 2.0 hızlı şarj

Meizu Pro 7 Plus fiyatı

Meizu Pro 7 Plus, Türkiye’de 2799 TL’ye satışa sunuldu. Ülkemizde satışa sunulan modelde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı var. Meizu tarafından piyasaya sürülen telefonun garanti işlemlerini Genpa yürütüyor. Daha uygun fiyata çift ekranla kavuşmak isteyenler için Meizu Pro 7 modeli de 2199 TL’ye satışa sunuldu.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
IceRulez 1 yıl en beğenilen
2800 buna verileceğine 3200 liraya note 8 alınır. yapmayın gözünüzü seveyim.
ha biraz düşün bütçeyi 2500 liraya one plus 5T var 128 gb.
ha biraz daha düşün 1750 liraya mi 6 var 128 gb migroslarda.
daha da düşün xiaomi a1 var 64gb 4gb android one 1150 lira şu anda kullanıyorum.
2800 buna verileceğine 3200 liraya note 8 alınır. yapmayın gözünüzü seveyim.ha biraz düşün bütçeyi 2500 liraya one plus 5T var 128 gb.ha biraz daha düş...
Devamını Gör
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 1 yıl
Mediateke 2800 lira mı
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blacksss 1 yıl
Meizu bahis olamaz :))
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Dış görünüş ve tasarımda Samsung ve Apple ı ezdiği kesin. Huawei de çok güzel modeller çıkarıyor.
Herkes işlemciye takmış. Bu fiyatların ana nedeni Türkiyedeki uçuk vergilerdir.
Vergiler yüksek olduğu müddetçe bu fiyatlar düşmez.
Xiaomi ile hiç kıyaslamayın. Xiaomi ithalatçı firma Meizu ise meizu Türkiye garantili cihazlar. Arada fiyat farkı tabiki olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koreli41 1 yıl
İthalatçısı çok para istiyor, fiyat revize edilmeli, yoksa şansı olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tostu kaça kıstırin 1 yıl
1000 liraya düşerse alırım denemeye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AtiMX4 1 yıl
Türkiyede enayiler oldukça 5bin de yaparlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quard 1 yıl
Bu fiyat ne ya!
Ya Türkiye pazarını/piyasasını iyi bilmiyorlar ya da bizleri sonradan görme olarak tanımlıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merm 1 yıl
Niye hâlâ mediatek işlemci kullanıyor anlamak zor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ertrk6 1 yıl
Net almam ya o fiyata 3-5 daha koyar daha kaliteli bir şey alırım alcak olsam mesela note 8
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lalale 1 yıl
Galaxy X in patent başvurusu yapıldı ya hemen kopyalayacak ileri zekalı çinliler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blacksss 1 yıl
Meizu bahis olamaz :))
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hareketliperde 1 yıl
m5s de satışa çıkmış. 799? olsa kapış kapış giderdi. yakında düşer bence o aralığa
hepsiburada.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10739 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
meizu pro 7 plus, meizu ve
7 etiket daha meizu pro 7 plus fiyatı meizu pro 7 plus özellikleri Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Audi E-Tron Gran Turismo 2020'de geliyor 1 yıl DonanımHaber Forum'da Şubat ayının popüler dizi ve filmleri 1 yıl Yer çekimine meydan okuyan sırt çantası: Lunavity 1 yıl Volkswagen, Arteon'un shooting brake versiyonunu onayladı 1 yıl Xiaomi Blackshark oyuncu odaklı akıllı telefonu detaylanıyor 1 yıl Çin'in sosyal kredi sistemi mayıs ayında ilk kez uygulanacak 1 yıl Drone kayıtları artık e-devletten yapılacak 1 yıl DC Comics'in en sevilen serilerinden The New Gods film oluyor 1 yıl Bu oyuncu monitörü farklı: İşte detaylar 1 yıl Subway Surfers, Google Play Store'un en çok indirilen oyunu oldu 1 yıl Ne güldük ama! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Madenciler için 12 ekran kartına destek sunan Gigabyte GA-B250-FinTech anakart 1 yıl Çiftlik Bank CEO'sundan açıklama: Mağdurların paralarını Bitcoin ile ödeyeceğim 1 yıl iPhone SE 2'nin şematik görselleri ortaya çıktı: Yeni iPhone SE böyle olacak 1 yıl Microsoft çevrimiçi oyun hizmeti hazırlıyor 1 yıl Güney Kore'de üç kripto para borsasına operasyon düzenlendi 1 yıl Samsung en büyük görüntü sensörü üreticisi olma yolunda 1 yıl Steve Jobs'un iş başvurusunda doldurduğu form 174 bin dolara satıldı 1 yıl 27 Mart tarihinde Apple eğitim odaklı bir etkinlik düzenliyor 1 yıl Samsung Galaxy S9+'ın kutusunu açtık, tam bir sanat eseri! 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Meizu Pro 7 Plus satışta! İşte Meizu Pro 7 Plus fiyatı Sonraki Audi E-Tron'un satış fiyatı belli oldu 1 yıl Akıllı telefon büyüklüğündeki Sony MP-CD1 mobil projektör Türkiye'ye geldi 1 yıl BİM’de bu kez 3299TL’ye Galaxy Note 8 satışı var 1 yıl Avengers: Infinity War filminden muazzam bir fragman geldi 1 yıl Huawei P10 ve P10 Plus için Android Oreo güncellemesi başladı 1 yıl Volkswagen'den yeni Passat müjdesi, yakında geliyor 1 yıl Nano-tellerle mikro ölçekte rekor verimliliğe sahip nükleer füzyon oluşturuldu 1 yıl Uzayda 1 yıl geçiren astronotun DNA'sı mutasyona mı uğradı? İşte NASA'nın "ikizler deneyi" 1 yıl Walmart, otonom robot arılar için patent başvurusunda bulundu 1 yıl iPhone 8 Plus üretiminde kalitesiz parçalar kullanıldığı ortaya çıktı 1 yıl Avrupa Birliği teknoloji devlerinden 5 milyar euroya varan vergi alabilir 1 yıl İran'daki Apple kullanıcılarının App Store'a erişimi yasaklandı 1 yıl Facebook, Express Wi-Fi projesinin Android uygulamasını yayınlandı 1 yıl Google Lens artık iOS cihazlarda da kullanılabiliyor 1 yıl Dünyanın en büyük jet motoru ilk test uçuşunu tamamladı 1 yıl Plants vs Zombies 2 oyununa yeni bir mod 1 yıl Ulefone Power 3S: 4 güne kadar pil ömrü, 4 telefonu aynı anda şarj edebilme 1 yıl Star Trek evreninin dili Klingon’u öğrenmek isteyenlere fırsat 1 yıl Yeni nesil Ford Focus Sedan göründü 1 yıl LG G7'de "çentik" kullanıcının tercihine göre kapatılabilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim