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Meizu'nun 4 çekirdekli amiral gemisi MX2, resmi olarak tanıtıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,4b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük pazarlarından Çin'i hedef alan akıllı telefonlar geliştiren Meizu'nun bir süredir mobil gündemi meşgul eden modeli MX2, bugün Pekin'de düzenlenen tanıtım etkinliği kapsamında resmiyet kazandı. Meizu'nun yeni amiral gemisi olarak nitelendirilen akıllı telefonun, 16 GB, 32 GB ve 64 GB dahili depolama alanına sahip üç farklı versiyonunun bulunduğunu belirtelim.
Firmanın sade tasarım çizgilerini taşıyan MX2'nin ön yüzü siyah renkte, arka yüzü ise beyaz renkte hazırlanmış. 124.9 mm uzunluğunda, 64.9 mm genişliğinde, 10.2 mm kalınlığında ve 142 gram ağırlığında tasarlanan akıllı telefonun çerçeve kalınlığı sadece 3.15 mm. İnce çerçeve ile şık bir görünümün elde edildiğini söylemek mümkün.
MX2, Samsung firması tarafından üretilen ve ''MX5S'' olarak isimlendirilen bir platformun (SoC) desteğini arkasına almış durumda. Akıllı telefon, 32-nm High-K Metal Gate üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen, 1.6 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) işlemciden, çift kanal 2 GB LPDDR2-1066 MHz RAM'den ve önceki jenerasyon modellere göre %30 oranında daha hızlı bir grafik biriminden güç alıyor. Android 4.1 ''Jelly Bean'' tabanlı mobil işletim sistemine sahip olan akıllı telefon, ''Flyme 2.0'' kullanıcı arayüzü ile geliyor. Ayrıca akıllı telefon, bağımsız ses çözücü çipi, bağımsız görüntü (fotoğraf) işleme çipini, çift batarya yönetim çipini ve yeni jenerasyon gürültü önleme çipini bünyesinde barındırıyor. Bağımsız ses çözücü çip, kullanıcılar için Hi-Fi düzeyinde ses deneyimi vadederken, çift batarya yönetim çipi bataryanın daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Gürültü önleme çipi ise arka plandaki gürültülerin, iletişimi zorlaştırmasının önüne geçmekte. Akıllı telefonun hem altına hem üstüne mikrofon konumlandırılmış.
MX2'nin, 4.4-inç (~11.1 cm) boyutundaki ve 1280 x 800 piksel (WXGA) çözünürlüğündeki (~347 ppi) dokunmatik kapasitif ekranı, 1000:1 kontrast oranı, 16.7 milyon renk ve 450 cd / m2 gibi bir parlaklık seviyesi sunuyor. Akıllı telefonun hem ön yüzüne hem arka yüzüne arka aydınlatmalı sensörlü kamera yerleştirilmiş. Öndeki kamera 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde, saniyede 30 kare video kaydedebiliyor. 8 megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ise f/2.4 diyafram açıklığı, otomatik odaklama, saniyede 9 kare fotoğraf çekim modu, dört yönlü panaroma çekim modu (160 derece dikey ve yatay çekim), yüz algılama, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde, saniyede 30 kare video kaydı gibi özellikler eşlik ediyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, A-GPS, Glonass (Rusların uydu navigasyon sistemi), Bluetooth 4.0 S/PDIF ses çıkışı, MHL desteği ve USB On-the-go desteği ile donatılan akıllı telefonun bataryası 1800 mAh kapasiteli. Firmanın iddiasına göre batarya 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 330 saate varan bekleme süresine, 10 saate varan konuşma süresine, 7 saate varan internet bağlantısı (Wi-Fi ile 8 saat) süresine, 6 saate varan video izleme süresine ve 46 saate varan müzik dinleme süresine olanak tanıyor. Bataryanın çıkarılamadığını belirtmekte fayda var.
Meizu MX2, aralık ayının ortasından itibaren depolama kapasitesine göre sırasıyla 400$, 480$ ve 640$ fiyat etiketleriyle Çin pazarına giriş yapacak. Akıllı telefonun global pazarlara açılıp açılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

http://en.meizu.com/products/mx2-product.html Yorum Yaz
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Bytekno 6 yıl
eskiden çin malı değince 200tl den fazla olmazdı şimdi orjinalıinden pahalı çakma telefon yapıyorlar
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alperen_69 6 yıl
gerçekten güzel bir telefon olmuş
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ucc54 6 yıl
çinden getirecek yok mu ya bu telefonu ??
