Meizu da Marvel ile ortaklığa gidiyor

Samsung'un Marvel ile büyük bir ortaklığa gittiği ve Avengers : Age of Ultron filminde reklam alanları satın aldığı herkesin malumu. Ayrıca firma Iron Man temalı Galaxy S6 modelleri de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak Marvel ile ortaklık yapan sadece Samsung değil.





İnternete sızdırılan görsellere göre Çinli Meizu da Avengers temalı özel akıllı telefonlar hazırlıyor. Görsellerde Avengers logolu M1 Note akıllı telefonu görülüyor. Kaynaklar MX4 amiral gemi modelinin de bu trende katılacağını belirtiyor.





Ortaklık gereği özel üretim akıllı telefonlarda logonun yanında filmin çeşitli afişleri dahil olmak üzere tema ve uygulama gibi çeşitli içeriklerin de olması gerekiyor. Muhtemelen Meizu'nun özel versiyonlarında da bu içerikler yer alacak.





Avengers temalı Meizu M1 Note ve MX4 modellerinin 18 Mayıs itibariyle tanıtılacağı ve satışa sunulacağı belirtiliyor. Ancak şimdilik Meizu tarafında herhangi bir duyuru veya etkinlik davetiyesi mevcut değil. Bu bakımdan biraz daha beklemek gerekecek.

http://www.androidheadlines.com/2015/05/meizu-reveal-special-edition-avengers-handsets-well.html