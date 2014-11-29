Meizu ve Canonical artık stratejik ortak





Geçen yıldan bu yana Ubuntu Touch adı ile mobil platformlarda boy göstermek isteyen Canonical Vakfı, bununla birlikte resmi olarak herhangi bir donanım ürününde yer almıyor. Kickstarter gibi topluluk bağış platformlarında şansını deneyen ve başarılı olamayan vakıf nihayet ilk adımı atıyor.





Vakıf tarafından yapılan açıklamada Çinli üretici Meizu ile birlikte yeni bir stratejik ortaklığa imza atıldığı duyuruldu. Daha önce Ubuntu Touch üzerinde çalışan MX4 Pro videoları internete sızdığı için iki firmanın bir işbirliğine gideceği tahmin ediliyordu.





Bu ortaklık Ubuntu Touch işletim sistemine de mobil dünyaya açılma şansı tanıyacak. Meizu'nun gelecek yıl ilk aylarında Çin ve Avrupa'da Ubuntu Touch işletim sistemli Meizu MX akıllı telefonları satmaya başlayacağı belirtiliyor. Bu modellerin donanım veya fiyatı konusunda bir bilgi yok.





Canonical mobil dünyaya 400$ altındaki akıllı telefonlar ile ilk adımı atmayı planladığını açıklamıştı. Bu bakımdan Meizu'nun MX3 veya M4 modellerinin gelecek yıl Ubuntu Touch için uygun olabileceği düşünülüyor.





Ubuntu Touch; Android ve iOS gibi iki devin piyasayı adeta silip süpürdüğü bir dönemde mobil pazara çıkacak. Bu bakımdan güçlü bir rekabete tutuşması gerekiyor. Ancak Meizu gibi çok yaygın bir satış ağı olmayan bir firma ile yola çıkması platformu ne kadar etkileyebilir bilinmiyor. Zira Firefox OS giriş seviyesi akıllı telefonlarla piyasaya çıkmasına rağmen halen sınırlı bir bölgede satış yapıyor ve pazar payını büyütmesine de pek ihtimal verilmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Meizu-and-Canonical-sign-strategic-partnership-Ubuntu-phones-coming-in-Q1-2015_id63265