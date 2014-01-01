Meizu, uygulama mağazasında yüzde 100 kar payı sistemi kuracak





Windows Phone ve iOS işletim sisteminde tek bir uygulama mağazasına izin verilirken, açık kaynak olması nedeniyle Android işletim sisteminin sayısı yüzlere varan alternatif uygulama mağazası mevcut.





Bunlar arasında güvenilir büyük üreticilerin alternatifleri olsa da pek çoğunun ne kadar güvenilir olduğu halen tartışılıyor. Çinli Meizu da kendi uygulama mağazasını yayınlamak için hazırlık yapıyor.





Meizu geliştirici ilgisini çekebilmek adına endüstri standartlarının çok üzerinde bir kar payı sistemini hayata geçirecek. Normalde endüstri standardı yüzde 30 mağaza, yüzde 70 geliştirici olarak belirlenmişken, Meizu yüzde 100 geliştirici gibi iddialı bir rakam belirlemiş.





Mağazada standart Android uygulamaları yer alacağı için Meizu'nun ilgi görmesi zor olmayacaktır. Firma ayrıca özel bir yazılım geliştirme aracı da sunuyor. Böylece sadece Meizu akıllı telefonlarının bazı özelliklerine erişen uygulamalar da geliştirilebilecek.

http://www.intomobile.com/2014/01/01/meizu-appstore-offer-100-revenue-developers