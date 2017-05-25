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Xiaomi Mi Max 2: Daha iyi batarya, daha iyi kamera, daha iyi kullanıcı tecrübesi

Merakla beklenen Xiaomi’nin Mi Max 2 akıllı telefon modeli tanıtıldı. Performans kısmında düşüş olsa da kamera, ses, batarya gibi değerlerde önemli geliştirmeler yaşanmış.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
29,7b
1
80
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin pazardaki en büyük akıllı telefon olma özelliğine sahip Mi Max modeli satış beklentilerini karşılayınca devam modeli de gecikmedi. Xiaomi Mi Max 2 pek çok açıdan önemli geliştirmeler sunuyor.

Performans düşüyor deneyim artıyor

6.44 inçlik ekran boyutunu koruyan Mi Max 2 modeli yine Full HD çözünürlük üzerinden gidiyor. Metal alaşımlı kasa tasarımı aynen korunurken, anten çizgilerinin üst ve alt kenarlara doğru kaydığını görüyoruz. Arka kısım tutuş açısından biraz daha kavisli hale getirilmiş.

Telefona 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti güç veriyor. Snapdragon 65x serisi barındıran önceki modele göre şüphesiz performans farkı olacaktır ancak 14nm üretim teknolojisi sayesinde enerji verimliliğinin çok yüksek olduğu bir gerçek. Firma buradaki eksikliği diğer özelliklerle kapatmayı bilmiş.

 

Xiaomi Mi Max 2: Daha iyi batarya, daha iyi kamera, daha iyi kullanıcı tecrübesi
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Telefonda artık 4GB LPDDR3 RAM standart geliyor. Depolama kapasitesi 64GB veya 128 GB olarak belirlenmiş ve arttırılabiliyor. Yani akıcılık ve depolama alanı açısından kullanıcılar daha rahat hareket edecekler.

Diğer taraftan batarya 4850mAh seviyesinden 5300mAh seviyesine yükselmiş. Zaten çok iyi bir kullanım süresi sunan seri, enerji verimliliğini de dikkate alırsak artık 2 günü çok rahat bir şekilde çıkaracaktır. Quick Charge 3.0 sayesinde batarya yüzde 68 seviyesine sadece 1 saatte geliyor. Telefon diğer cihazları da şarj edebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Çinli LeEco, ABD pazarında tutunamadı"

Diğer bir iyileştirme ise kamerada. Arka kamera Mi 6 modelinde de bulunan 12MP çözünürlüğündeki Sony IMX386 sensör ile donatılmış. Daha büyük pikseller sayesinde kamera düşük ışıkta çok daha iyi performans veriyor. Ayrıca faz algılamalı otomatik odaklama, çift ton flaş, HDR desteği ve 4K video kaydı da mevcut.

 

Xiaomi Mi Max 2: Daha iyi batarya, daha iyi kamera, daha iyi kullanıcı tecrübesi
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Ses tarafında da geliştirmeler söz konusu. Akıllı hale gelen ses sistemi, telefon yatay konuma çevrildiğinde otomatik olarak stereo moduna geçiyor. Alt kısımdaki hoparlör ve üst kısımdaki ahize bunun için ayarlanmış.

Android 7.0 üzerinde MIUI 8 arayüzünü çalıştıran modelin 64GB kapasiteli versiyonu 250$ iken 128GB kapasiteli versiyonu da 290$ civarında olacak. Önceki versiyonun orta ve üst seviye versiyonları ile hemen hemen aynı seyrediyor. Ülkemizde de üst seviyesi 1400TL civarındaydı. 

