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Meizu ve Canonical artık stratejik ortak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu ve Canonical artık stratejik ortak

Geçen yıldan bu yana Ubuntu Touch adı ile mobil platformlarda boy göstermek isteyen Canonical Vakfı, bununla birlikte resmi olarak herhangi bir donanım ürününde yer almıyor. Kickstarter gibi topluluk bağış platformlarında şansını deneyen ve başarılı olamayan vakıf nihayet ilk adımı atıyor. 

Vakıf tarafından yapılan açıklamada Çinli üretici Meizu ile birlikte yeni bir stratejik ortaklığa imza atıldığı duyuruldu. Daha önce Ubuntu Touch üzerinde çalışan MX4 Pro videoları internete sızdığı için iki firmanın bir işbirliğine gideceği tahmin ediliyordu. 

Bu ortaklık Ubuntu Touch işletim sistemine de mobil dünyaya açılma şansı tanıyacak. Meizu'nun gelecek yıl ilk aylarında Çin ve Avrupa'da Ubuntu Touch işletim sistemli Meizu MX akıllı telefonları satmaya başlayacağı belirtiliyor. Bu modellerin donanım veya fiyatı konusunda bir bilgi yok. 

Canonical mobil dünyaya 400$ altındaki akıllı telefonlar ile ilk adımı atmayı planladığını açıklamıştı. Bu bakımdan Meizu'nun MX3 veya M4 modellerinin gelecek yıl Ubuntu Touch için uygun olabileceği düşünülüyor. 

Ubuntu Touch; Android ve iOS gibi iki devin piyasayı adeta silip süpürdüğü bir dönemde mobil pazara çıkacak. Bu bakımdan güçlü bir rekabete tutuşması gerekiyor. Ancak Meizu gibi çok yaygın bir satış ağı olmayan bir firma ile yola çıkması platformu ne kadar etkileyebilir bilinmiyor. Zira Firefox OS giriş seviyesi akıllı telefonlarla piyasaya çıkmasına rağmen halen sınırlı bir bölgede satış yapıyor ve pazar payını büyütmesine de pek ihtimal verilmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/Meizu-and-Canonical-sign-strategic-partnership-Ubuntu-phones-coming-in-Q1-2015_id63265 Yorum Yaz
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DaRKFoRCeS 5 yıl
işletim sistemlerinin artmasında fayda var. tekel olan hiç bir şey iyi değil. firmalar elektronik çöp üreteceklerine işletim sistemlerine destek verse mükemmel olur
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Fenomenon 5 yıl
Bence 200$'a kamerası iyi olan bir telefon yapsalar daha iyi olur.
400$ altı denmiş ama 350$ bile olsa bence çok fazla. O fiyata Çin malı çok iyi android telefonlar var.
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KoşanBalık 5 yıl
Cikarsa almayi dusunuyorum.ubuntu komple bir sistem hedefliyor.ins basarili olurlar
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shpynx 5 yıl
Ubuntu taşınabilir PC ve telefonu bir arada sunmak istiyor yani telefona monitör ve bluetooth klavye mouse takıp bir masaüstü PC gibi çalışan bir sistem oluşturmaya çalışıyorlar
youtube.com/...
Daha fazla mobilite
youtube.com/...
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babacan52 5 yıl
yaşamaz bu
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Şeker Hapı 5 yıl
MX4 Pro üzerinde çalışan Ubuntu Touch yazılsa daha uygun olmuyor mu? Ubuntu Touch üzerinde Mx4 pro nasıl çalışıyor anlamış değilim her yazıda aynı şey. Benim Türkçemde mi sorun var yoksa çeviride mi? Benim bildiğim işletim sistemleri cihaz üzerinde çalışır, cihazlar işletim sistemi üzerinde değil.
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Aaron Paul 5 yıl
Tek artısı smartphone dünyasında fiyat değişikliği olacak bizi bağlamaz...
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Elsa 5 yıl
Windows phone bile bu durumdayken 0dan mağazalı bir sistem geliştirilmesi çok zor
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Growlithe 5 yıl
Sonunda!
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