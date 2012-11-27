Meizu'nun 4 çekirdekli amiral gemisi MX2, resmi olarak tanıtıldı

Dünyanın en büyük pazarlarından Çin'i hedef alan akıllı telefonlar geliştiren Meizu'nun bir süredir mobil gündemi meşgul eden modeli MX2, bugün Pekin'de düzenlenen tanıtım etkinliği kapsamında resmiyet kazandı. Meizu'nun yeni amiral gemisi olarak nitelendirilen akıllı telefonun, 16 GB, 32 GB ve 64 GB dahili depolama alanına sahip üç farklı versiyonunun bulunduğunu belirtelim.



Firmanın sade tasarım çizgilerini taşıyan MX2'nin ön yüzü siyah renkte, arka yüzü ise beyaz renkte hazırlanmış. 124.9 mm uzunluğunda, 64.9 mm genişliğinde, 10.2 mm kalınlığında ve 142 gram ağırlığında tasarlanan akıllı telefonun çerçeve kalınlığı sadece 3.15 mm. İnce çerçeve ile şık bir görünümün elde edildiğini söylemek mümkün.



MX2, Samsung firması tarafından üretilen ve ''MX5S'' olarak isimlendirilen bir platformun (SoC) desteğini arkasına almış durumda. Akıllı telefon, 32-nm High-K Metal Gate üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen, 1.6 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) işlemciden, çift kanal 2 GB LPDDR2-1066 MHz RAM'den ve önceki jenerasyon modellere göre %30 oranında daha hızlı bir grafik biriminden güç alıyor. Android 4.1 ''Jelly Bean'' tabanlı mobil işletim sistemine sahip olan akıllı telefon, ''Flyme 2.0'' kullanıcı arayüzü ile geliyor. Ayrıca akıllı telefon, bağımsız ses çözücü çipi, bağımsız görüntü (fotoğraf) işleme çipini, çift batarya yönetim çipini ve yeni jenerasyon gürültü önleme çipini bünyesinde barındırıyor. Bağımsız ses çözücü çip, kullanıcılar için Hi-Fi düzeyinde ses deneyimi vadederken, çift batarya yönetim çipi bataryanın daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Gürültü önleme çipi ise arka plandaki gürültülerin, iletişimi zorlaştırmasının önüne geçmekte. Akıllı telefonun hem altına hem üstüne mikrofon konumlandırılmış.



MX2'nin, 4.4-inç (~11.1 cm) boyutundaki ve 1280 x 800 piksel (WXGA) çözünürlüğündeki (~347 ppi) dokunmatik kapasitif ekranı, 1000:1 kontrast oranı, 16.7 milyon renk ve 450 cd / m2 gibi bir parlaklık seviyesi sunuyor. Akıllı telefonun hem ön yüzüne hem arka yüzüne arka aydınlatmalı sensörlü kamera yerleştirilmiş. Öndeki kamera 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde, saniyede 30 kare video kaydedebiliyor. 8 megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ise f/2.4 diyafram açıklığı, otomatik odaklama, saniyede 9 kare fotoğraf çekim modu, dört yönlü panaroma çekim modu (160 derece dikey ve yatay çekim), yüz algılama, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde, saniyede 30 kare video kaydı gibi özellikler eşlik ediyor.



Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, A-GPS, Glonass (Rusların uydu navigasyon sistemi), Bluetooth 4.0 S/PDIF ses çıkışı, MHL desteği ve USB On-the-go desteği ile donatılan akıllı telefonun bataryası 1800 mAh kapasiteli. Firmanın iddiasına göre batarya 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 330 saate varan bekleme süresine, 10 saate varan konuşma süresine, 7 saate varan internet bağlantısı (Wi-Fi ile 8 saat) süresine, 6 saate varan video izleme süresine ve 46 saate varan müzik dinleme süresine olanak tanıyor. Bataryanın çıkarılamadığını belirtmekte fayda var.



Meizu MX2, aralık ayının ortasından itibaren depolama kapasitesine göre sırasıyla 400$, 480$ ve 640$ fiyat etiketleriyle Çin pazarına giriş yapacak. Akıllı telefonun global pazarlara açılıp açılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

http://en.meizu.com/products/mx2-product.html