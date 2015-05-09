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Meizu da Marvel ile ortaklığa gidiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,4b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu da Marvel ile ortaklığa gidiyor

Samsung'un Marvel ile büyük bir ortaklığa gittiği ve Avengers : Age of Ultron filminde reklam alanları satın aldığı herkesin malumu. Ayrıca firma Iron Man temalı Galaxy S6 modelleri de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak Marvel ile ortaklık yapan sadece Samsung değil. 

İnternete sızdırılan görsellere göre Çinli Meizu da Avengers temalı özel akıllı telefonlar hazırlıyor. Görsellerde Avengers logolu M1 Note akıllı telefonu görülüyor. Kaynaklar MX4 amiral gemi modelinin de bu trende katılacağını belirtiyor. 

Ortaklık gereği özel üretim akıllı telefonlarda logonun yanında filmin çeşitli afişleri dahil olmak üzere tema ve uygulama gibi çeşitli içeriklerin de olması gerekiyor. Muhtemelen Meizu'nun özel versiyonlarında da bu içerikler yer alacak. 

Avengers temalı Meizu M1 Note ve MX4 modellerinin 18 Mayıs itibariyle tanıtılacağı ve satışa sunulacağı belirtiliyor. Ancak şimdilik Meizu tarafında herhangi bir duyuru veya etkinlik davetiyesi mevcut değil. Bu bakımdan biraz daha beklemek gerekecek. 

http://www.androidheadlines.com/2015/05/meizu-reveal-special-edition-avengers-handsets-well.html Yorum Yaz
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nobu 4 yıl en beğenilen
telefon ısınınca rengi yeşile dönüyomuş
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ali guler 4 yıl
Özel üretim 25 kuruşluk sticker telin içi aynı
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LeBrock 4 yıl
Neden kimse Dc ile ortaklığa gitmiyor acaba? Varsa yoksa marvel :D
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B0rd061Mavi 4 yıl
Resimdeki Meizu MX4 çünkü çerçevesi metal, M1 Note ise plastik.
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WB 4 yıl
Ne Marvel'mis be
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a_y_k_u_t 4 yıl
Arkaya sticker yapıştırıp özel üretim diye 200 lira fazlaya satmaya çalışmazlar inş :S
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oktayakgoz 4 yıl a_y_k_u_t
a_y_k_u_t
Arkaya sticker yapıştırıp özel üretim diye 200 lira fazlaya satmaya çalışmazlar inş :S

Ne yapmalarini bekliyorsun. Thor un cekici gibi atinca geri mi gelecek saniyorsun telefon.

Aynen dedigini yapacaklar.
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nobu 4 yıl en beğenilen
telefon ısınınca rengi yeşile dönüyomuş
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Janus_Prospero 4 yıl nobu
nobu
telefon ısınınca rengi yeşile dönüyomuş

Arc reaktörü ile çalışan repulsor teknolojili telefon isteriz.

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Gandalf81 4 yıl
hadi bakalım nasıl olacak.
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Zey4li 4 yıl
bence önce üretim sıkıntılarını gidersinler , türkiyeye daha mx4 proları yollayamadılar bekliyoruz 10 gündür gelmelerini , ön sipariş vermemin üzerinden 1 ay geçti halen gelecek...
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