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patriotic* 6 yıl
Vay be bende yeni öğrendim bu Telefonu. İnceleme olursa çok iyi olur.
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fleischman 6 yıl
Arkadaşlar yaklaşık 1 yıldır mx kullanıyorum eğer imkanım olsa gözü kapalı mx2 alırım...tek kötü tarafı eğer doğrudan çinden alırsanız rootlanmıyor ama HK versiyonları roota açık...
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frux 6 yıl
Bir zamanlar Meizu mp4 player'ı Next firması getiriyordu.. Çok kaliteli bir üründü.. Telefonda da oldukça iddialılar. Bu telefon Türkiye'de satılsa, efsane olur. Amerika ve Avrupa'da oldukça kullanıcısı var.
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console-master 6 yıl
Telefon şuan satışta mı? Almak istesek nereden alabiliriz arkadaşlar? Bir de simfree mi? Teşekkürler.
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DH Misafiri 6 yıl
Ben Shanghai sehrinde yasiyorum . Bugun gidip iceledim gercekten harika bir telefon. Satis yapan bayiler talep topluyor yaklasik 1 ayda teslimler baslayacak . Daha once M8 almistim 2 yil kullandim . ilk ekran arizasinda ucretsiz olarak ust modeli verdiler , telefonu dusurdum cami carladi etrafindaki aliminyum cerceve cizildi . Bir kurus almadan hepsini yenilediler . Yani cinde satis sonrasi destegi cok iyi . Yaklasik bir yil once m8 i takside unuttum ve Meizu dan ayrildim , Simdi MX2 yi bekliyorum . Umarim duzgun bir ithalatci cikarda sizlerde boyle iyi bir telefonu uygun fiyatla kullanabilirisniz
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Amedra 7 yıl
Böyle bir telefonun olduğundan haberim yoktu, güzelmiş vallahi.
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gunman233 7 yıl
SGS3 işlemcisinin aynısını kullanıyor sanırım, yeniden isimlendirilmiştir sadece. Herşeyi ile alınabilecek bir telefon, kaliteli bir markadır malzemesine, ayrıntısına kadar. Haberde gördüğüm tek eksik telefonun Micro Sd kart girişinin olup olmadığı. isterse 100 gb hafızası olsun micro sd girişini ararım şahsen, mesele sadece kapasite artırmaktan ibaret değildir, sd girişi gerekliliktir. Kasa yapısı da bahane değildir, Sim kart için yer bulan micro sd için de bulur aynı şekilde, kocaman telefonlarda o kadarcık bir alan daha açılabilir micro sd için.
Özellikleri muntazam, ses çipi ilgimi çekti iyi olsa gerek. Samsung gibi Wolfson ses çipi kullanıp özelliklerini yazılım/driver ile kasıtlı bir şekilde kısmamışlardır eminim. S1'de Wolfson + Voodoo kernel ile iyi olabilirken, S2'deki yamaha ses çipi resmen sönük, rezalet, hatta sorunlu. Doğru düzgün sürücü de yazılmıyor, yazılamıyor anlaşılan yapacak bişey yok. S3'de Wolfson var ama yine kısıtlı sanırıö.
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mcebi001 7 yıl
Ayrıntılı haber için teşekkürler....

meizu türkiyede satılsa birçok büyük marka nal toplardı ,her ürünü kaliteli işcilik ve üst seviye donanım taşıyor...
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vehbi 7 yıl
Yazı için verilen kaynağı tıklayın ve tanıtım yazısını bir okuyun. Adamlar akla zarar telefon yapmışlar. Ağzımın suyu akarak okudum :)
Bir anda IPhone 5, Samsung GS3 vs. gibi telefonlar gözümde küçüldü, önemleri kalmadı gitti. İnanmıyorsanız okuyun, kullandıkları teknolojileri. Fotoğraf makinasının bizzat kendisinden daha yetenekli bir fotoğraf makinası koymuşlar örneğin içine!
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vidoko 7 yıl
meizu iki ürününü kullandım , açıkcası çok kaliteli malzeme kullanıyor.
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mu5tafa 7 yıl
türkiye de olsa 2000 tl olacak demek ki. e ben ne anladım o zaman çin malından.
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