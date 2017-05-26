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Meizu ve Nokia ortaklığa gidiyor

Akıllı telefon pazarının büyük ismi Nokia, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği bazı projeler için Meizu ile ortaklığa gidiyor. Bu projelerin ne olduğu ise şimdilik belli değil.
1 yıl
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15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun bir aranın ardından akıllı telefon pazarına geri dönen Nokia, yılın geri kalanı için üst seviyede önemli silahlar hazırlıyor. Firmanın attığı adımlar sadece bununla sınırlı değil zira Çinli rakibi Meizu ile önemli bir işbirliği gündemde.

Meizu ve Nokia ortaklığa gidiyor

Detaylar net değil

Sızdırılan bilgilere göre Nokia ve Meizu önümüzdeki ay ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Basın afişinde Nokia’nın ikonik el sıkışma hareketi görülürken, Meizu Blue Charm modeline atıfta bulunulduğu anlaşılıyor.

Ortaklığın telefon dünyasına neler getireceği şimdilik bilinmiyor. Hatırlanacağı üzere HMD Global’in Nokia ismini üzerine tescil ettirdiği ilk günlerde Meizu ile ODM tarzında bir işbirliğine gideceği ve Nokia telefonları Meizu’nun üreteceği gündeme gelmişti.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Max 2: Daha iyi batarya, daha iyi kamera, daha iyi kullanıcı tecrübesi"

Meizu’nun ise geçmiş yıllarda akıllı telefon modellerinin tanıtım davetiyelerinde Nokia 1110 ve Nokia E71 görsellerine yer vermesi akıllarda kalmıştı. Muhtemelen Flyme OS arayüzünü temel alan bir Nokia akıllı telefonu görebiliriz. Bunun için basın toplantısını beklememiz gerekecek.

 

https://www.gizmochina.com/2017/05/24/leaked-poster-reveals-meizu-nokia-joint-event-next-month/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pipoti 1 yıl
Ortak olmadıkları firma kalmadı.
Adamlar son 4-5 senedir rezil olup müşterilerini dolandırdılar ama hala doymadı gözleri.
Hoş adamların suçu yok bu saatten sonra hala bunlardan mal alan suçludur.
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DH Misafiri 1 yıl
meizu zaten nokıa'nın güncel halidir.
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denizci535 1 yıl
Cikan nokia lari kim aldi arkadas habire cikti cikti deniyor ortalikta 3310 lar dolanio. Bu nasil isdir.
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Alpha Centauri 1 yıl
kaliteli telefonları uygun fiyata satsınlar
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Whippoorwill 1 yıl
Umarım saf android ara yüzünden vazgeçmezler.
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TheStarBox 1 yıl
Meizu baktı Xiaomi nin gerisinde kalıyor, birşeyler yapalım da adımız duyulsun demişler.
Nokia nın kendine hayrı yok. Ne oldu çok süper telefonlar üretmişti Nokia nerde şimdi onlar? kim kullanıyor? Kaç bin tane sattı?
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serdarski 1 yıl TheStarBox
Nokia isim hakkını Meizu'ya vermiş olabilir..
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kadirirdem 1 yıl
Ortaklıktan ne çıkacak bakalım.
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Quard 1 yıl
Hayırlı olsun
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MARDINLİ 1 yıl
birlikten güç doğar
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Kefelon 1 yıl
Meizu zaten Android'li Nokia'nın olması gereken hali...
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