 

http://en.miui.com/thread-617857-1-1.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Like a Sir 2 yıl en beğenilen
şimdi bu telefon varken bununla aynı kategoride ve 2 kat fiyatlı "MARKA" telefonları almam için tek bir sebep söyleyin.
not : Mi5 kullanıcısı .
3 Yanıt Yanıtla +48
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dr20mouse 2 yıl
Ilkine göre kötü olmus ilki sd 652 ile mukemmel oyun makinesiydi.
1 Yanıt Yanıtla +8
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mcake± 2 yıl
s625 batarya odaklı, performans odaklı değil.
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1 Avatar
CwLk 2 yıl
Merhabalar bende cevapsiz çagri olunca ingilizce çikiyor mesela babam missed call olarak gözüküyor bunu düzeltmenin bir yolu varmidir yoksa her telefondami boyle gozukuyor
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DH Misafiri 2 yıl
ben ilk olarak aldığımda telofonu kulanamam abi yok bu kulanılmaz dedim satışa koydum fakat alıcı çıkmadı çıkmayınca bunu kulandım fakat 1 gün sorna telofon gözüme alıştı elim alıştı hemen satıştan kaldırdım öneririm telofonu çok güzel fakat dedikleri gibi kamera fazla iyi değil ben kamera fazla kulanmayan birisiyim o yüzden fazla sıkıntım olmuyor performans bana göre iyi kasma yok bekleme yok yetiyor zaten bu fiyata kusursuz telofon bulmak kolay değil
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DH Misafiri 2 yıl
Telefon sadece 2 gün elinize büyük geliyor ben gram tereddüt etmeden aldım hiçte pişman olmadım resmen telefonuma aşığım hergün başka bişey keşfediyorum :D 2 aydır sırf zorlamak için herşeyi indirip indirip sildim çoğu oyunu oynadım şarjı 3 gün elimden düşmediği halde bitmiyor alalı daha %20 nin altını görmedim iPhone için o kadar para vermek adı var diye almaktan başka bişey değil iPhone 7 kullanan arkadaşlarım telefonumu elinden bırakmıyo tek sıkıntı kamerasında onuda tek uygulamayla daha güzel hale getirdim
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damn2u 2 yıl
Yanlış düşünüyorsunuz, Max 1'de ki işlemci 28nm, Max 2'de 14nm, yani daha az enerji harcıyor, bunun yanında quick charge 3.0 desteği var, stereo hoparlöre sahip, daha canlı bir ekranı var, en önemlisi de şarjı daha fazla gidiyor. Her şey Antutu değil, öyle olsa Exynos 5430/5433/7420 gibi işlemciler de şu an kullanılıyor olurdu, 28nm işlemcilerin olayı bitti.
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Hakanizm 2 yıl
4GB Ram'i görünce Max 1'den daha iyi gibi geliyor başta.
Ama Max 1 Antutu puanı 80.000 Max 2 Antutu Puanı 60.000
Max 1 varken Max 2 daha fazla para verilerek alınır mı?
ALINMAZ.
Max 1 almazsanız Mi Mix alabilirsiniz.
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cepport 2 yıl
Mi Max 2 4GB / 64GB olan modeli geldi arkadaşlar, Salı günü gönderimi sağlanacak bilginiz olsun
urun.n11.com/...
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Captain_Ivy 2 yıl
6.44 inch mi
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cedayroy 2 yıl
Telefon hakkında bilgi bulmak çok zor, cevap vermezsiniz diye umutsuzca yazmıştım ama teşekkür ederim.
Hazır sizi bulmuşken birşey daha sorayım şu an bende Mi5 var ahize sesinden hiç memnun değilim kulağıma yapıştırıyorum resmen yinede zor duyuyorum mi max 2 böyle bir sorun yaşıyormusunuz?
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sulocanxxx 2 yıl cedayroy
Ahize sesi bana yeterli geldi duymama sorunu yaşamadım kulağımdan uzaklaştırsam bile rahat duyabiliyorum.
Ama bu kişiye göre değişir tabi mi5 kullanmadım belki ahize sesi aynıdır.
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sulocanxxx 2 yıl
Mi max 2 yi aldim ve ilk izlenimlerim şöyle

