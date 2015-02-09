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Meizu akıllı saat pazarına girebilir

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu akıllı saat pazarına girebilir

Son dönemde ülkemizde resmi faaliyetlere başlayan firmalardan birisi olan Meizu, akıllı telefon pazarında başarılı satışlar yapmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre firma farklı bir alanda daha şansını denemek istiyor. 

Çinli sosyal ağ Weibo'da Blue Charm Watch adında bir hesap ve bir akıllı saat kasasına ait görsel Meizu'nun akıllı saat pazarına girmek için hazırlık yaptığını gösteriyor. Ancak şimdilik firmanın ne tür bir hazırlık planladığı bilinmiyor. 

Daha önce InWatch firması ile yapılan ortaklık sonucunda bir akıllı saat piyasaya sürülmüştü ancak sadece isim hakkı Meizu'ya aitti. Görselde firmanın Blue Charm serisindeki Home tuşunu yeni akıllı saate taşıdığı görülüyor. 

Blue Charm ismi firmanın M1 olarak piyasaya sürdüğü akıllı telefon serisi için kullanılıyor. Yüzbinlerce cihaz satan seri sayesinde Meizu geçen ay satışlarını yüzde 50 artırmayı başarmıştı. Bu bakımdan Blue Charm akıllı saatinin de düşük fiyatı ile tüketici ilgisini çekmeye çalışacağı tahmin ediliyor. Akıllı saatin ne zaman piyasaya çıkacağı ile ilgili bir bilgi yok.  

http://www.phonearena.com/news/Leaked-photo-reveals-Meizu-Blue-Charm-Watch_id65702 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
O tuş ayrı bir estetik katmış cihaza, ekranı güzel duruyor şu an, gelir umarım böyle bir şey
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Gece772 4 yıl
Dev göz
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bestofMd 4 yıl
Şık
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