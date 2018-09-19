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Meizu V8 ve Meizu V8 Pro resmen tanıtıldı

Meizu bugün Çin'de düzenlediği etkinlikte Meizu V8 ve Meizu V8 Pro modellerine resmiyet kazandırdı. MediaTek işlemci ve 5.7 inç ekranla gelen akıllı telefonların özellikleri ve fiyatı haberimizde.
8 ay
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3
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Meizu, Çin'de düzenlenen bir etkinlikte Meizu V8 ve Meizu V8 Pro isimli iki yeni akıllı telefon tanıttı. Her iki cihazın da ortaya çıkan söylentilere paralel özelliklere sahip olduğunu görüyoruz.
Meizu V8, 1440 x 720 piksel çözünürlükte 5.7 inç LCD ekranla geliyor. Akıllı telefonda çentik olmaması önemli bir ayrıntı. Gücünü ise 3 GB RAM ve 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli MediaTek MT6739 işlemcisinden alıyor.
Cihazda 32 GB dahili depolama alanı var ancak microSD kart desteği ile 128 GB'a kadar genişletmek mümkün. Arka tarafında f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel kamera yer alıyor. Önde ise f/1.9 diyaframlı 5 megapiksel selfie kamerası var.
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Siyah ve Beyaz renk seçenekleri ile gelen Meizu V8, 3.200 mAh kapasiteli bir pil içeriyor. Akıllı telefonun fiyat etiketi 116 dolar olarak açıklandı.

Meizu V8 Pro'da Helio P22 var

V8 Pro, diğer varyantla aynı ekran özelliklerini paylaşıyor. Ancak 4 GB RAM ve 2 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Helio P22 yonga seti ile güçlendirildiğini belirtmek gerekir. 64 GB depolama alanı sunan cihazın hafızasını microSD kart ile arttırmak mümkün.
Akıllı telefonda 12 megapiksel + 5 megapiksel sensör içeren çift arka kamera sistemi mevcut. Ön kısmında ise 5 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Bu modelde 3.100 mAh'lik bir pil kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca her iki cihazda da parmak izi tarayıcısı var.
Meizu V8 Pro, Siyah ve Altın renk seçenekleri ile geliyor. Cihaz 160 dolar fiyat etiketi ile tüketicilere sunulacak. Ön siparişe açılan Meizu V8 serisinin 26 Eylül’de Çin'de satışa çıkacağı bildirildi. Diğer ülkelere gelip gelmeyeceği konusunda ise bir bilgi yok.

https://www.fonearena.com/blog/263877/meizu-v8-pro-v8-price-specifications.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erhan2323 8 ay
Bence bu iki model yeni isimlendirmesiyle gereksiz yere çıkarıldı.
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qoqoCAN 8 ay
3.100 mAh LOL
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astegon 8 ay
Daha 16 gelmedi bunlar gelse kaç yazar
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