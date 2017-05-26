Meizu ve Nokia ortaklığa gidiyor

Uzun bir aranın ardından akıllı telefon pazarına geri dönen Nokia, yılın geri kalanı için üst seviyede önemli silahlar hazırlıyor. Firmanın attığı adımlar sadece bununla sınırlı değil zira Çinli rakibi Meizu ile önemli bir işbirliği gündemde.

Detaylar net değil

Sızdırılan bilgilere göre Nokia ve Meizu önümüzdeki ay ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Basın afişinde Nokia’nın ikonik el sıkışma hareketi görülürken, Meizu Blue Charm modeline atıfta bulunulduğu anlaşılıyor.

Ortaklığın telefon dünyasına neler getireceği şimdilik bilinmiyor. Hatırlanacağı üzere HMD Global’in Nokia ismini üzerine tescil ettirdiği ilk günlerde Meizu ile ODM tarzında bir işbirliğine gideceği ve Nokia telefonları Meizu’nun üreteceği gündeme gelmişti.

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Meizu’nun ise geçmiş yıllarda akıllı telefon modellerinin tanıtım davetiyelerinde Nokia 1110 ve Nokia E71 görsellerine yer vermesi akıllarda kalmıştı. Muhtemelen Flyme OS arayüzünü temel alan bir Nokia akıllı telefonu görebiliriz. Bunun için basın toplantısını beklememiz gerekecek.