Cihaz elinize ilk aldığınızda ağır ve büyük geliyor ki öylede zaten fakat benim alismam çok sürmedi. Hatta ellerim kucuk olmasina ragmen tek el bile kullanabiliyorum, tek el moduna aldiginizda ise daha rahat kullanılabiliyor. Oyle korkulacak kadar degilmis bende alirken tereddut etmistim. Cihaz oldukca sık,ince ve elden kaymaya musait dikkatli kullanmak lazım.Gelelim can alıcı nokta batarya performansi. Cihazi açtığımda %85 sarj vardi su saat itibari ile 20 saat kullanimim olmuş ve kalan sarj %35.
Sarj konusunda ise beni tatmin etti ozellikle g3 ten sonra ilac gibi geldi.
6s 20 dk ekran suresi
30 dk clash of clans oynadim
1 saat telefon konusmasi
25 dk whatsapp da görüntülü konusma
20 dk gps kullanimi.
45 dk youtube dan video izledim.
Bol bol face ve crome da gezinti yaptim yine de sarj bitmedi :)

Kamera olarak cok birsey beklemeyin bana g3 ten iyi değil gibi geldi fakat firsat bulup ayni sartlarda karsilastirma yapamadım. Kamerada otomatik moddan ziyade elle ayar yaparak daha iyi sonuclar alabildim. Kamera icin firsat bulursam detayli inceleme yaparim.

Özetle bu cihaz bu paraya bence gayet iyi.
Buyuk mu evet buyuk fakat alisilmayacak ya da kullanilmayacak kadar degil. Taşıma konusunda kotun ve kaprinin cebine rahatlikla sigdi sorun yasamadim gün icinde. Eger sormak istediginiz birsey olursa bilgim dahilinde yanitlarim.
1 Yanıt Yanıtla +1
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cedayroy 2 yıl sulocanxxx
sulocanxxx
Mi max 2 yi aldim ve ilk izlenimlerim şöyle

Cihaz elinize ilk aldığınızda ağır ve büyük geliyor ki öylede zaten fakat benim alismam çok sürmedi. Hatta ellerim kucuk olmasina ragmen tek el bile kullanabiliyorum, tek el moduna aldiginizda ise daha rahat kullanılabiliyor. Oyle korkulacak kadar degilmis bende alirken tereddut etmistim. Cihaz oldukca sık,ince ve elden kaymaya musait dikkatli kullanmak lazım.Gelelim can alıcı nokta batarya performansi. Cihazi açtığımda %85 sarj vardi su saat itibari ile 20 saat kullanimim olmuş ve kalan sarj %35.
Sarj konusunda ise beni tatmin etti ozellikle g3 ten sonra ilac gibi geldi.
6s 20 dk ekran suresi
30 dk clash of clans oynadim
1 saat telefon konusmasi
25 dk whatsapp da görüntülü konusma
20 dk gps kullanimi.
45 dk youtube dan video izledim.
Bol bol face ve crome da gezinti yaptim yine de sarj bitmedi :)

Kamera olarak cok birsey beklemeyin bana g3 ten iyi değil gibi geldi fakat firsat bulup ayni sartlarda karsilastirma yapamadım. Kamerada otomatik moddan ziyade elle ayar yaparak daha iyi sonuclar alabildim. Kamera icin firsat bulursam detayli inceleme yaparim.

Özetle bu cihaz bu paraya bence gayet iyi.
Buyuk mu evet buyuk fakat alisilmayacak ya da kullanilmayacak kadar degil. Taşıma konusunda kotun ve kaprinin cebine rahatlikla sigdi sorun yasamadim gün icinde. Eger sormak istediginiz birsey olursa bilgim dahilinde yanitlarim.

Hocam kamera konusunda detaylı inceleme yaptınızmı? G3 ten kötü deyince almaktan vazgeçtim ben.
1 Yanıt Yanıtla
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Raz Muay 2 yıl
Arka kamerası mi6ya denk mi acaba aynı sensör kullanıldığı yazılmış. Kaç kere almayı düşünüyorum ama çok büyük cepte taşınmaz diye vazgeçiyorum
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